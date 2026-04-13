Đề xuất sửa đổi Nghị định 168: Xử phạt nặng xe ghép

Theo PV | 13-04-2026 - 10:02 AM | Sống

Theo dự thảo, người lái ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền, sẽ bị phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu được thông qua, nghị định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo dự thảo mới nhất, việc sửa đổi tập trung vào một số nhóm hành vi liên quan xe kinh doanh vận tải, an toàn với trẻ em trên ô tô, hoạt động xe ghép thu tiền và xe cứu hộ vi phạm tải trọng, mục đích sử dụng.

Trong đó, đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 6 liên quan việc chở trẻ em trên ô tô. Theo đó, người điều khiển xe có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định. Tuy nhiên, dự thảo lần này bổ sung yếu tố loại trừ đối với xe kinh doanh vận tải.

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Theo đó, có thể buộc lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, đồng thời buộc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ và quản lý thông tin, dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên ô tô theo đúng quy định. Đây là điểm mới nhằm tăng khả năng giám sát hoạt động vận tải hành khách.

Tại khoản 5 Điều 20, Bộ Công an đề xuất phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với xe kinh doanh vận tải chở khách không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái, hoặc có lắp nhưng thiết bị không có tác dụng, hay làm sai lệch dữ liệu của thiết bị.

So với quy định trước đây, điểm đáng chú ý là phạm vi áp dụng được mở rộng. Nếu trước kia quy định chủ yếu áp dụng với xe kinh doanh chở khách từ 8 chỗ trở lên, thì theo dự thảo mới, quy định này sẽ áp dụng với xe kinh doanh chở khách ở mọi loại chỗ ngồi.

Riêng với xe kinh doanh chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, dự thảo còn bổ sung thêm một trường hợp vi phạm khác, gồm không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, không có tác dụng, hoặc làm sai lệch dữ liệu. Các hành vi này cũng bị áp dụng cùng mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đề xuất siết mạnh hành vi chở khách thu tiền trá hình, thường được gọi là xe ghép. Theo dự thảo, người lái ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền, hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe, sẽ bị phạt từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đề xuất này cho thấy định hướng quản lý chặt hơn với các hoạt động vận chuyển hành khách núp bóng xe cá nhân.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa quy định với xe cứu hộ. Cụ thể, tài xế xe cứu hộ có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu chở xe được cứu hộ vượt quá khối lượng chuyên chở cho phép, hoặc kéo xe vượt quá khối lượng được phép kéo theo ghi trong giấy đăng kiểm.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp xe cứu hộ chở hoặc kéo theo phương tiện không phải xe bị hư hỏng, gặp sự cố. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo PV

VTV

