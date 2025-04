Đề xuất tăng phụ cấp mổ, tiền trực cho nhân viên y tế

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập; chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Tiền phụ cấp mổ cho nhân viên y tế được đề xuất tăng gần gấp 3 lần hiện tại

Theo Bộ Y tế, hiện các mức phụ cấp gồm phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và mức hỗ trợ tiền ăn đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập được áp dụng theo quy định tại Quyết định 73/2011 của Thủ tướng Chính phủ là quá thấp và không còn phù hợp với tình hình kinh tế, đời sống hiện nay.

Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập; phụ cấp chống dịch theo hướng điều chỉnh nâng mức phụ cấp đặc thù, để đảm bảo phù hợp với mức lương tối thiểu từ ngày 1-7-2024, là phù hợp với thực tế, đảm bảo tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ.

Mức phụ cấp phẫu thuật được đề xuất như sau:

Mức phụ cấp phẫu thuật được Bộ Y tế đề xuất tăng gần 3 lần

Như vậy theo đề xuất mới, mức tăng cao nhất (loại đặc biệt) cho người phẫu thuật chính, người gây mê hoặc châm tê chính là 510.000 đồng (hơn 2,8 lần mức hiện nay; loại 1 cho đối tượng này tăng 230.000 đồng so với hiện hành; loại 2 cho đối tượng này tăng 120.000 đồng; loại 3, cho đối tượng này tăng 90.000 đồng so với hiện tại.

Với phụ cấp trực, dự thảo Nghị định mới bổ sung đối tượng áp dụng là viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm việc tại các tại các cơ sở cấp cứu ngoại viện, các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y thuộc ngành y tế và Trung tâm Điều phối quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người.

Theo dự thảo, kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám chữa bệnh được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị được để lại theo quy định, và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (nếu có).

Mức phụ cấp trực được đề xuất như sau:

Mức phụ cấp trực được Bộ Y tế đề xuất

Dự thảo cũng đề xuất tăng phụ cấp đối với người tham gia chống dịch. Cụ thể, người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A được hưởng 425.000 đồng/ngày/người, tăng gần 3 lần so với hiện hành (theo quy định hiện hành là 150.000 đồng/ngày/người);

Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B hưởng 280.000 đồng/ngày/người, tăng 2,8 lần so với hiện hành (hiện nay là 100.000 đồng/ngày/người); bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C hưởng 210.000 đồng/ngày/người, tăng gần 3 lần so với hiện hành (hiện nay là 75.000 đồng/ngày/người).

Đề xuất tăng phụ cấp với người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

Đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản, Bộ Y tế đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 và 0,5 so với mức lương cơ sở.

Cụ thể, mức 0,7 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.