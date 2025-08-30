Đề xuất thành lập hiệp hội công nghệ mở quốc gia: AI mở, mở ra cơ hội mới, mở ra tương lai mới

Toạ đàm thảo luận chuyên sâu tại diễn đàn “AI trong Kỷ nguyên số”

Chiều ngày 29/8, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC và ông Đặng Văn Tú – Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn, Tổng Giám đốc công ty CMC OpenAI, đã có bài tham luận tại Diễn đàn “AI trong Kỷ nguyên số”.

Diễn đàn được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 80 năm quốc khánh tại Triễn lãm Thành tựu Khoa học, công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia nhằm trao đổi về chiến lược, chính sách phát triển và ứng dụng AI vì lợi ích quốc gia, đồng thời thúc đẩy các nền tảng AI Make in Vietnam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn trong việc trao đổi thẳng thắn và cởi mở giữa các cơ quan của Bộ với các chuyên gia về AI, các đại diện doanh nghiệp công nghệ, viện & trường đào tạo công nghệ trong và ngoài nước, cùng gần 200 đại biểu là khách mời, khách tham quan tại Triển lãm quan tâm tới Diễn đàn.

“Chúng ta ở đây để cùng bàn về tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số, cụ thể là về AI. Lợi thế của Việt Nam là dữ liệu Việt Nam, bài toán của Việt Nam, là mã nguồn mở AI, là con người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, và là sự linh hoạt thích ứng của văn hoá Việt Nam.” Với việc Kỷ nguyên AI là điều chắc chắn đang xảy ra, Bộ trưởng khẳng định: “Ai làm chủ được AI, người đó có lợi thế vượt trội trong sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh.”

Doanh nghiệp Việt làm chủ dữ liệu Việt, làm chủ hạ tầng AI Việt

Tại bài tham luận với chủ đề “C-OpenAI: Hệ sinh thái mở, công nghệ mở, nền tảng mở, Core AI made in Vietnam 100%”, ông Nguyễn Trung Chính và ông Đặng Văn Tú chia sẻ về sáng kiến Chuyển đổi AI (Enable your AI-X) của CMC và sau đó là Hệ sinh thái mở C-OpenAI - nền tảng trí tuệ nhân tạo quốc gia Made by CMC, Make in Vietnam.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC

C-OpenAI là hạt nhân để thực hiện Chuyển đổi AI trên quy mô Chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội, phù hợp với tinh thần NQ 57-NQ/TW và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và phát triển Kinh tế tư nhân. C-OpenAI cùng với CMC Cloud là hai nhiệm vụ quốc gia mà CMC đã cam kết triển khai.

Với việc chính thức ra mắt Công ty CMC OpenAI ngày 21/08 vừa qua, Tổng giám đốc công ty CMC OpenAI Đặng Văn Tú chia sẻ: “Tầm nhìn của C-OpenAI là hướng tới trở thành nền tảng AI mở và an toàn do Việt Nam xây dựng, phát triển, trao quyền đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, dẫn dắt bứt phá năng lực cạnh tranh và mang lại cơ hội, chất lượng sống tốt hơn trong kỷ nguyên số.”

Ông Đặng Văn Tú - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn, Tổng Giám đốc CMC OpenAI

Sau gần 1 năm công bố sáng kiến chiến lược AI-X (11/9/2024) tại Hà Nội, CMC đã giới thiệu về AI-X tới các đối tác, khách hàng tại Tokyo, và tại Davos, Thuỵ Sỹ. Cùng với đó, CMC đã triển khai rất nhiều giải pháp ứng dụng AI góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Việc thành lập C-OpenAI chính là bước đi cụ thể hóa sau gần 1 năm và là lời cam kết mạnh mẽ của CMC trong việc đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng để đưa Việt Nam vươn lên làm chủ công nghệ AI, hiện thực hóa khát vọng số của dân tộc.

“Đây là nền tảng giúp chúng ta làm chủ được dữ liệu, làm chủ được hạ tầng AI và C-OpenAI chào đón tất cả doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác, nhà nghiên cứu cùng tham gia, chung tay xây dựng năng lực AI của Việt Nam” – ông Đặng Văn Tú tin tưởng.

“Open AI – Open Opportunity – Open Future”

Nhiều câu hỏi mang tính xây dựng cao đã được nêu lên tại phiên toạ đàm thảo luận chuyên sâu về các chính sách thúc đẩy phát triển và quản lý AI với sự tham gia của GS.TS Hồ Tú Bảo, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục khởi nghiệp và doanh nghiệp Công nghệ, ông Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT và ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, dưới sự điều phối của ông Nguyễn Thiện Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ KHCN.

Nổi bật trong số đó là câu hỏi về việc làm thế nào để cân bằng giữa việc “mở” và bảo mật dữ liệu cá nhân trong bối cảnh Nghị định 13 đã được ban hành và Luật dữ liệu đang được dự thảo, ông Nguyễn Trung Chính hào hứng chia sẻ: “Muốn phát triển thì phải dựa vào trí tuệ toàn nhân loại - dựa vào các nền tảng mở. Vì đó mình cũng cần mở suy nghĩ của mình ra. Đó chính là triết lý open-mind của CMC, làm gì cũng mở, làm gì cũng kết nối. Tất nhiên về dữ liệu, chúng ta phải tuân thủ 100% Nghị định 13 và sắp tới là Luật dữ liệu. Quá trình huấn luyện cho các model cần được đảm bảo không lộ lọt các thông tin bảo mật”.

“Nhân đây tôi cũng xin đề xuất tới Bộ trưởng về việc cần có một chiến lược quốc gia về công nghệ mở, và có thể thành lập một hiệp hội công nghệ mở quốc gia. Với AI mở, chúng ta sẽ mở ra cơ hội mới, mở ra tương lai mới.” – Ông Nguyễn Trung Chính phát biểu.

Bên cạnh diễn đàn “AI trong Kỷ nguyên số”, CMC cũng đang đồng hành cùng Sở KHCN và Thành phố Hà Nội đưa các công nghệ AI hiện đại tiếp cận dân chúng tham quan tại Triển lãm Thành tựu KHCN, ĐMST và Chuyển đối số Quốc gia diễn ra từ 28/08 tới hết 05/09 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Với 11 giải pháp ứng dụng AI tiêu biểu trong hệ sinh thái C-OpenAI do CMC phát triển và làm chủ được mang tới triển lãm, CMC thể hiện năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai toàn diện. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.