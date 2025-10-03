Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi

Theo thông tin từ báo Kinh tế môi trường, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới loại bỏ Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế do những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam.

Liên quan tới vẫn đề này, báo Dân trí cho biết, Ủy ban bão quốc tế đã sử dụng một số tên bão do Việt Nam đề xuất như Sontinh (Sơn Tinh), Comay (Cỏ May), Bavi (Ba Vì), Lucbinh (Lục Bình), Sonca (Sơn Ca), Halong (Hạ Long), Banglang (Bằng Lăng), Songda (Songda), Saobien (Sao Biển)...

Hồi tháng 2, Hội đồng Ủy ban bão đã thống nhất loại bỏ tên bão Trami (Trà Mi) do Việt Nam đặt, do bão đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương của Philippines; loại bỏ tên bão Yagi (do Nhật Bản đặt) do đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh ở phía Bắc của Việt Nam trong năm 2024.

Theo quy định được Ủy ban bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi xuất hiện cơn bão mới. Các tên bão được dùng lần lượt, hết vòng sẽ quay trở lại tên cũ.

Các nước thành viên được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng đến cộng đồng.

Có nhiều cách gọi khác nhau tùy thuộc vào khu vực phát sinh bão để định danh một cơn bão. Bão hình thành trên biển Đại Tây Dương gọi là Hurricanes. Bão hình thành trên biển Thái Bình Dương gọi là Typhoon. Bão hình thành trên biển Ấn Độ Dương gọi là Tropical Cyclones.

Thống kê cho thấy bão Buloi khiến 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng).

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng…

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta.