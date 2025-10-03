Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm chi trả hơn 357 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do bão số 10 Bualoi

03-10-2025 - 09:49 AM | Smart Money

Các doanh nghiệp bảo hiểm ước tính chi trả hơn 357 tỷ đồng để bồi thường thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 gây ra.

Theo thông tin từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10 các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận thiệt hại về người là 6 vụ và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ. Tổng số tiền chi trả về người và tài sản ước tính là hơn 357 tỷ đồng.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, thiệt hại về người là 6 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính là 700 triệu đồng; thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ, ước tính thiệt hại là 356,511 tỷ đồng.

Bảo hiểm chi trả hơn 357 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Bão số 10 Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong số đó, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là 1 vụ, tương đương với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật là 591 vụ, thiệt hại ước tính là hơn 315,659 tỷ đồng; nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là 1.680 vụ, thiệt hại ước tính là 38,302 tỷ đồng.

Ngoài ra, các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp là 10 vụ, thiệt hại ước tính là 2,550 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền chi trả khoảng 480 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền chi trả ban đầu về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sau bão số 10 Bualoi là 357,191 tỷ đồng.

" Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất ", Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết.

Theo Hiếu Nguyễn

VTC News

Từ Khóa:
bão, bảo hiểm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VIB thông báo dừng triển khai dòng sản phẩm Auto Savings và E-Savings

VIB thông báo dừng triển khai dòng sản phẩm Auto Savings và E-Savings Nổi bật

PGS.TS Đại học Bách Khoa chỉ ra nguyên nhân sinh viên dù thông minh vẫn mắc bẫy lừa đảo, bị ép chuyển khoản

PGS.TS Đại học Bách Khoa chỉ ra nguyên nhân sinh viên dù thông minh vẫn mắc bẫy lừa đảo, bị ép chuyển khoản Nổi bật

Người đàn ông đến Viettel chuyển 50 triệu, chuyển xong 20 triệu thì đại lý báo công an

Người đàn ông đến Viettel chuyển 50 triệu, chuyển xong 20 triệu thì đại lý báo công an

19:09 , 02/10/2025
Chuyển khoản nhầm 130 triệu đồng, nhờ ngân hàng hỗ trợ thu hồi giao dịch nhưng không thành công, người phụ nữ liền trình báo công an

Chuyển khoản nhầm 130 triệu đồng, nhờ ngân hàng hỗ trợ thu hồi giao dịch nhưng không thành công, người phụ nữ liền trình báo công an

16:35 , 02/10/2025
Thông tin người Việt sở hữu Bitcoin, Ethereum… cần biết để tránh bị xử phạt

Thông tin người Việt sở hữu Bitcoin, Ethereum… cần biết để tránh bị xử phạt

14:58 , 02/10/2025
Nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể bị đánh thuế: 8 trường hợp người dân cần nắm rõ

Nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể bị đánh thuế: 8 trường hợp người dân cần nắm rõ

09:45 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên