Người đàn ông đến Viettel chuyển 50 triệu, chuyển xong 20 triệu thì đại lý báo công an

02-10-2025 - 19:09 PM | Smart Money

Ngay sau khi nhận được tin báo của đại lý Viettel, Công an xã Thuận Lợi nhanh chóng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua mạng đồng thời trực tiếp gặp gỡ, giải thích với ông Ân và hướng dẫn gia đình cách đối phó với đối tượng lừa đảo.

Ngày 30/9, Công an xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc online từ tin báo tố giác của đại lý Viettel đóng chân trên địa bàn.
Theo đó, ông Lê Đình Ân, ngụ ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai bị một số đối tượng gọi điện thoại đến, đe dọa đang giam giữ con trai của ông hiện đang theo học tại một trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu chuyển số tiền 50 triệu đồng, nếu không sẽ đe dọa đến tính mạng con trai. Bằng dịch vụ chuyển tiền của Viettel, ông Ân đã chuyển số tiền 20 triệu đồng và đang chuẩn bị chuyển tiếp số tiền 30 triệu đồng.
Người đàn ông đến Viettel chuyển 50 triệu, chuyển xong 20 triệu thì đại lý báo công an- Ảnh 1.

Đại diện gia đình cảm ơn Công an xã Thuận Lợi

Ngay sau khi nhận được tin báo của đại lý Viettel, Công an xã Thuận Lợi nhanh chóng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua mạng đồng thời trực tiếp gặp gỡ, giải thích với ông Ân và hướng dẫn gia đình cách đối phó với đối tượng lừa đảo. Chỉ trong thời gian ngắn, gia đình ông Ân đã liên lạc được với con trai, xác định việc bị giam giữ là lừa đảo.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng, gia đình ông đã tránh bị mất số tiền lớn. Đại diện gia đình, ông Ân đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thuận Lợi và Công an tỉnh Đồng Nai vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nghiệp vụ nhanh nhạy, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và sự bình yên cho nhân dân.Trong thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo qua mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, trong đó có chiêu trò giả danh gọi điện, nhắn tin thông báo người thân bị “bắt cóc” để yêu cầu chuyển tiền chuộc. Công an xã Thuận Lợi khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng; khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung bất thường liên quan đến người thân, tuyệt đối không chuyển tiền và phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

