Chuyển khoản nhầm 130 triệu đồng, nhờ ngân hàng hỗ trợ thu hồi giao dịch nhưng không thành công, người phụ nữ liền trình báo công an
Bà Hoài nhận lại 130 triệu chuyển khoản nhầm
Công an phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngay sau đó đã vào cuộc, hỗ trợ bà Trần Thị Hoài nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.
Ngày 16/9/2025, Công an phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Trần Thị Hoài (sinh năm 1968, trú tại tổ 20, khu 2, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) với nội dung: Vào ngày 25/7/2025, do thao tác nhầm, bà Hoài đã chuyển số tiền 130 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ.
Sau khi phát hiện chuyển khoản nhầm, bà Hoài lập tức yêu cầu ngân hàng tra soát, đồng thời hỗ trợ thu hồi giao dịch. Nhưng sau đó, bà không nhận được thông tin về chủ tài khoản cũng như không được hỗ trợ thu hồi giao dịch.
Do đó, đến ngày 16/9/2025, bà Hoài tới trình báo vụ việc tại Công an phường Việt Trì. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền có địa chỉ tại Long Đức 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.
Công an phường Việt Trì lập tức liên hệ, phối hợp với Công an phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai làm việc với chủ tài khoản. Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm và phối hợp hiệu quả giữa hai đơn vị Công an, đến ngày 26/9/2025, bà Trần Thị Hoài đã nhận lại đầy đủ số tiền 130 triệu đồng bị chuyển nhầm trước đó.
Bày tỏ sự xúc động và tin tưởng, bà Hoài gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an phường Việt Trì vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kịp thời giúp đỡ người dân.
Qua vụ việc trên, Công an phường Việt Trì khuyến cáo: Người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản khi thực hiện các giao dịch trực tuyến để tránh xảy ra sai sót không đáng có.
Trong trường hợp phát sinh sự cố, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc đến ngay cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.
Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ
An ninh tiền tệ