PGS.TS Đại học Bách Khoa chỉ ra nguyên nhân sinh viên dù thông minh vẫn mắc bẫy lừa đảo, bị ép chuyển khoản

Buổi tọa đàm "Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền", PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề: Tại sao sinh viên vốn thông minh và được trang bị nhiều kiến thức, song thực tế vẫn có nhiều trường hợp bị lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi.

Theo PGS.TS Phạm Thanh Huyền, nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận sinh viên còn thiếu kỹ năng sống, nhẹ dạ, cả tin và đôi khi non nớt trong xử lý tình huống.

Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ thêm về trường hợp một sinh viên K70 vừa nhập học: Dù nhà trường đã nhiều lần khuyến cáo không tham gia các khảo sát bằng giấy, một sinh viên vẫn tham gia rồi sau đó nhận cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, dọa dẫm liên quan đến đường dây lừa đảo. Khi đối tượng hù dọa sẽ tạm giam, sự sợ hãi khiến em mất cảnh giác, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn bộ 6 triệu đồng trong tài khoản. Đến khi kẻ lừa đảo yêu cầu thêm 450 triệu, sinh viên mới tỉnh táo và cầu cứu Ban Công tác sinh viên.

Từ những vụ việc trên, PGS.TS Phạm Thanh Huyền nhấn mạnh, sinh viên cần rèn luyện sự bản lĩnh. "Mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Khi bị dọa dẫm qua mạng, các bạn cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Ban Công tác sinh viên luôn cam kết hỗ trợ sinh viên 24/7", PGS.TS Phạm Thanh Huyền nói.

Cô cho biết thêm: "Về phía nhà trường, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo. Thông tin cảnh báo được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin sinh viên, website, email và fanpage chính thức. Đồng thời, ngay từ đầu năm học, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng mời cơ quan công an đến trao đổi, trang bị kiến thức phòng ngừa rủi ro cho sinh viên".

Cũng trong buổi tọa đàm, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, đã chỉ ra một nguyên nhân khác khiến sinh viên dễ "sập bẫy" lừa đảo: Đó là thủ đoạn đánh vào bản năng - sự sợ hãi và lòng tham.

Sinh viên luôn có nhu cầu làm thêm, tạo thêm thu nhập, do vậy các đối tượng thường tìm cách dụ dỗ các bạn sinh viên tham gia những nhiệm vụ đơn giản như like hay chia sẻ một bài viết. Có những trường hợp đã bị lừa nhiều tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng tập trung xây dựng kịch bản từ hướng tình cảm, đầu tư tài chính. Các đối tượng đánh vào sự sợ hãi thông qua việc đe dọa liên quan đến pháp luật.

"Để chống lừa đảo, mỗi người phải tiêm cho mình những liều vắc xin thông qua những buổi toạ đàm như hôm nay, để tăng cường hiểu biết, từ đó chế ngự nỗi sợ hãi và lòng tham", Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Đại tá cũng lưu ý sinh viên: "Nếu chúng ta mất niềm tin vào giao dịch số, không tiếp nhận thông tin trên mạng thì rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tiếp nhận tỉnh táo và có quy tắc tiếp nhận. Chúng ta không một mình, không tự đặt bản thân vào sự đơn độc vì chúng ta có các cơ quan chức năng, nhà trường… để xử lý các tình huống phát sinh. Điều này sẽ giúp sinh viên không bao giờ bị lừa đảo".