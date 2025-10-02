Vị tỷ phú này nhiều lần công khai quan điểm, coi vàng là một tài sản không tạo ra giá trị và thiếu công năng thực sự. Trong lá thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway năm 2011, ông nhận định vàng có "hai nhược điểm lớn: không mang lại nhiều giá trị sử dụng và không tạo ra thu nhập." Quan điểm này được ông lặp lại trên nhiều diễn đàn, nhấn mạnh rằng nắm giữ vàng trong nhiều năm, nhà đầu tư cuối cùng vẫn chỉ sở hữu đúng khối lượng vàng ban đầu, không có giá trị gia tăng nào được tạo ra.

Với ông, đầu tư nên hướng tới những tài sản có khả năng tạo ra của cải và sản phẩm mới, chẳng hạn doanh nghiệp, đất nông nghiệp hay bất động sản. Ông từng so sánh toàn bộ khối lượng vàng trên thế giới – nếu gom lại sẽ tạo thành một khối lập phương khoảng 20 mét – với giá trị của tất cả đất nông nghiệp ở Mỹ hay nhiều tập đoàn dầu khí lớn. Theo ông, lựa chọn phần tài sản có khả năng sinh lời rõ ràng là khôn ngoan hơn so với việc giữ một khối vàng "chỉ để nhìn ngắm".

Ông thậm chí từng ví von, vàng được đào lên từ lòng đất, nấu chảy rồi lại chôn xuống một hố khác và thuê người canh giữ. Cách nói này nhằm minh họa sự "bất động" của kim loại quý trong khi nhà đầu tư kỳ vọng vào việc bán lại với giá cao hơn, thay vì được hưởng lợi từ giá trị sản xuất. Ông coi việc mua vàng đơn thuần là "đặt cược vào nỗi sợ", nghĩa là kỳ vọng vào tâm lý phòng thủ của đám đông hơn là giá trị nội tại.

Quan điểm trên cũng lý giải vì sao Berkshire Hathaway hiếm khi tham gia vào thị trường vàng. Ngoại lệ hiếm hoi là năm 2020, tập đoàn này từng mua cổ phần của Barrick Gold, một công ty khai thác vàng lớn. Tuy nhiên, thương vụ này nhanh chóng được thoái vốn, cho thấy đó chỉ là một bước đi mang tính chiến thuật thay vì thay đổi triết lý đầu tư cốt lõi.

Thực tế, nhiều giai đoạn vàng đã chứng kiến những đợt tăng giá mạnh, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát cao hay bất ổn địa chính trị. Một số ý kiến cho rằng vị tỷ phú này đã bỏ lỡ cơ hội lớn khi kiên quyết tránh xa vàng. Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, danh mục đầu tư tập trung vào doanh nghiệp và cổ phiếu của ông vẫn đem lại hiệu suất vượt trội, củng cố niềm tin rằng việc lựa chọn tài sản "sinh lời thực" mới là con đường bền vững.

Sự kiên định của tỷ phú Warren Buffett trong việc "né vàng" cũng mang thông điệp rõ ràng: đầu tư thành công không nằm ở việc chạy theo tài sản thời thượng, mà ở chỗ kiên trì với nguyên tắc. Đối với ông, vàng không thỏa mãn tiêu chí tạo ra giá trị kinh tế mới, và do đó không xứng đáng để trở thành trụ cột trong danh mục.

Trong bối cảnh vàng liên tục lập đỉnh và thu hút dòng tiền phòng thủ, câu chuyện của Warren Buffett càng cho thấy sự khác biệt trong triết lý đầu tư. Thay vì tìm kiếm nơi trú ẩn trong kim loại quý, nhà đầu tư huyền thoại tiếp tục đặt niềm tin vào những "cỗ máy sinh lời" thực sự – các doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông.