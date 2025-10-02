Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng đóng toàn bộ tài khoản tiết kiệm tự động Auto Savings: Số dư của khách hàng được xử lý thế nào?

02-10-2025 - 10:19 AM | Smart Money

Ảnh minh họa

Việc đóng tài khoản sẽ được ngân hàng hoàn tất trước ngày 10/10/2025.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cho biết, ngân hàng đã dừng triển khai sản phẩm Tiết kiệm tự động (Auto Savings) từ ngày 20/09/2025 và sản phẩm Không kỳ hạn (E-Savings).

Do vậy, trong trường hợp khách hàng đang có tài khoản Auto Savings/E-Savings cần thực hiện đóng tài khoản trước ngày 1/10/2025.

Sau ngày 01/10/2025, VIB sẽ thực hiện đóng tài khoản này và chuyển toàn bộ số dư (nếu có) về tài khoản thanh toán mở tại VIB của khách hàng (nếu có). Việc đóng tài khoản sẽ được VIB hoàn tất trước ngày 10/10/2025.

Auto Savings là hình thức tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể cài đặt trích tiền tự động từ tài khoản thanh toán định kỳ (theo ngày, tuần hoặc tháng) để gửi vào tài khoản tiết kiệm. Trong khi đó, E-Savings là tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn nhưng đồng thời cho phép thực hiện một số chức năng của tài khoản thanh toán.

Song song với việc dừng triển khai và đóng 2 loại tài khoản này, VIB khuyến khích khách hàng chuyển sang trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ có tính năng tương tự nhưng tiện ích hơn trên ứng dụng MyVIB như Tài khoản Siêu Lợi Suất.

Trước đó, VIB cũng đã tiến hàng đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động của khách hàng cá nhân theo quy định của ngân hàng.

Linh San

An ninh tiền tệ

