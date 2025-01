Deborah Home: 10 năm kiến tạo tinh hoa, định vị đẳng cấp hàng đầu

Buổi lễ là dịp để Deborah Home tôn vinh hành trình sáng tạo và cống hiến, đồng thời tri ân sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đối tác trong suốt chặng đường phát triển.

Sự hiện diện uy tín

Sự kiện đã vinh dự đón tiếp những nhà lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành, bao gồm: ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Vinaconex, ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch Tập đoàn GP Invest, KTS. Lê Trương – Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, bà Sophie Mermaz - Đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Pháp,…

Sự có mặt của các nhân vật uy tín không chỉ làm tăng thêm sức nặng cho sự kiện mà còn thể hiện tầm ảnh hưởng và sự kết nối sâu rộng của Deborah Home trong ngành.

Hành trình đầy tự hào

Buổi lễ mở đầu với phần đón khách trong không gian được thiết kế tinh xảo, mang đậm phong cách châu Âu hiện đại. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là màn trình diễn âm nhạc cổ điển Pháp – giai điệu đầy cảm xúc đã làm say lòng mọi khách mời.

Điểm nhấn tiếp theo là phần trình chiếu video kỷ niệm, tái hiện hành trình 10 năm – từ những bước đi đầu tiên đầy thách thức đến những thành tựu vang dội hiện tại. Video không chỉ kể lại câu chuyện phát triển của Deborah Home mà còn khơi gợi niềm tự hào về sự phát triển bền vững và những giá trị mà Deborah Home không ngừng mang lại cho khách hàng và cộng đồng.

Đồng hành cùng thông điệp "When You Believe", Deborah Home đã chứng minh rằng niềm tin và khát vọng chính là chìa khóa để vượt qua mọi giới hạn, đạt được những thành công vượt bậc.

Lời cảm ơn sâu sắc

Tổng Giám đốc Lê Thị Ngọc Anh đã gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân viên – những người đã cùng góp phần làm nên thành công của Deborah Home. Trong bài phát biểu của mình, Bà nhấn mạnh: "Deborah Home không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mà còn mang đến giải pháp sống trọn vẹn, tiện nghi và đẳng cấp."

Đặc biệt, ông Tiong Ling, đại diện hãng Brandt Asie tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những nỗ lực và thành tựu của Deborah Home, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc tế chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực

Nghi thức cắt bánh mừng kỷ niệm đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng của buổi lễ. Khách mời sau đó được thưởng thức bữa tiệc ẩm thực tinh hoa, với các món ăn mang đậm hương vị từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Úc. Những món ăn không chỉ tôn vinh sự tinh tế mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo và chất lượng – những giá trị cốt lõi mà Deborah Home luôn theo đuổi.

Hướng đến tầm cao mới

Kỷ niệm 10 năm thành lập không chỉ là dấu mốc của một hành trình đáng tự hào mà còn là lời khẳng định về cam kết tiếp tục đổi mới, nâng tầm chất lượng và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Deborah Home sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường thiết bị bếp và thiết bị vệ sinh cao cấp, hướng đến xây dựng những không gian sống hoàn hảo, đáp ứng kỳ vọng của cả những khách hàng khó tính nhất.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan và sự ngưỡng mộ từ các khách mời, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Deborah Home – thương hiệu của sự tinh hoa và đẳng cấp.

Công ty cổ phần Deborah (Deborah Home)

Phân phối và tiếp thị 6 thương hiệu thiết bị nhà bếp và thiết bị phòng tắm đẳng cấp thế giới tại Việt Nam

Showroom trực tuyến: https://bit.ly/ShowroomVR

Showroom TP. Hà Nội: Tầng 4 Tháp B, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Showroom TP.HCM: Biệt thự số 9, Khu đô thị Galleria Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Website: https://deborah.vn/vi

Hotline: 1900 545 500