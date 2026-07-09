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DeepSeek hướng tới tự phát triển chip AI

| | Kinh tế số

Công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc đang phát triển chip trí tuệ nhân tạo (AI) riêng nhằm giảm phụ thuộc vào các sản phẩm của Nvidia và Huawei.

DeepSeek hướng tới tự phát triển chip AI - Ảnh 1.

Ảnh: Security Week

Loại chip này được thiết kế cho giai đoạn suy luận - khi mô hình AI đã được huấn luyện để tạo phản hồi cho người dùng - thay vì phục vụ huấn luyện các mô hình mới. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi chiến lược, đánh dấu việc DeepSeek mở rộng từ phát triển mô hình AI sang lĩnh vực bán dẫn.

Hiện Huawei nắm khoảng một nửa thị trường chip AI nội địa Trung Quốc, có quy mô ước tính 50 tỷ USD, sau khi Mỹ hạn chế xuất khẩu các dòng chip AI tiên tiến. Tuy nhiên, vị thế này đang chịu sức ép khi nhiều doanh nghiệp công nghệ như Alibaba và Baidu cũng đẩy mạnh phát triển chip AI riêng.

Theo các nguồn tin, dự án của DeepSeek vẫn ở giai đoạn đầu. Công ty đã làm việc với các đối tác về thiết kế, sản xuất chip và bộ nhớ; đồng thời tăng cường tuyển dụng kỹ sư thiết kế chip thông qua các kênh riêng trong những tháng gần đây. Một nguồn tin cho biết quá trình phát triển đã được khởi động từ khoảng một năm trước.

Việc tự phát triển chip sẽ giúp DeepSeek chủ động hơn về hạ tầng tính toán, giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và gia nhập xu hướng các doanh nghiệp AI toàn cầu phát triển phần cứng riêng.

Trước đó, OpenAI đã công bố chip suy luận tùy chỉnh Jalapeno hợp tác phát triển với Broadcom, trong khi Anthropic cũng được cho là đang cân nhắc xây dựng chip AI của riêng mình.

Theo Minh Hằng

VTV

Từ Khóa:
AI, deepseek

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