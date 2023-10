Đem 1/3 tài sản mua cổ phiếu STB, HPG, DGC, MWG,…một doanh nghiệp bất động sản lãi lớn, vượt kế hoạch sau 9 tháng

CTCP Nhà Đà Nẵng (mã NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 56,18 tỷ đồng, gấp 50 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 30,1 tỷ đồng, gấp gần 37 lần quý 3/2022.

Trong quý 3, doanh thu tài chính tăng gấp đôi lên 27,3 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm 50% xuống còn 20,8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Nhà Đà Nẵng lãi ròng 27,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 28,8 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 368,8 tỷ đồng, gấp 154 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 124 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra (160 tỷ đồng).

Thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 7,6% so với đầu năm, xuống mức 1.383 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn cuối kỳ đạt 809 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản.

Đáng chú ý, Nhà Đà Nẵng tiếp tục “bơm” thêm cả trăm tỷ đồng trong quý 3 để đầu tư chứng khoán. Khoản mục chứng khoán kinh doanh tại thời điểm 30/9 có giá gốc gần 469 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so với hồi cuối quý 2 và chiếm hơn 1/3 tổng tài sản. Các cổ phiếu có tỷ trọng lớn gồm toàn cái tên “hot” như STB, HPG, DGC, MWG,…

Phần lớn số tiền Nhà Đà Nẵng bơm thêm vào chứng khoán trong quý 3 được rót vào cổ phiếu STB. Thời điểm cuối quý 3, STB là khoản đầu tư lớn nhất của công ty với giá gốc lên đến gần 185 tỷ đồng, chiếm gần 40% danh mục. Khoản đầu tư này đang tạm lãi gần 10 tỷ đồng tại ngày 30/9.

Khoản đầu tư lãi lớn nhất của Nhà Đà Nẵng là cổ phiếu HPG với số lãi tạm tính tại ngày 30/9 lên đến 35 tỷ đồng, tương đương gần 50% so với giá gốc. Đa phần danh mục của Nhà Đà Nẵng đều có lãi tuy nhiên vẫn có một số cổ phiếu đang tạm lỗ với tổng giá trị dự phòng hơn 37 tỷ đồng vào cuối quý 3.

Thời điểm 30/9, Nhà Đà Nẵng còn hơn 377 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi, giảm gần 170 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Khoản mục người mua trả tiền trước cũng giảm mạnh 76% so với đầu năm, xuống 109,3 tỷ đồng. Sự sụt giảm chủ yếu do giảm khoản mục khách hàng trả trước khu phức hợp Monarchy – Block B.