Đem 2/3 tài sản đi gửi ngân hàng, Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi quý 1 giảm 45%

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023. Trong kỳ, DGC đạt doanh thu thuần 2.483 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu đẫn dến lợi nhuận gộp của DGC đạt 890 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 47% xuống 36%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của DGC trong quý 1 tăng mạnh 95% lên 164 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng nhẹ hơn 54% lên 20 tỷ đồng.

Phần lớn chi phí của DGC đến từ chi phí bán hàng. Trong quý 3, chi phí bán hàng của DGC là 115 tỷ đồng, giảm 23%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19% còn 34 tỷ đồng.

Kết quả, DGC lãi ròng 823 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 787 tỷ đồng, cũng giảm tới 41% so với thực hiện quý 1/2022. Quý 1 đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận Hóa chất Đức Giang tăng trưởng âm. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 6 quý của doanh nghiệp này.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DGC đạt 13.215 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ so với đầu năm, trong đó khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn ghi nhận 8.895 tỷ đồng chiếm 67% tổng tài sản. Về nợ, tổng nợ phải trả là 2.179 tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm; DGC còn khoảng 5.020 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Năm 2023, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.075 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng lần lượt giảm 25% và 50% so với thực hiện năm 2022. Sau quý 1, DGC đã hoàn thành được gần 24% mục tiêu về doanh thu và hơn 27% mục tiêu lợi nhuận.

Trong báo cáo cập nhật gần đây, Chứng khoán VNDirect nhận định năm 2023 sẽ là năm ngành hóa chất chứng kiến nhiều khó khăn trước nhu cầu của các thị trường hóa chất xuất khẩu như Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ giảm hơn nữa cho tới cuối năm 2023 do kỳ vọng lạm phát cao và rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu.

Đồng thời, nhóm phân tích dự báo giá phốt pho vàng sẽ đạt Mỹ 4.500-5.000 USD vào năm 2023 do nhu cầu yếu đối với chất bán dẫn, do đó, các nhà sản xuất phốt pho vàng sẽ bị ảnh hưởng do nhu cầu yếu.

Theo dự phóng của VNDirect, lãi ròng của DGC dự kiến đạt 3.610 tỷ đồng năm 2023 và sẽ tăng trở lại trong năm 2024 nhờ nhu cầu phục hồi đối với các mặt hàng điện tử và đóng góp từ mảng chlor-alkali-vinyl. Giai đoạn 1 của dự án Chlor-alkali-vinyl (CAV) hoàn thành vào quý 3/24 sẽ đóng góp 25% doanh thu hàng năm và đưa nhà máy của DGC trở thành nhà máy sản xuất xút số 1 về công suất thương mại tại Việt Nam.