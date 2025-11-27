Đem cả trăm triệu tấn CO2 chôn xuống đáy biển, châu lục này hồi sinh những "kho báu" đã từng bị vắt kiệt
Từ một mỏ dầu từng bơm lên hàng triệu thùng nhiên liệu hóa thạch, Nini của Đan Mạch nay được “hồi sinh” với một sứ mệnh hoàn toàn ngược lại: biến đáy biển sâu 1.800 m thành nơi chôn vĩnh viễn khí CO₂ – thủ phạm gây nóng lên toàn cầu.
- 27-11-2025Phát minh "máy phát điện chạy bằng CO2 đầu tiên trên thế giới" có thể lu mờ nhà máy điện truyền thống
- 23-09-2025Kỳ tích công nghệ Trung Quốc: Dùng AI và kỹ thuật tiên tiến xây 'bộ ổn áp' cao nhất thế giới, giúp tiết kiệm 600.000 tấn than/năm, giảm CO2 bằng trồng 124 triệu cây xanh
- 13-09-2025Đem cả trăm triệu m3 CO2 chôn xuống đáy biển, láng giềng Việt Nam ngay lập tức thu về "kho báu" khủng
- 08-07-2025Kỳ tích của Trung Quốc: Bê hàng trăm tấm pin mặt trời trải ra biển rộng bằng 8 sân bóng đá, sản xuất 16,7 triệu kWh điện/năm, cắt giảm 14.000 tấn CO2/năm
Trong dự án Greensand Future do Tập đoàn INEOS triển khai, CO₂ hóa lỏng sẽ được bơm ngược xuống các bể dầu cạn kiệt, mở đường cho mô hình thu giữ – lưu trữ carbon (CCS) hiện đại nhất châu Âu. Khi đi vào vận hành thương mại vào năm tới, Greensand Future được kỳ vọng trở thành địa điểm lưu trữ CO₂ ngoài khơi đầu tiên của Liên minh châu Âu.
Ban đầu, INEOS dự kiến lưu trữ 400.000 tấn CO₂/năm, và tăng lên 8 triệu tấn vào năm 2030. Để phục vụ hoạt động này, một “trạm trung chuyển CO₂” đang được xây dựng tại cảng Esbjerg, nơi khí CO₂ sẽ được làm lạnh, hóa lỏng và chuẩn bị cho hành trình ra biển.
Không chỉ Đan Mạch, Na Uy cũng vừa bơm những tấn CO₂ đầu tiên xuống tầng chứa sâu 2.600 m trong dự án Northern Lights – hợp tác của Shell, Equinor và TotalEnergies. Giai đoạn 1 đã kín chỗ, với sức chứa 1,5 triệu tấn/năm; giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng thêm 3,5 triệu tấn.
EU đặt mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2040 phải lưu trữ ít nhất 250 triệu tấn CO₂ mỗi năm để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy vậy, giới chuyên gia vẫn cảnh báo CCS không thể thay thế việc cắt giảm khí thải. Greenpeace nhấn mạnh công nghệ này chỉ nên áp dụng cho các ngành “khó giảm thải”, thay vì trở thành cái cớ để trì hoãn chuyển đổi xanh.
Đáng chú ý, một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature cho thấy khả năng lưu trữ CO₂ toàn cầu thực tế chỉ bằng 1/10 ước tính trước đây, sau khi loại trừ các khu vực có nguy cơ rò rỉ hoặc gây động đất. Công nghệ hiện tại cũng chỉ có thể thu giữ khoảng 60% lượng CO₂ của một cơ sở.
Trong bối cảnh con người thải ra gần 38 tỉ tấn CO₂ mỗi năm, các nhà khoa học cảnh báo: thế giới không thể tiếp tục chờ đợi công nghệ hoàn hảo. Bởi nếu chậm trễ, thế hệ tương lai sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi – vừa dọn “di sản CO₂” của quá khứ, vừa chống lại biến đổi khí hậu đang tăng tốc.
Nguồn: Euro News
Nhịp sống Thị trường