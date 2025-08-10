Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần

10-08-2025 - 16:38 PM | Sống

Khán phòng kín chỗ, nhạc sĩ Trần Hải Sâm hạnh phúc trong liveshow đầu tiên tại Việt Nam.

“Ân tình của đá”: Thanh Lam và Hà Trần bùng nổ cùng đêm nhạc ở VOH khó quên!

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 1.

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 2.

Ca sĩ Trần Thu Hà trong đêm nhạc của Trần Hải Sâm

Tối 9-8, tại Nhà hát VOH (TP HCM), sự xuất hiện và tham gia biểu diễn của ca sĩ Thanh Lam và Hà Trần cùng nhiều nghệ sĩ đã giúp đêm nhạc Trần Hải Sâm - "Ân tình của đá" trở nên thăng hoa và cảm xúc hơn.

Đêm nhạc với 22 ca khúc lần lượt được các giọng ca: Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà và đặc biệt là 2 giọng ca tên tuổi Thanh Lam - Hà Trần, gói gọn trong không gian thâm trầm của dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, chất chứa đầy tự sự.

Mỗi bản phối, các giai điệu từ: blue, slow rock, bosa, techno, valse, samba funky… tạo nên một bức tranh âm nhạc Trần Hải Sâm đầy màu sắc.

Ca sĩ Hà Trần tâm sự: "Hải Sâm là một nữ nhạc sĩ có cả những tác phẩm thơ, Hà rất nể sức lao động nghệ thuật của chị".

Đêm nhạc “Ân tình của đá”: kết nối tâm hồn và những ca khúc bay xa!

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 3.

Ca sĩ Trọng Bắc trong đêm nhạc "Ân tình của đá"

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm chia sẻ: "Đêm nhạc không phải thực hiện để đánh dấu chặng đường hay dấu ấn hoạt động nghệ thuật mà chỉ là một điểm kết nối, giao thoa của các tâm hồn yêu nhạc, là dịp để khán giả thưởng thức những tác phẩm mới nhất của tôi".

Nếu như Trọng Bắc, Vũ Trà trầm ấm; Tuyết Mai đầy khắc khoải thì "nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam cùng "phượng hoàng lửa" Hà Trần lại đầy biến hóa. Cả hai khi tự sự day dứt, lúc bay bổng, thăng hoa.

Liveshow "Ân tình của đá" trở thành bữa tiệc âm nhạc được bày biện tròn trịa, vừa vặn khiến khán giả đủ "no" khi thưởng thức những bản tình ca đa sắc của Trần Hải Sâm.

Cánh diều âm nhạc vút bay: Khát khao và cảm xúc chắp cánh cho đêm nhạc đặc biệt!

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 4.

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 5.

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 6.

Trong lời tự sự của mình gửi đến khản giả, nhạc sĩ Trần Hải Sâm ví von các sáng tác của chị như một cánh diều chở đầy cảm xúc, khát khao và đêm nhạc vừa qua, chính những nghệ sĩ cùng hàng trăm khán giả có mặt tại khán phòng đã chắp cánh cho cánh diều ấy được vút lên.

"Tất cả mọi người gặp nhau ở đây đều có một mẫu số chung, đó là niềm đam mê âm nhạc. Âm nhạc là cơ duyên để kéo chúng ta lại gần với nhau. Các sáng tác của Hải Sâm chở đầy những cảm xúc, những khát khao trên một cánh diều được cất lên từ niềm đam mê nghệ thuật. Cánh diều này, tự nó không thể bay lên, mà nó cần những cơn gió. Những cơn gió này chính là sự ủng hộ và yêu thích của các khán thính giả" - nhạc sĩ bày tỏ.

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 7.

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 8.

Đêm nhạc Trần Hải Sâm bùng nổ với Thanh Lam, Hà Trần- Ảnh 9.

Đêm nhạc của nữ nhạc sĩ Trần Hải Sâm


Với sự yêu mến và tình cảm của khán giả, Trần Hải Sâm hẹn chị sẽ sớm tái ngộ những tâm hồn đồng điệu qua các đêm nhạc tiếp theo.

 

Thuỳ Trang

Người Lao Động

