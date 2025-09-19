Đêm Nhạc "Winning The Battle" khép lại trọn vẹn - Sơn Pencco ghi dấu ấn đặc biệt

Sân khấu "Winning The Battle" được đầu tư hiện đại, kết hợp ánh sáng, công nghệ và âm nhạc đỉnh cao, mang đến cho khán giả trải nghiệm trọn vẹn từ sự choáng ngợp thị giác đến bùng nổ cảm xúc. Những màn trình diễn mạnh mẽ của ban nhạc và phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Hà Nhi đã biến đại nhạc hội thành một "bữa tiệc âm nhạc" đúng nghĩa.

Winning the battle - Niềm tin chiến thắng

Ông Vũ Khánh Toàn, Phó tổng giám đốc Inno Invest phụ trách thương hiệu Pencco tại Việt Nam chia sẻ mở màn sự kiện: "Kinh doanh không chỉ là trao đổi vật chất mà là đổi Niềm Tin lấy Niềm Tin, Chính vì vậy, trong hành trình phát triển tại Việt Nam, chất lượng sản phẩm cùng độ hoàn mỹ trong từng gam màu luôn được chúng tôi coi trọng ở vị trí số 1, không có số 1, các hoạt động sau trở lên vô nghĩa. Chiến lược của chúng tôi là Vượt Gió ngược hay Cá bơi ngược dòng nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là con đường duy nhất chúng tôi tạo sự khác biệt, các hãng sơn khác thi nhau đẩy giá lên và áp dụng chính sách chiết khấu cao cho hệ thống, chúng tôi đưa giá trị thật và áp dụng chính sách 1 giá đồng nhất minh bạch tới người tiêu dùng cuối, chúng tôi gọi M2C.

Với chúng tôi, thông tin cần rõ ràng như mặt trời giữa trưa, thật lòng như nước tinh khiết, không vẩn đục, không giấu giếm. Chúng tôi xem nụ cười, niềm hạnh phúc của khách hàng làm lời lãi, lấy sự thành thật, chân thành làm vốn. Sự kiện Winning the Battle - Niềm Tin chiến thắng không chỉ là cái tên mà là ý chỉ của chúng tôi phải vượt qua mọi thử thách khó khăn, chúng tôi cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng thắp lên Niềm Tin chiến thắng trong kỷ nguyên vươn mình của nước sở tại"

Ông Vũ Khánh Toàn đại diện thương hiệu phát biểu

Thông điệp này là minh chứng cho định hướng chiến lược 2025 – 2030, vừa sát cánh cùng Nhà Phân Phối, vừa hỗ trợ đào tạo và đặc biệt là các khoản đầu tư xây dựng hình ảnh thương hiệu cũng như đầu tư lợi ích cho các NPP cùng xây dựng tương lai vững mạnh tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á.

Một đêm nghệ thuật thăng hoa

Khán phòng là bản giao hưởng giữa ánh sáng và âm thanh sống động tạo nên một đêm nhạc sôi động vô cùng ý nghĩa. Ban nhạc cùng với sự góp mặt của khách mời đặc biệt cựu danh thủ Paul Lambert - Cựu cầu thủ của CLB Dortmund đem đến màn trình diễn We Are the Champions mãn nhãn.

Ca sĩ Hà Nhi thăng hoa trên sân khấu với từng nốt cao đầy nội lực, biến đêm nhạc thành trải nghiệm cảm xúc đong đầy. Sân khấu được thiết kế hiện đại, hòa quyện yếu tố công nghệ và nghệ thuật, tạo hiệu ứng thị giác mãnh liệt, đánh dấu một đêm tri ân quy mô và khác biệt.

Ca sĩ Hà Nhi thăng hoa cùng những ca khúc nổi tiếng

Sự kiện đã để lại dấu ấn sâu đậm khó phai cho hơn 700 khách mời tham dự, khi kết hợp những màn trình diễn đậm chất nghệ thuật tại Wyndham Grand Vedana Ninh Bình Resort – công trình kiến trúc từng giành nhiều giải thưởng quốc tế và Việt Nam, gây ấn tượng bởi mái vòm tre khổng lồ giữa mặt hồ, nơi thực đơn tinh tế được phục vụ trong không gian nghệ thuật và gần gũi.

Tri ân bằng những khoảnh khắc đáng nhớ

Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc, sự kiện còn là buổi vinh danh trang trọng. Đại diện thương hiệu Pencco Ông Vũ Khánh Toàn cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trực tiếp trao kỷ niệm chương đến các Nhà Phân Phối xuất sắc nhất – biểu tượng cho lòng ghi nhận và sự đồng hành gắn bó của doanh nghiệp. Các khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm giữa hoa hậu, lãnh đạo Pencco và đối tác trở thành dấu ấn đẹp, khẳng định tình cảm bền chặt trong hệ sinh thái phân phối.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có mặt tại sự kiện

Hành trình tiếp theo – dẫn lối tinh hoa

Khách mời tại sự kiện Hà Văn Quỳnh chia sẻ: "Đối với tôi, sự kiện này mang đến một thông điệp rất rõ ràng: Pencco luôn coi Nhà Phân Phối là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng tôi nhìn thấy chính mình trong miếng ghép tạo nên chiếc đồng hồ vàng trong hình ảnh chủ đạo của chương trình, nói như người đại diện của Pencco, thời gian có thể lấy đi của chúng ta mọi thứ, nhưng cũng cho chúng ta mọi thứ, nhưng tôi tin vào cam kết của hãng Pencco, chúng tôi sẽ vươn xa hơn tựa như chiếc đồng hồ đang đội ngôi vương kia. Khi cùng nhau, khi cùng một lý tưởng, chúng ta có thể vượt qua khó khăn và cùng nhau chiến thắng."

Đêm nhạc đã khép lại, nhưng hành trình tiếp theo của Pencco và hệ thống NPP vẫn mở ra với nhiều kỳ vọng. Sự kiện đã trở thành biểu tượng của tinh thần "Niềm tin chiến thắng" – nơi công nghệ tiên tiến, nghệ thuật và lòng gắn kết tạo nên dấu ấn không thể phai mờ.