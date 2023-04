Đem tiền đầu tư chứng khoán tạm lỗ 55%, một doanh nghiệp thép báo lãi quý 1 chưa bằng 1/10 cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt gần 1.432 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 65% còn 49 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm tới 85% xuống 2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng 13% lên hơn 23 tỷ đồng do lãi vay cao và lỗ chứng khoán. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Thép Tiến Lên còn 6 tỷ đồng, giảm tới 93% so với cùng kỳ nhưng khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn trăm tỷ quý 4 trước đó.

Năm 2023, Thép Tiến Lên đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 29% kế hoạch về doanh thu và hơn 6% về lợi nhuận.

Thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của TLH đạt 4.116 tỷ đồng, giảm 84 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm đến hơn 69% với số dư cuối kỳ gần 2.850 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá hơn 21 tỷ đồng, giảm nửa so với con số 42 tỷ đầu năm.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là thép, TLH vẫn tiếp tục phiêu lưu với chứng khoán. Thời điểm cuối quý 1, doanh nghiệp thép này còn "ôm" gần 90 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh tính theo giá gốc. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này chỉ còn 40,2 tỷ đồng, tương đương mức tạm lỗ ghi nhận hơn 55%.

Các khoản đầu tư lớn nhất danh mục của TLH vẫn là SHB, VIX và IJC và đều đang tạm lỗ nặng từ 37-51%. Trong khi đó, doanh nghiệp thép này đã bán bớt khoảng 16 tỷ đồng các cổ phiếu IJC và cổ phiếu khác (tính theo giá gốc).

Về phần nguồn vốn, nợ vay tài chính của TLH đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống còn 1.545 tỷ đồng trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn. Ngoài ra, doanh nghiệp này vẫn còn gần 665 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 76 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 27 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.