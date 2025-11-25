Đến giờ tôi mới biết thủ phạm âm thầm 'ngốn' điện trong nhà, đổi một thứ giúp tiết kiệm tiền triệu

Hóa đơn tiền điện tăng cao luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia năng lượng, nguyên nhân không chỉ đến từ việc sử dụng điều hòa, tủ lạnh hay các thiết bị công suất lớn, mà còn xuất phát từ một yếu tố ít ai ngờ tới: Lượng điện tiêu thụ trên thiết bị không sử dụng.

Chia sẻ với Tom’s Guide, bà Lizzy Kolar, đồng sáng lập và CEO Scope Zero, cho biết có một dạng điện năng lãng phí phổ biến được gọi là “tải lượng ma” (phantom load) hay “năng lượng ma cà rồng”. Đây là lượng điện mà thiết bị vẫn âm thầm tiêu thụ dù đã tắt hoặc chuyển sang chế độ chờ. Theo bà Kolar, mức tiêu thụ này có thể chiếm tới 10% tổng điện năng của cả gia đình.

Việc cắm điện mà không sử dụng có thể dẫn đến lãng phí năng lượng và tăng tiền điện. (Ảnh minh hoạ)

Ông Ryan Gregor, chủ sở hữu RCG Electrical, giải thích rằng nhiều thiết bị chỉ tắt bề ngoài, nhưng các mạch điện bên trong vẫn hoạt động để duy trì cảm biến, bộ nhớ hoặc hệ thống chờ. Điều này dẫn tới tình trạng thiết bị vẫn “ngốn điện” dù người dùng không hề nhận ra.

Không chỉ tốn tiền, dạng tiêu thụ này còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị. Bà Bidisha Nagaraj, Phó chủ tịch toàn cầu Schneider Electric, nhấn mạnh: Việc duy trì dòng điện chờ liên tục có thể khiến linh kiện xuống cấp nhanh hơn, trong khi chỉ cần rút phích cắm tại thời điểm không dùng đến là có thể giảm cả chi phí và rủi ro hỏng hóc.

Những thiết bị nên rút phích cắm khi không sử dụng

Ông Brandon Young, CEO Payless Power, khuyến nghị người dùng nên bắt đầu từ nhóm thiết bị có đèn báo, đồng hồ hiển thị hoặc điều khiển từ xa. Đây là những thiết bị luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, bao gồm:

- TV, đầu thu truyền hình, máy chơi game

- Máy in, máy tính, màn hình

- Thiết bị nhà bếp như lò vi sóng, máy pha cà phê

- Bộ sạc điện thoại, laptop, tablet, kể cả khi không cắm sạc

Đáng chú ý, các đầu thu truyền hình cáp có DVR có thể tiêu thụ 20 - 30 watt mỗi giờ ngay cả khi không sử dụng, tương đương một bóng đèn bật suốt ngày.

Ngay cả chế độ ngủ (Sleep mode) trên máy tính hay TV cũng tiêu thụ điện. Nếu không dùng trong nhiều giờ, hãy rút hẳn phích cắm hoặc tắt công tắc nguồn để tiết kiệm đáng kể hơn.

Giải pháp tối ưu để giảm chi phí điện năng

Bên cạnh việc rút phích cắm, chuyên gia khuyến nghị:

- Chọn thiết bị đạt chuẩn Energy Star

- Sử dụng chế độ Eco/tiết kiệm điện

- Lắp đặt ổ cắm thông minh để tự động ngắt nguồn khi không sử dụng

- Thay thế bằng đèn LED thông minh nhằm tối ưu hoá mức tiêu thụ.