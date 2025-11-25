Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến giờ tôi mới biết thủ phạm âm thầm 'ngốn' điện trong nhà, đổi một thứ giúp tiết kiệm tiền triệu

25-11-2025 - 20:44 PM | Sống

Việc thay đổi thói quen nhỏ giúp tiết kiệm được hàng triệu đồng tiền điện.

Hóa đơn tiền điện tăng cao luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia năng lượng, nguyên nhân không chỉ đến từ việc sử dụng điều hòa, tủ lạnh hay các thiết bị công suất lớn, mà còn xuất phát từ một yếu tố ít ai ngờ tới: Lượng điện tiêu thụ trên thiết bị không sử dụng.

Chia sẻ với Tom’s Guide, bà Lizzy Kolar, đồng sáng lập và CEO Scope Zero, cho biết có một dạng điện năng lãng phí phổ biến được gọi là “tải lượng ma” (phantom load) hay “năng lượng ma cà rồng”. Đây là lượng điện mà thiết bị vẫn âm thầm tiêu thụ dù đã tắt hoặc chuyển sang chế độ chờ. Theo bà Kolar, mức tiêu thụ này có thể chiếm tới 10% tổng điện năng của cả gia đình.

Đến giờ tôi mới biết thủ phạm âm thầm 'ngốn' điện trong nhà, đổi một thứ giúp tiết kiệm tiền triệu- Ảnh 1.

Việc cắm điện mà không sử dụng có thể dẫn đến lãng phí năng lượng và tăng tiền điện. (Ảnh minh hoạ)

Ông Ryan Gregor, chủ sở hữu RCG Electrical, giải thích rằng nhiều thiết bị chỉ tắt bề ngoài, nhưng các mạch điện bên trong vẫn hoạt động để duy trì cảm biến, bộ nhớ hoặc hệ thống chờ. Điều này dẫn tới tình trạng thiết bị vẫn “ngốn điện” dù người dùng không hề nhận ra.

Không chỉ tốn tiền, dạng tiêu thụ này còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị. Bà Bidisha Nagaraj, Phó chủ tịch toàn cầu Schneider Electric, nhấn mạnh: Việc duy trì dòng điện chờ liên tục có thể khiến linh kiện xuống cấp nhanh hơn, trong khi chỉ cần rút phích cắm tại thời điểm không dùng đến là có thể giảm cả chi phí và rủi ro hỏng hóc.

Những thiết bị nên rút phích cắm khi không sử dụng

Ông Brandon Young, CEO Payless Power, khuyến nghị người dùng nên bắt đầu từ nhóm thiết bị có đèn báo, đồng hồ hiển thị hoặc điều khiển từ xa. Đây là những thiết bị luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, bao gồm:

- TV, đầu thu truyền hình, máy chơi game

- Máy in, máy tính, màn hình

- Thiết bị nhà bếp như lò vi sóng, máy pha cà phê

- Bộ sạc điện thoại, laptop, tablet, kể cả khi không cắm sạc

Đáng chú ý, các đầu thu truyền hình cáp có DVR có thể tiêu thụ 20 - 30 watt mỗi giờ ngay cả khi không sử dụng, tương đương một bóng đèn bật suốt ngày.

Ngay cả chế độ ngủ (Sleep mode) trên máy tính hay TV cũng tiêu thụ điện. Nếu không dùng trong nhiều giờ, hãy rút hẳn phích cắm hoặc tắt công tắc nguồn để tiết kiệm đáng kể hơn.

Giải pháp tối ưu để giảm chi phí điện năng

Bên cạnh việc rút phích cắm, chuyên gia khuyến nghị:

- Chọn thiết bị đạt chuẩn Energy Star

- Sử dụng chế độ Eco/tiết kiệm điện

- Lắp đặt ổ cắm thông minh để tự động ngắt nguồn khi không sử dụng

- Thay thế bằng đèn LED thông minh nhằm tối ưu hoá mức tiêu thụ.

PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh Hà Nội bất lực kể: "Giờ con tôi không nghe bố, không nghe mẹ, chỉ tin yêu duy nhất... người này!"

Phụ huynh Hà Nội bất lực kể: "Giờ con tôi không nghe bố, không nghe mẹ, chỉ tin yêu duy nhất... người này!" Nổi bật

Ronaldo cưới ở đâu?

Ronaldo cưới ở đâu? Nổi bật

Cô gái đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi thẩm định, chuyên gia ra giá 2,2 tỷ đồng nhưng phán 1 câu: “Cô đúng là gan lớn thật đấy!”

Cô gái đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi thẩm định, chuyên gia ra giá 2,2 tỷ đồng nhưng phán 1 câu: “Cô đúng là gan lớn thật đấy!”

20:40 , 25/11/2025
Người đàn ông 49 tuổi ăn cà chua mỗi ngày, sau 1 năm kết quả khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ

Người đàn ông 49 tuổi ăn cà chua mỗi ngày, sau 1 năm kết quả khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ

20:18 , 25/11/2025
Vụ thu giữ hơn 11.000 tấn sữa pha melamine khiến 6 trẻ tử vong, 300.000 trẻ bị bệnh: Phụ huynh hoang mang giữa "ma trận" sữa giả

Vụ thu giữ hơn 11.000 tấn sữa pha melamine khiến 6 trẻ tử vong, 300.000 trẻ bị bệnh: Phụ huynh hoang mang giữa "ma trận" sữa giả

19:52 , 25/11/2025
3 kênh để tiền “không nằm chết” sau tuổi 40 - an toàn, dễ quản, lại sinh lời đều đặn

3 kênh để tiền “không nằm chết” sau tuổi 40 - an toàn, dễ quản, lại sinh lời đều đặn

19:39 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên