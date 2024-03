Đến lượt đất nền bước vào chu kỳ mới

Giao dịch đất nền tăng trưởng rõ nét

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, lượng tìm mua nhà đất toàn quốc bắt đầu đi lên từ dịp Tết Nguyên đán 2024, cụ thể số liệu quan tâm bắt đầu tăng từ mùng 2 Tết và giữ nhịp tăng khá mạnh, đến mùng 10 Tết đạt mức tăng 124% so với 1 tuần trước Tết.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, trong tháng 1/2024, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, còn chung cư tăng 71%. Ở TP. HCM cũng tương tự, khi nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% – 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư. Batdongsan.com.vn đánh giá những dữ liệu trên phần nào phản ánh mong muốn sở hữu đất của nhiều người mặc dù thị trường không còn " sốt đất " như đầu năm 2022.

Trong 3 tháng qua, trừ thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, giao dịch đất nền có sự tăng trưởng rõ nét. Theo thông tin từ nhiều đơn vị môi giới phân khúc này, đã xuất hiện làn sóng săn mua đất nền số lượng lớn từ nhóm nhà đầu tư phía Bắc và cả những nhà đầu tư "tay to" đổ về TP HCM và các khu vực vùng ven .

Chuyên gia nhận định giá đất nền có thể sẽ sớm bước vào chu kỳ điều chỉnh tăng từ quý II khi thị trường xuất hiện làn sóng săn mua đất nền từ nhóm đầu tư “cá mập”.

“Chúng tôi từng đưa ra dự báo đất nền khả năng là phân khúc có sự cải thiện chậm nhất thị trường, sớm nhất phải từ cuối năm 2024 trở đi mới có tín hiệu. Tuy nhiên phân khúc này đã cho thấy sức hấp dẫn của “kênh đầu tư vua” đã trở lại. Trong 3 tháng đầu năm thị trường xuất hiện càng nhiều nhóm đầu tư “cá mập” đi săn đất nền số lượng lớn. Động thái này có thể đẩy chu kỳ tăng giá đất nền đến sớm hơn những dự báo trước đó, có thể là từ quý II năm nay”, ông Tuấn nhận xét.

Theo vị chuyên gia của Batdongsan.com.vn, hiện nay giá đất nền vẫn đang ổn định, nhưng càng về cuối quý I, số lượng các nhà đầu tư có sẵn tiền đi gom hàng và đi tìm mua đất nền càng nhiều lên. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng. Nhiều đơn vị môi giới đất nền cũng đã xác nhận là giá đất nền có sự điều chỉnh ngay trong tháng 3 này.

Lý giải cho nhận định trên, ông Đinh Minh Tuấn cho biết sự hồi phục sớm của thị trường đất nền được thúc đẩy bởi hai yếu tố là sóng đón đầu thay đổi của 3 bộ Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 và sự “bão hòa” của các kênh đầu tư khác.

Khi nhu cầu đất nền tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng.

Bên cạnh đó, thị trường hiện không có nhiều sản phẩm để xuống tiền. Phân khúc căn hộ “tắc” dự án mới do pháp lý chưa khơi thông, nhà riêng, nhà phố kém đa dạng, giá bán lại cao. Trong khi đó, đất nền lại là sản phẩm dễ mua, dễ sang tên, có sổ và giữ tài sản bền vững, an toàn, khả năng sinh lợi tốt và quan trọng nhất là hiện tại giá đất nền vẫn đang rất “mềm” so với 2-3 năm trước đó.

Đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá , khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững nhờ xu hướng giãn dân và các hệ thống hạ tầng lớn đang dần hình thành.

Không còn hiện tượng “sốt đất”

Dưới góc độ chuyên gia, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng dịch vụ tư vấn & Phát triển dự án DKRA Group khuyến cáo người mua cần lưu ý 3 điều khi tham gia thị trường đất nền.

Thứ nhất, cần ưu tiên những khoản đầu tư trung và dài hạn, nhà đầu tư phải có chiến lược bài bản mới có thể đảm bảo lợi nhuận như kỳ vọng, không nên bỏ tiền theo kiểu “lướt sóng” vì quá mạo hiểm.

Thứ hai, khi đã xác định sẽ đầu tư trung và dài hạn (kéo dài 3 - 5 năm hoặc dài hơn), nhà đầu tư cần có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng về việc sử dụng đòn bẩy tài chính và dòng tiền trả nợ. Nếu vay ngân hàng thì tỷ lệ vay nên ở mức tối đa 50%, số tiền trả lãi định kỳ cũng chỉ nên chiếm tối đa 50% thu nhập hàng tháng là an toàn và hợp lý. Nếu hệ số đòn bẩy cao cùng tỷ lệ tiền trả nợ hàng tháng vượt quá 50% thu nhập thì nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với những rủi ro khó lường.

Nhà đầu tư cần nhận định rõ rằng đà tăng giá của đất nền sẽ khó có thể mạnh như giai đoạn cao điểm và khó xuất hiện tình trạng tăng giá hay “sốt đất” như giai đoạn trước.

Cuối cùng, cần tập trung vào những khu vực đất nền phục vụ nhu cầu thực, tập trung ở những nơi đông dân cư, đầy đủ tiện ích và tránh xa những sản phẩm mang tính chất đầu cơ…

Còn ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn thì khuyến nghị, không phải sản phẩm đất nền nào cũng có thể tăng giá và được thị trường đón nhận. Chỉ những sản phẩm đất nền sở hữu lợi thế về pháp lý sạch, vị trí tốt, gần hạ tầng hay các khu công nghiệp, khai thác được giá trị thương mại mới được người mua săn đón và có thể tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhận định rõ rằng đà tăng giá của đất nền sẽ khó có thể mạnh như giai đoạn cao điểm và khó xuất hiện tình trạng tăng giá hay “sốt đất” như giai đoạn trước…