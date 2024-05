Đến New York hôm nay đừng chỉ ghé Met Gala, nhất định phải qua thăm ĐH này - nơi có 1 rich kid Việt đình đám đang theo học

Có thể nói, một trong những từ khóa hot nhất nhì hôm nay đó chính là Met Gala 2024. Met Gala là một sự kiện gala thường niên được tổ chức nhằm gây quỹ cho Trung tâm y phục Anna Wintour (Anna Wintour Costume Center) trực thuộc bảo tàng Metropolitan, thành phố New York, Hoa Kỳ. Đây là buổi gala đánh dấu mở màn cho chuỗi các triển lãm thời trang của trung tâm. Mỗi năm một chủ đề, sự kiện Met Gala thu hút nhiều nhân vật tham dự, bao gồm các ngôi sao giải trí và các nhà thiết kế thời trang trên toàn thế giới.

Một số hình ảnh tại Met Gala 2024

Tuy nhiên, nếu bạn có cơ hội đến New York hôm nay, đừng chỉ quan tâm đến mỗi Met Gala, mà nhất định phải qua thăm quan Đại học New York (Mỹ) - trường đại học của Chao (tên thật Nguyễn Châu Anh, SN 2003) - rich kid đình đám Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng khi "sinh ra từ vạch đích", mà Chao gây ấn tượng với rất nhiều thành tích học tập đáng nể như 8.0 IELTS, thi đỗ vào ngôi trường tư thục hàng đầu nước Mỹ là Đại học New York khi mới chỉ 18 tuổi.

Chao - gương mặt Gen Z nổi bật hiện nay

"School tour" Đại học New York xem có gì thú vị mà ai cũng "mê"

Được thành lập năm 1831, Đại học New York (NYU) là một trong những viện giáo dục đại học tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Sau gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển, NYU hiện có hơn 65.000 sinh viên từ tất cả các bang khắp nước Mỹ và 133 quốc gia trên thế giới. Ngoài cơ sở chính ở New York, NYU còn có 2 cơ sở ở nước ngoài là Abu Dhabi và Thượng Hải. NYU là một trong những đại học được nhiều học sinh Mỹ mơ ước ghi danh nhất, chỉ sau Đại học Stanford và Đại học Harvard theo khảo sát của The Princeton Review 2018.

Đại học New York gồm 18 trường thành viên, với hơn 4.000 khóa học và 25 chương trình nghiên cứu tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Một số chuyên ngành nổi bật của trường có thể kể đến như Luật, Kinh doanh, Nghệ thuật, Tâm lý...

Đại học New York có khuôn viên vô cùng rộng lớn

Về cơ sở vật chất, các giảng đường của NYU tại New York bao gồm hơn 171 tòa nhà trải rộng giữa Manhattan và Brooklyn. Trung tâm NYU nằm trong khuôn viên Quảng trường Washington và hoàn toàn không có tường rào bảo vệ bao quanh các tòa nhà này.

Công trình nổi bật của NYU không gì khác chính là thư viện Elmer Holmes Bobst. Thư viện này được xây dựng trong 6 năm và đây là thư viện thư viện học thuật lớn nhất tại Mỹ. Nơi đây có 12 tầng, rộng khoảng 39.500 m2 có thiết kế vô cùng ấn tượng. Thư viện Bobst cung cấp một Trung tâm Tham khảo Đa ngành, một Khu Nghiên cứu Chung, hệ thống giá sách mở dài 28 dặm (45 km), và khoảng 2.000 chỗ ngồi cho sinh viên nghiên cứu.

Thư viện Elmer Holmes Bobst

"Cái nôi" sản sinh nhiều người nổi tiếng

Đại học New York là "cái nôi" nơi nhiều chính trị gia, tỷ phú từng theo học như: cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng New York Bill de Blasio, cựu CEO Twitter Jack Dorsey, "tỷ phú vô gia cư" Nicolas Berggruen, tỷ phú Leslie Alexander... Theo Forbes, NYU là một trong số những trường đại học tạo ra nhiều tỷ phú giàu có nhất nước Mỹ (6 tỷ phú) cùng hàng nghìn triệu phú. Bên cạnh đó, các cựu sinh viên, giảng viên NYU còn sở hữu 38 giải Nobel, 8 giải Turing, 5 huy chương Fields...

NYU có nhiều cựu sinh viên giành giải nghệ thuật hơn so với bất kỳ trường đại học nào khác với nhiều giải Oscar, Emmy, Grammy... Những ngôi sao Hollywood nổi tiếng từng theo học ngôi trường có thể kể đến đạo diễn Woody Allen, ca sĩ Lady Gaga, diễn viên Angelina Jolie, Anne Hathaway, tài tử Hollywood Alec Baldwin, ca sĩ Taylor Swift...

Từ diễn viên Angelina Jolie....

... ca sĩ Lady Gaga

... đến tỷ phú Taylor Swift đều là sinh viên của trường

Tổng hợp