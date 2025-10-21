Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-10-2025 - 12:52 PM | Sống

Trong bối cảnh giá vàng liên tục leo thang trong thời gian gần đây, việc sử dụng vàng làm vật trang sức hay quà tặng trong các dịp đặc biệt càng trở nên “nặng ký” cả về mặt giá trị lẫn sự chú ý.

Mặc dù sự việc đã diễn ra từ ngày 14/12/2020 tại Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc), nhưng mới đây, video về đám cưới của cặp đôi này bất ngờ được cộng đồng mạng “đào lại”.

Video ghi lại cảnh lễ cưới cho thấy, cô dâu và chú rể mặc trang phục truyền thống, tươi cười trong suốt buổi lễ. Tuy nhiên, điểm nhấn khiến mọi người chú ý là những sợi vòng vàng nối tiếp nhau trên cổ cô dâu. Theo quan sát, số lượng vàng này dường như vượt quá con số 100 cây, tạo cảm giác “khủng” cả về khối lượng lẫn giá trị.

Đeo cả trăm cây vàng trên người, vali của hồi môn cũng đựng kín, cô dâu mệt mỏi cho biết: “Đeo nhiều cũng nặng thật!”- Ảnh 1.

Trong suốt buổi lễ, cặp đôi không ngừng nhận các phong bì lì xì từ quan khách. Số lượng vàng trên cổ cô dâu kết hợp với các phong bì khiến cả hai trông hơi “mệt mỏi”.

Trao đổi với phóng viên, cô dâu chia sẻ: “Đây là phong tục ở địa phương chúng tôi, khi kết hôn, bạn bè và họ hàng đều sẽ tặng vàng. Thực ra, đeo nhiều vàng cũng khá nặng, nhất là phải đi rót rượu mời quan khách cho hơn trăm bàn, đúng là có hơi mệt.”

Đeo cả trăm cây vàng trên người, vali của hồi môn cũng đựng kín, cô dâu mệt mỏi cho biết: “Đeo nhiều cũng nặng thật!”- Ảnh 2.

Trong quá trình lễ cưới, cô dâu đã phải tháo bớt một phần lớn số vòng vàng, chỉ giữ lại một số nhỏ trên cổ. Nhiều cư dân mạng đùa rằng có lẽ cô nàng “không chịu nổi” sức nặng của vàng. 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc đeo quá nhiều vàng trong đám cưới có phần “khoe của”. Nếu phong tục này không được điều chỉnh, có thể sẽ góp phần tạo ra áp lực về tiền bạc và những quan niệm “vàng là thước đo hạnh phúc” trong xã hội.

Ngược lại, nhiều người khác cho rằng đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, đây cũng là cách để quan khách cùng chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với đôi vợ chồng trẻ, xét về cả mặt tình cảm lẫn văn hóa, đều xứng đáng được tôn trọng.

Nguồn: Sohu

Xuất hiện cô dâu Bạc Liêu đeo vàng trĩu cổ kín tay, khoản nhan sắc cũng khiến dân tình trầm trồ

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

