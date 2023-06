Đeo đồng hồ Patek Philippe siêu hiếm, trị giá bằng cả căn nhà nhưng tỷ phú này lại gây nên "thảm hoạ PR"

Giải 24 Hours of Le Mans 2023 đã diễn ra vào ngày 10-11/6, đánh dấu 100 năm giải đua xe được thành lập (năm 1923). Tại sự kiện, khách mời danh dự là huyền thoại bóng rổ LeBron James đồng thời là người vẫy cờ bắt đầu cuộc đua.

Tuy nhiên, một vấn đề nhỏ tại sự kiện đã trở thành tâm điểm ý chú. Trong lúc vẫy cờ khởi động, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra chiếc đồng hồ đặc biệt trên cổ tay tỷ phú LeBron James. Đáng chú ý, chiếc đồng hồ này mang nhãn hiệu Patek Philippe thay vì Rolex, tạo nên tình huống trớ trêu. Vì kể từ năm 2001, Rolex đã là đối tác tính thời gian chính thức của giải đua 24 Hours of Le Mans.

Tỷ phú LeBron James là người phất cờ khởi động giải đua Le Mans. Ảnh: Robb Report.

Chiếc đồng hồ không phải ai cũng có

Đến với Le Mans, tỷ phú LeBron James diện trang phục sành điệu nhưng tinh tế, nổi bật với mũ lưỡi trai màu be, áo nâu phối cùng quần trắng. Và tất nhiên, bất kỳ "dân chơi" nào cũng có thể nhanh chóng nhận ra chiếc đồng hồ mặt xanh của cầu thủ sinh năm 1984.

Đó là Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1A-018 Tiffany & Co., được sản xuất giới hạn với 170 chiếc, ra mắt hồi cuối năm 2021. Món phụ kiện này nhanh chóng trở thành "chén thánh", là niềm khao khát với những tín đồ đam mê đồng hồ bởi đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa nhà sản xuất đồng hồ Patek Philippe cùng thương hiệu trang sức Tiffany & Co.

Tỷ phú, huyền thoại bóng rổ LeBron James. Ảnh: Olympics.

Bên cạnh đó, Chủ tịch của Patek là Thierry Stern cũng tuyên bố rằng thương hiệu ngừng cung cấp mẫu 5711 rất được săn đón. Vì lý do đó, Nautilus Ref. 5711/1A-018 "Tiffany & Co." càng trở nên khan hiếm và độc quyền.

Điểm nổi bật của món đồ này là mặt số xanh lam đặc trưng của nhà kim hoàn Tiffany & Co. và trên đó có logo của cả hai thương hiệu nổi tiếng. Mặt sau của vỏ bằng tinh thể sapphire được khắc dòng "Kỷ niệm 170 năm 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe", ngầm đánh dấu quá trình hợp tác lịch sử.

Nằm bên trong lớp vỏ thép không gỉ 40 mm là Calibre 26-330 SC, bộ chuyển động tự lên dây có khả năng dự trữ năng lượng 35-45 giờ.

Tỷ phú LeBron James đeo trên tay đồng hồ Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1A-018 Tiffany & Co. Ảnh: @insaneluxurylife.

Giá bán ban đầu của mẫu đồng hồ này là 52.635 USD (tương đương 1,2 tỷ đồng), nhưng vì sự khan hiếm, giá bán của món phụ kiện này đã tăng vọt.

Một tuần kể từ khi trình làng, giá bán đã chạm mốc 5,35 triệu USD (tương đương 126 tỷ đồng) tại phiên đấu giá của nhà Phillips, nếu tính cả phí bảo hiểm của người mua là hơn 6,5 triệu USD. Hồi tháng 11/2022, một chiếc khác được bán với giá 3,2 triệu USD (tương đương 75,3 tỷ đồng).

Mặt trước (trái) và sau của đồng hồ Patek Philippe Nautilus Ref. 5711/1A-018 Tiffany & Co. Ảnh: LuxuryLanches.

Bước đi táo bạo nhưng là sai lầm PR?

Rolex đã là đối tác lâu đời của giải đua 24 Hours of Le Mans. Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ thậm chí còn tạo ra phiên bản độc đáo Cosmograph Daytona để trao tặng cho người chiến thắng của cuộc đua. Chiếc đồng hồ siêu độc quyền này được chạm khắc đặc biệt để kỷ niệm phiên bản thứ 100 của sự kiện đua xe mang tính biểu tượng.

Quyết định diện chiếc Patek Philippe sáng chói tới một sự kiện do Rolex hỗ trợ đã khiến một số người nhướng mày, đặc biệt là khi ngôi sao bóng rổ NBA có bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn và đắt tiền. Anh có thể chọn đeo GMT-Master II "Sprite", Daytona "Eye of the Tiger" hay những chiếc khác.

LuxuryLanches cho rằng tình huống này có thể được coi là thảm hoạ PR, nhưng không mang tính chủ ý vì tỷ phú LeBron James được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của nhà Patek.

Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú LeBron James được nhìn thấy diện Nautilus Ref. 5711/1A-018 Tiffany & Co. Trước đó, anh từng diện món đồ này tại trận đấu tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ - Super Bowl hồi tháng 2/2022.

Chiếc Daytona được chạm khắc kỷ niệm 100 năm giải đua Le Mans. Ảnh: Robb Report.

Vai trò của người khởi xướng danh dự thường do những người nổi tiếng nắm giữ. Vị trí này phù hợp với nhà vô địch NBA 4 lần đồng thời là người dẫn đầu về điểm số mọi thời đại của giải đấu - LeBron James.

"Rolex chi hàng triệu USD mỗi năm để tài trợ cho các sự kiện đua xe và rất có thể họ đã chấp thuận cho LeBron James trở thành người bắt đầu chính thức của cuộc đua năm nay. Khi xem xét về bộ sưu tập Rolex phong phú của James, nhiều người dự đoán cầu thủ này sẽ đem theo chiếc đồng hồ vương miện phù hợp tới sự kiện", cây bút của DMARGE bình luận.

2023 là dấu mốc kỷ niệm quan trọng đối với Le Mans, nhưng cũng là năm Daytona - đồng hồ bấm giờ đua xe nổi tiếng - bước sang tuổi 60 kể từ khi ra mắt vào năm 1963. Nhà sản xuất không công bố chiếc Daytona đặc biệt có giá bán bao nhiêu, nhưng phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá bán lẻ 15.100 USD (tương đương 355 triệu đồng).

Tom Kristensen, đại sứ Rolex và tay đua được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử 24 Hours of Le Mans. Ảnh: Rolex.

"Được trao một chiếc Rolex Daytona là khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa trong năm nay. Món quà này mãi mãi kể câu chuyện về cuộc đua không thể nào quên và các hình khắc độc đáo càng làm tăng ý nghĩa cho đồng hồ", người chiến thắng 9 lần tại Le Mans Tom Kristensen chia sẻ.

Theo LuxuryLanches