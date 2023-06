Cuộc sống xa hoa của tay đấm siêu giàu "độc cô cầu bại": Giải nghệ vẫn kiếm nhiều hơn dân chuyên, sở hữu cả tòa thương mại cao nhất nước Mỹ

Võ sĩ bất bại Floyd "Money" Mayweather nổi tiếng với nhiều cuộc mạo hiểm bên ngoài thế giới quyền anh. Theo Celebrity Net Worth, ước tính tài sản ròng của người đàn ông 46 tuổi này là 400 triệu USD (tương đương 9,391 tỷ đồng).

Nghỉ hưu rồi vẫn kiếm nhiều tiền hơn vận động viên chuyên nghiệp

Tính đến nay, ước tính tổng thu nhập trong sự nghiệp của Floyd Mayweather là khoảng 1,1 tỷ USD. Màn tranh tài với Manny Pacquiao hồi tháng 5/2015 là trận đấu giúp Floyd Mayweather "thu hoạch" với mức lương nhận được 250 triệu USD.

Trận anh "bội thu" nhất là khi đấu với Conor McGregor hồi tháng 8/2017, với số tiền 300 triệu USD. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trước khi "độc cô cầu bại" từ giã sự nghiệp đấm bốc chuyên nghiệp với thành tích 50 trận thắng và không thua.

Cựu võ sĩ Floyd Mayweather. Ảnh: Bleacher Report.

Tuy nhiên, "Money" chưa chính thức treo găng vĩnh viễn bởi anh vẫn tham gia vào những trận đấu triển lãm (những cuộc đấu mang tính trình diễn thay vì cạnh tranh thực tế).

World Boxing News đưa tin hồi tháng 2 rằng dù đã giải nghệ, "Money" vẫn là một trong những tên tuổi lớn trong các cuộc đấu triển lãm. Thậm chí anh kiếm được nhiều tiền hơn 95% các võ sĩ chuyên nghiệp. Theo Sports Brief, một võ sĩ chuyên nghiệp cấp trung bình kiếm được khoảng 8.000 USD mỗi trận đấu.

Trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp, Floyd Mayweather kiếm được khoảng 100 triệu USD bất cứ khi nào anh bước lên đài bát giác. Rõ ràng, những con số này khác xa so với những võ sĩ ở cấp trung bình. Anh cũng nhiều lần đứng đầu các danh sách võ sĩ chuyên nghiệp được trả lương cao nhất trong lịch sử.

Đặc biệt trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015, anh được tạp chí Forbes gọi tên vào ngôi vị cao nhất trong danh sách "Những vận động viên được trả lương cao nhất", với tổng thu nhập lần lượt là 105 triệu USD và 300 triệu USD.

Ngoài thế giới quyền anh, Floyd Mayweather còn có thu nhập từ việc bán hàng và các hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng.

Floyd Mayweather luôn xuất hiện với trang phục và túi xách hàng hiệu, phụ kiện kim cương. Ảnh: @floydmayweather.

Chủ nhân của bộ sưu tập bất động sản, xe hơi khủng

Floyd Mayweather nổi tiếng là người thích phô trương sự giàu có của mình, dù là thư giãn trên siêu du thuyền riêng hay đơn giản là khoe bộ sưu tập trang sức trên mạng xã hội.

Kể từ khi nghỉ hưu, cựu võ sĩ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có một số bước tiến lớn. Hiện, tay đấm người Mỹ là chủ sở hữu của 9 toà nhà chọc trời.

"Một trong những tòa nhà tôi sở hữu là tòa nhà thương mại cao nhất ở Mỹ – vì vậy nếu có cơ hội, hãy đến New York và xem thử. Đây là tòa nhà chọc trời thứ chín của tôi", Floyd Mayweather chia sẻ. Đó là tòa nhà One Vanderbilt, tọa lạc khu Midtown thuộc quận Manhattan của thành phố New York.

Tòa nhà chọc trời One Vanderbuilt. Ảnh: Open House New York.

Sau ba năm xây dựng, tòa nhà 93 tầng khai trương vào năm 2020 và là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất thành phố. Với phần mái cao 397 m và ngọn tháp cao 427 m, One Vanderbuilt có thể được nhận ra ngay lập tức trên đường chân trời của New York đồng thời là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với đài quan sát toàn thành phố. Đây là tòa nhà cao thứ tư ở Mỹ và là tòa nhà chọc trời thương mại cao nhất trong khu vực.

Nơi ở chính của Floyd Mayweather là biệt thự có giá 10 triệu USD được xây dựng theo yêu cầu, gồm 11 phòng ngủ ở Las Vegas (Neveda, Mỹ), rộng hơn 2.000 m2. Các bất động sản khác của tay đấm này nằm ở thành phố New York và Beverly Hills, riêng biệt thự tại Beverly Hills tiêu tốn của anh khoảng 25 triệu USD.

Đó không phải tất cả. Floyd Mayweather còn sở hữu loạt ô tô sang trọng nằm trong garage, thậm chí có chiếc chưa từng được lái. Một số mẫu xe đáng chú ý của anh bao gồm Koenigsegg CCXR Trevita trị giá 5 triệu USD, Bugatti Chiron trị giá 3,5 triệu USD, 3 chiếc Bugatti Veyron trị giá 2 triệu USD…

Floyd Mayweather có bộ sưu tập siêu xe ấn tượng. Ảnh: @floydmayweather.

Về máy bay phản lực tư nhân, "độc cô cầu bại" sở hữu 2 chiếc: Một chiếc Gulfstream G650 trị giá 60 triệu USD (còn gọi là "Air Mayweather") và một chiếc Gulfstream III trị giá 30 triệu USD.

Trên máy bay Air Mayweather, tay đấm Floyd Mayweather còn có góc riêng để trưng bày bộ sưu tập túi xách Hermès Birkin. Ảnh: @floydmayweather.

Anh cũng không ngại khoe bộ sưu tập trang sức với hơn 40 chiếc đồng hồ cao cấp. Anh cũng tuyên bố rằng khi đi nghỉ dưỡng, anh mang theo 30 chiếc và lúc nào cũng đeo trang sức trị giá ít nhất 3 triệu USD.

Theo Supercar Blondie, Celebrity Net Worth