DeRUCCI VINABEDDING ra mắt Hệ thống chăm sóc giấc ngủ thông minh ứng dụng AI

Giấc ngủ không còn đơn thuần là nhu cầu nghỉ ngơi, mà được xem là "nền tảng tái tạo năng lượng", ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc, cảm xúc và chất lượng sống.

Đó cũng là lý do thương hiệu chăm sóc giấc ngủ cao cấp toàn cầu DeRUCCI VINABEDDING chính thức gia nhập thị trường Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 2026 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Giấc ngủ chất lượng đang trở thành biểu tượng mới của sống khỏe

Trong nhiều năm qua, thị trường tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt từ tiêu dùng vật chất sang đầu tư cho sức khỏe và trải nghiệm sống. Nếu trước đây người dùng ưu tiên công nghệ, xe hơi hay thời trang, thì hiện nay những sản phẩm liên quan đến không gian nghỉ ngơi, chăm sóc tinh thần và giấc ngủ đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia, áp lực công việc, cường độ sống cao và môi trường đô thị khiến chất lượng giấc ngủ của nhiều người suy giảm đáng kể. Điều này thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm những giải pháp ngủ thông minh, cá nhân hóa và hỗ trợ phục hồi sức khỏe toàn diện.

Nắm bắt xu hướng đó, DeRUCCI VINABEDDING lựa chọn Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược tiếp theo trong hành trình mở rộng toàn cầu của thương hiệu.

Phát biểu tại lễ khai trương showroom DeRUCCI VINABEDDING, ông Wang Bing Kun – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn DeRUCCI cho biết:"Việt Nam đang có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, tầng lớp trung lưu tăng trưởng mạnh và nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày càng rõ rệt. Người tiêu dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm một chiếc nệm, mà đang quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe giấc ngủ và khả năng tái tạo năng lượng mỗi ngày."

Theo ông Wang Bing Kun, đây chính là thời điểm phù hợp để mang mô hình "hệ thống giấc ngủ thông minh và lành mạnh" đến Việt Nam.

Ông Wang Bing Kun – Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn DeRUCCI.

DeRUCCI VINABEDDING mang đến trải nghiệm giấc ngủ cá nhân hóa bằng AI

Điểm khác biệt của DeRUCCI VINABEDDING nằm ở triết lý phát triển sản phẩm. Thương hiệu này không định vị mình là một nhà sản xuất nệm đơn thuần, mà là một "sleep wellness brand" – thương hiệu chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe giấc ngủ.

Mỗi sản phẩm được nghiên cứu dựa trên dữ liệu cơ thể, tư thế nằm, áp lực cột sống và thói quen nghỉ ngơi của từng người dùng.

Đặc biệt, DeRUCCI VINABEDDING ứng dụng AI vào hệ thống chăm sóc giấc ngủ nhằm tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc. Công nghệ cảm biến thông minh giúp phân tích chuyển động cơ thể trong khi ngủ, từ đó điều chỉnh độ nâng đỡ phù hợp cho từng vùng vai, lưng và cột sống.

"AI không được tạo ra để phô diễn công nghệ. Công nghệ phải phục vụ những vấn đề thật của giấc ngủ", đại diện DeRUCCI VINABEDDING chia sẻ.

Thay vì tạo ra một chiếc nệm dành cho tất cả mọi người, thương hiệu hướng đến triết lý "mỗi người là một trải nghiệm giấc ngủ riêng biệt. Mỗi cơ thể có cấu trúc khác nhau, thói quen khác nhau và nhu cầu nghỉ ngơi khác nhau. AI giúp cá nhân hóa trải nghiệm ngủ cho từng người".

Đại diện DeRUCCI VINABEDDING giới thiệu hệ thống chăm sóc giấc ngủ thông minh AI với khả năng theo dõi và cá nhân hóa trải nghiệm nghỉ ngơi cho từng thành viên trong gia đình.

Bản địa hóa để chinh phục thị trường Việt Nam

Một trong những yếu tố được DeRUCCI VINABEDDING nhấn mạnh trong chiến lược phát triển tại Việt Nam là bản địa hóa sâu sắc.

Theo đại diện thương hiệu, DeRUCCI Vinabedding không áp dụng mô hình toàn cầu một cách cứng nhắc, mà điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với đặc điểm khí hậu, văn hóa và thói quen ngủ của người Việt.

Việt Nam là quốc gia có khí hậu nóng ẩm, vì vậy DeRUCCI VINABEDDING đã tăng cường các vật liệu công nghệ cao có khả năng thoáng khí, chống nấm mốc và chống mạt bụi nhằm phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng nghiên cứu thói quen thích nằm giường cứng của người Việt để phát triển hệ thống nâng đỡ cột sống phù hợp hơn.

DeRUCCI VINABEDDING giới thiệu chiến lược phát triển toàn cầu với hơn 5.300 cửa hàng tại 11 quốc gia, đồng thời đẩy mạnh hệ sinh thái giấc ngủ thông minh ứng dụng AI tại Việt Nam.

Ngoài công nghệ AI, DeRUCCI VINABEDDING còn tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu với sự tham gia của các nhà cung cấp vật liệu và nhà thiết kế hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo chất lượng đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Liên doanh DeRUCCI VINABEDDING - Chăm sóc sức khỏe giấc ngủ cho người Việt

Đồng hành cùng DeRUCCI tại Việt Nam là VINABEDDING – đơn vị phát triển hệ sinh thái chăm sóc giấc ngủ cao cấp.

Theo đại diện thương hiệu, việc hợp tác cùng đối tác địa phương không chỉ giúp mở rộng hệ thống phân phối mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thấu hiểu văn hóa tiêu dùng và hành vi khách hàng Việt Nam.

Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh, DeRUCCI VINABEDDING cho biết mục tiêu lớn hơn của thương hiệu là góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe giấc ngủ.

Theo đó, thương hiệu kỳ vọng mang những tiêu chuẩn sleep wellness tiên tiến của thế giới đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, giúp mọi người cải thiện chất lượng sống thông qua giấc ngủ khoa học và khỏe mạnh hơn.

Sự kiện khai trương showroom DeRUCCI VINABEDDING không chỉ là dấu mốc mở đầu cho hành trình phát triển của thương hiệu tại Việt Nam, mà còn phản ánh xu hướng mới của thị trường tiêu dùng cao cấp: nơi công nghệ, sức khỏe và phong cách sống ngày càng gắn kết chặt chẽ.