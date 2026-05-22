LOTTE Global Logistics chính thức khai trương Trung tâm Chuỗi lanh Đồng Nai tại Việt Nam

Ánh Dương | 22-05-2026 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2026, LOTTE Global Logistics vừa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm logistics Chuỗi lạnh quy mô lớn tại Việt Nam.

LOTTE Global Logistics cho biết doanh nghiệp này đã tổ chức Lễ khai trương "Trung tâm Chuỗi lạnh Đồng Nai" vào ngày 21 tháng 05 vừa qua (theo giờ địa phương) tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai.

Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu và khách mời xúc tiến thương mại chủ chốt, bao gồm ông Kang Byung-goo - Tổng Giám đốc LOTTE Global Logistics, bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai, ông Ahn Byung-gil - Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Hàng hải Hàn Quốc (KOBC), ông Bin Dae-in - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính BNK, ông Kim Seong-joo – Chủ tịch Ngân hàng Busan, ông Jeon Joon Woo – Phó Tổng Giám đốc Hiệp hội Doanh Nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng sự tham gia của các lãnh đạo nhiều doanh nghiệp.

Được xây dựng trên diện tích đất 55.553 mét vuông với quy mô diện tích sàn lên tới 26.167 mét vuông, Trung tâm Chuỗi lạnh Đồng Nai được ứng dụng công nghệ logistics tiên tiến và bí quyết phân phối độc quyền của LOTTE Global Logistics. Nhờ đó, trung tâm có khả năng lưu trữ và phân phối đa dạng các nhóm mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống cho đến các sản phẩm có giá trị cao. Bên cạnh đó, việc tọa lạc tại Thành phố Đồng Nai - đầu mối giao thông trọng điểm của miền Nam, giúp trung tâm sở hữu lợi thế lớn trong việc vận chuyển nội địa cũng như xuất nhập khẩu ra nước ngoài.

Trung tâm Chuỗi lạnh với diện tích hơn 50,000 mét vuông

Tận dụng những thế mạnh này, Trung tâm Chuỗi lạnh có thể cung cấp dịch vụ logistics trọn gói "One-Stop" từ xuất nhập khẩu, lưu kho cho đến vận chuyển và giao nhận, định vị trở thành trung tâm logistics phân phối cốt lõi tại khu vực phía Nam Việt Nam trong tương lai.

Trung tâm Logistics Chuỗi Lạnh Đồng Nai kỳ vọng trở thành trung tâm logistics trọng điểm khu vực phía Nam

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, LOTTE Global Logistics hiện vận hành mạng lưới gồm 3 chi nhánh lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Doanh nghiệp ghi dấu ấn bằng các dịch vụ logistics tích hợp khác biệt, bao gồm giao nhận vận tải (forwarding), kho bãi và vận chuyển nội địa.

Vào tháng 3 năm nay, LOTTE Global Logistics cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tân Long - tập đoàn phân phối nông sản và chăn nuôi lớn bậc nhất Việt Nam, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh logistics tại thị trường sở tại. Hai bên sẽ đồng thúc đẩy việc nâng cao chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam, tối ưu hóa hệ thống và hạ tầng địa phương, đồng thời khai thác các mảng kinh doanh mới nhằm củng cố năng lực cạnh tranh vượt trội trên thị trường logistics phân phối bản địa.

Đại diện LOTTE Global Logistics cho biết: "Với đòn bẩy từ Trung tâm Chuỗi lạnh Đồng Nai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu bứt phá trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường logistics tại Việt Nam."

