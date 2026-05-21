Ứng dụng Ngũ Hành trong thiết kế kiến trúc nội thất

Nắm bắt bài toán thực tế này, S.Housing đã tiên phong ứng dụng khoa học phong thủy Bát Tự vào thiết kế nội thất, ra mắt bộ Ngôn ngữ thiết kế Ngũ Hành mang tính ứng dụng cao.

Bát Tự - Lời giải khoa học cho bài toán "Phong thủy và Thẩm mỹ"

Thay vì chỉ dựa vào năm sinh (Mệnh Quái) mang tính khái quát chung chung, Bát Tự sử dụng 4 trụ thời gian Giờ - Ngày - Tháng - Năm Sinh để lập bản đồ năng lượng chi tiết của từng cá nhân. Từ đó, các chuyên gia xác định "Dụng Thần" – yếu tố năng lượng cốt lõi cần bổ sung theo nguyên lý khoa học: "Thừa thì tiết, khuyết thì bổ". Khi ứng dụng trong nội thất, trường khí được cân bằng, ngôi nhà không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn trở thành môi trường tương sinh và nuôi dưỡng vượng khí.

Phong thuỷ sư Chân Khiêm - Cố vấn Phong thủy tại S.Housing nhận định: "Các phương pháp phong thuỷ bề mặt thường lạm dụng một hành duy nhất dựa trên năm sinh (như mệnh Hoả phải dùng sắc đỏ, tránh màu xanh), khiến không gian mất hài hoà, phá vỡ bố cục kiến trúc và gây trạng thái "Thiên cực Ngũ Hành". Phương pháp tìm Dụng Thần từ Bát Tự của S.Housing đi vào bản chất, giúp xác định chính xác điểm khuyết thiếu để bù đắp. Mang lại không gian sống đạt trạng thái lý tưởng nhất: Thấu hiểu Con Người, tôn vinh Thẩm Mỹ và cân bằng Năng Lượng."

Giải pháp "may đo" cho từng không gian sống

Nhằm số hóa trải nghiệm và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận phương pháp này, S.Housing phát triển Công cụ phân tích Bát Tự dành cho nội thất. Chỉ cần nhập Giờ - Ngày - Tháng - Năm Sinh, hệ thống trả về 1 trong 5 kết quả Dụng Thần kèm các định hướng về thiết kế chuyên sâu gồm màu sắc, hình khối, vật liệu và ngôn ngữ thiết kế Ngũ Hành phù hợp.

Mỗi ngôn ngữ đại diện cho một nguồn năng lượng Ngũ Hành riêng biệt, đóng vai trò như một "lớp lọc" thẩm mỹ chuyên sâu giúp cá nhân hóa không gian:

Kim Tinh Gọn: Tối ưu hóa không gian, mang lại sự mạch lạc, kích hoạt tính quyết đoán và nâng cao hiệu suất làm việc.

Thuỷ An Nhiên: Tạo luồng khí thanh mát, linh hoạt, khơi nguồn trí tuệ chiến lược và giúp tâm trí thư giãn sau áp lực công việc.

Mộc Sinh Khí: Kiến tạo sinh khí qua mảng xanh và vật liệu tự nhiên, nuôi dưỡng sức khỏe và sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.

Hỏa Nhiệt Huyết: Sử dụng ánh sáng và điểm nhấn khéo léo để thúc đẩy ngọn lửa đam mê, sự sáng tạo và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Thổ Vững Chãi: Tạo dựng không gian ấm cúng, mang lại sự an tâm, tĩnh tại và nền tảng vững vàng cho mọi quyết định đầu tư.

Công cụ phân tích Bát Tự trực tuyến để có thêm gợi ý thiết kế phù hợp

"Ngũ Hành không phải rào cản, mà là chất liệu của sự sáng tạo"

Dưới góc độ chuyên môn kiến trúc, KTS Đào Duy Tân - Trưởng phòng Thiết kế S.Housing chia sẻ: "Đối với người Á Đông, Ngũ Hành vốn không xa lạ mà đã đi vào nếp sống hằng ngày của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi không coi Ngũ Hành là rào cản sáng tạo, mà xem đó là một hệ quy chiếu để thấu hiểu tâm lý và mong muốn của khách hàng. Với hệ quy chiếu này, bộ Ngôn ngữ thiết kế Ngũ Hành trở thành những 'chất liệu' kiến trúc thực tế để KTS kết hợp cùng nhu cầu của gia chủ. Không gian cuối cùng vẫn giữ trọn vẹn chuẩn mực thẩm mỹ hiện đại, nhưng quan trọng nhất: nó là một tổ ấm được may đo dựa trên chính thói quen của người ở. Một không gian nội thất đồng điệu một cách tự nhiên với nhịp sống của riêng họ."

Chia sẻ trên khẳng định định hướng thiết kế của S.Housing. Sự khác biệt không đến từ việc chạy theo các phong cách thiết kế nội thất đóng khung, mà từ năng lực cung cấp một giải pháp tổng thể: Không gian sống mang chiều sâu văn hóa, cân bằng năng lượng và phản chiếu chân thực dấu ấn cá nhân của người sở hữu. Mỗi dự án chính là khoản đầu tư cho nền tảng thành công của gia chủ.

Công ty TNHH Kiến Trúc – Nội Thất S.HOUSING

Với gần 1 thập kỷ kinh nghiệm cùng đồng hành hàng ngàn khách hàng tạo nên cuộc sống trọn vẹn, S.Housing cung cấp giải pháp thiết kế & thi công nội thất toàn diện, kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và khoa học phong thủy. Nhờ sở hữu xưởng sản xuất quy mô lớn cùng quy trình vận hành khép kín, S.Housing cam kết chất lượng thi công sắc nét, bền vững và chuẩn xác đến 99% so với bản vẽ.

