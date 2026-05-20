Greenfeed kiện toàn mảng thuốc thú y - thủy sản với nhà máy DonaVet

Buổi lễ diễn ra ngày 15/5 tại TP. Đồng Nai với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, ban lãnh đạo Greenfeed cùng tập thể cán bộ nhân viên công ty.

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng năng lực sản xuất của DonaVet sau khi gia nhập hệ sinh thái Greenfeed, đồng thời thể hiện định hướng đầu tư dài hạn vào các giải pháp chăn nuôi theo hướng xanh, lành và bền vững.

DonaVet hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng thuốc thú y - thủy sản từ năm 2004, nằm trong nhóm doanh nghiệp sớm sở hữu nhà máy đạt chuẩn GMP tại Việt Nam. Từ cuối năm 2022, DonaVet chính thức trở thành một thành viên của Greenfeed, mở ra giai đoạn phát triển mới với sự kết hợp giữa kinh nghiệm trong ngành dược thú y - thủy sản và năng lực quản trị, đầu tư của tập đoàn.

Nhà máy mới được xây dựng gồm hai phân khu sản xuất chuyên biệt nhằm nâng cao khả năng cung ứng các giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vật nuôi toàn diện. Trong đó, phân khu thứ nhất chuyên sản xuất các loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm Beta-Lactam với các quy trình kiểm soát chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn GMP - WHO nghiêm ngặt. Phân khu thứ hai tập trung sản xuất các loại thuốc thú y và thuốc kháng sinh thuộc nhóm thuốc Non-betalactam với ba dây chuyền dành cho thuốc tiêm, thuốc uống và thuốc bột. Bên cạnh đó khu sản xuất các sản phẩm nhóm dinh dưỡng bổ sung và thuốc sát trùng cũng đã được DonaVet đầu tư các dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động hóa áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay.

Một trong những điểm nhấn của nhà máy là hệ thống dây chuyền tự động hóa được đầu tư đồng bộ. Theo đại diện DonaVet, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa giúp giảm thiểu tối đa sai sót, nâng cao độ chính xác và tối ưu khả năng kiểm soát vận hành.

Một công đoạn trong dây chuyền sản xuất tự động hóa của DonaVet

Song song với đầu tư sản xuất, DonaVet sở hữu phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP (Good Laboratory Practice) cho kiểm định 100% nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đầu ra trước khi đưa ra thị trường. Theo đuổi cam kết chất lượng, doanh nghiệp sớm triển khai nghiên cứu và đã cho ra mắt dòng thuốc sát trùng Donacide được chứng minh hiệu quả cao trong diệt virus ASF gây dịch tả lợn châu Phi.

Các danh mục sản phẩm của DonaVet đang chuyển dịch theo hướng thân thiện môi trường, tập trung vào chế phẩm sinh học và vi sinh, thảo dược thay thế kháng sinh và các giải pháp dinh dưỡng chức năng nhằm tăng cường miễn dịch tự nhiên cho vật nuôi.

Nhân viên nhà máy DonaVet kiểm tra từng lô thành phẩm

Với định hướng mang đến "Giải pháp toàn diện - Kiến tạo bền vững", DonaVet hiện sở hữu hơn 250 sản phẩm lưu hành tại thị trường Việt Nam, phục vụ nhu cầu chăn nuôi và thủy sản trong nước. Doanh nghiệp đồng thời xuất khẩu hơn 60 sản phẩm ra thị trường Quốc tế và tiến đến ngày càng mở rộng hơn nữa. Trong trung hạn, DonaVet đặt mục tiêu trở thành top 3 đơn vị cung ứng giải pháp thuốc thú y và thủy sản theo định hướng hiệu quả, an toàn và bền vững tính đến 2030.