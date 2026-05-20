Hùng Túy Pro Space thành công tổ chức Grand Opening “Echoes of Nature” tại Mcomplex, Vincom Royal City

Sự kiện khẳng định vị thế của không gian mới sau hơn 6 tháng mở cửa thử nghiệm từ ngày 07/11/2025.

Với diện tích 654,8 m², Hùng Túy Pro Space là showroom thứ hai của thương hiệu, thành viên của hệ sinh thái nội thất lớn bậc nhất Việt Nam - Trung tâm giải pháp nội thất MComplex. Không gian được thiết kế theo triết lí "Curated Materials. Reflective Livings", tập trung trưng bày các sản phẩm Gạch ốp lát và Thiết bị vệ sinh cao cấp, nhập khẩu chính hãng từ châu Âu.

"Echoes of Nature" - Thanh âm vang vọng của tự nhiên

Sự kiện tái hiện trọn vẹn tinh thần "Echoes of Nature" qua sự hòa quyện giữa thiên nhiên (rừng cây, gỗ, đất, đá, nước) và âm thanh của gốm. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động tương tác cũng diễn ra vô cùng sôi nổi với những phần quà hấp dẫn đã tìm được chủ nhân.

GOm Show – Màn biểu diễn nghệ thuật âm nhạc sáng tạo, lấy cảm hứng từ văn hóa gốm truyền thống Việt. Ảnh: Showroom Hùng Túy.

Ông Trần Xuân Trường - Giám đốc Showroom Hùng Túy nhấn mạnh: "Grand Opening lần này không chỉ là lễ khai trương, mà còn là dịp để chúng tôi mang ‘tiếng vọng của tự nhiên’ vào không gian sống hiện đại. Phản hồi tích cực từ khách mời chính là minh chứng rõ nét nhất cho triết lý Curated Materials. Reflective Livings mà Hùng Túy theo đuổi tại không gian mới này."

Đại diện showroom Hùng Túy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Showroom Hùng Túy.

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của sự kiện chính là phần chia sẻ đến từ bà Nguyễn Hiền Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Picenza Việt Nam. Thay vì trao tặng những món quà vật chất thông thường đến khách mời, Ban tổ chức đã quyết định dùng toàn bộ ngân sách quà tặng để xây dựng một sân chơi sáng tạo, đa năng cho trẻ em bằng vật liệu tự nhiên và tái chế.

Bà Hiền Anh chia sẻ: "Đây là dự án nằm trong chiến dịch CSR Picenza Art Soul. Tiếp nối hành trình dùng nghệ thuật để chữa lành từ triển lãm tranh 'I Love Yêu' (2024) và dự án nghệ thuật cộng đồng dành cho trẻ em 'Chơi Rì' (2025), chúng tôi mong muốn biến không gian cộng đồng thành nơi mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn."

Được biết, sân chơi này sẽ được đặt vĩnh viễn tại không gian văn hóa Phố Sách Hà Nội. Dự án dự kiến khánh thành vào đúng Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2026.

Bà Nguyễn Hiền Anh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Picenza Việt Nam chia sẻ về dự án Picenza Art Soul tại sự kiện. Ảnh: Showroom Hùng Túy.

Quý khách vẫn có thể trải nghiệm ngay hôm nay

Hùng Túy Pro Space tiếp tục mở cửa đón khách tham quan tự do. Ngoài ra, loạt workshop và hoạt động trải nghiệm tiếp theo sẽ được cập nhật thường xuyên trên fanpage chính thức của thương hiệu.

Thông tin sự kiện

- Thời gian: 16/05/2026 (14h00 - 16h00)

- Địa điểm: Hùng Túy Pro Space, Tầng B1, Vincom Mega Mall Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin doanh nghiệp

Showroom Hùng Túy là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng các sản phẩm Gạch ốp lát; Thiết bị vệ sinh; Thiết bị bếp; Nội/ngoại thất cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Hùng Túy luôn tiên phong kiến tạo xu hướng sống thời thượng tại Việt Nam.