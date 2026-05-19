Five Star Property và Vinhomes: Đồng hành khai phá tiềm năng đại đô thị Vinhomes Saigon Park

Five Star Property khẳng định vị thế Đối tác Kiến tạo

Tại Khách sạn Vinpearl Landmark 81, sự kiện "The Grand Alliance 2026" đã đánh dấu màn ra mắt chính thức của Vinhomes Saigon Park – siêu đô thị 1.080ha tại Tây Bắc TP.HCM, đồng thời mở ra lễ ký kết Đối tác Kiến tạo giữa Vinhomes và hệ thống phân phối hàng đầu thị trường. Trong khuôn khổ chương trình, Five Star Property chính thức trở thành Đối tác Kiến tạo Vinhomes Saigon Park, khẳng định vị thế của một đơn vị tư vấn – phân phối giàu năng lực trong phân khúc bất động sản quy mô lớn.

Đây không chỉ là cột mốc hợp tác giữa hai thương hiệu, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với năng lực triển khai thị trường, độ phủ khách hàng và tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp của Five Star Property. Hơn nữa trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn đòi hỏi cao hơn về tính minh bạch, pháp lý và chất lượng tư vấn, thì vai trò của một đơn vị phân phối ngày càng trở nên quan trọng.

Với vị thế là Đối tác Kiến tạo, Five Star Property được tiếp cận giỏ hàng chính thức từ chủ đầu tư, trực tiếp phân phối sản phẩm và cung cấp thông tin cập nhật đến khách hàng. Đây là lợi thế quan trọng giúp nhà đầu tư tiếp cận nguồn thông tin chuẩn xác, chính sách bán hàng kịp thời, các chương trình ưu đãi giai đoạn đầu cùng quy trình tư vấn minh bạch.

Năng lực vận hành chuyên nghiệp, đồng hành toàn diện cùng khách hàng

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT Five Star Property khẳng định: "Five Star Property xem sự chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả đầu tư của khách hàng là nền tảng phát triển bền vững. Với đội ngũ được đào tạo chuyên sâu, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tư vấn toàn diện, từ thông tin sản phẩm, pháp lý, tài chính đến chiến lược khai thác tài sản trong dài hạn."

Năng lực nhân sự được đào tạo chuyên sâu là nền tảng giúp Five Star Property nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.

Hiện Five Star Property sở hữu đội ngũ gần 800 chuyên viên kinh doanh cùng hệ thống vận hành - hậu cần được đào tạo bài bản về sản phẩm, thị trường và quy trình tư vấn chuyên sâu. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, đặc biệt đối với các siêu dự án có quy hoạch phức hợp, hệ tiện ích đa tầng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn như Vinhomes Saigon Park.

Bên cạnh đó, Five Star Property hiện đang là đại lý chiến lược của nhiều dự án Vinhomes như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Pearl Bay, Vinhomes Global Gate - Hạ Long Xanh, Vinhomes Ocean Park 2, 3... Qua đó cho thấy kinh nghiệm triển khai đa dạng, khả năng am hiểu sản phẩm và năng lực đồng hành cùng các dự án có quy mô lớn trên thị trường.

Vinhomes Saigon Park – Thành phố tri thức hàng đầu châu Á

Vinhomes Saigon Park được định vị là "Thành phố công viên tri thức hàng đầu châu Á", tọa lạc tại xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn cũ). Siêu dự án được Vinhomes phát triển theo mô hình không gian đô thị tích hợp all-in-one, kết nối hài hòa giữa sống, học tập, làm việc, thương mại, giải trí và công nghệ.

Vinhomes Saigon Park được đánh giá là cú hích quan trọng, góp phần gia tăng sức hút của Tây Bắc TP.HCM.

Điểm nhấn của Vinhomes Saigon Park chính là chuỗi tiện ích quy mô lớn như công viên Botanical Garden 27ha, VinWonders 22,7ha, công viên Zenpark Nhật Bản 10ha, sân golf Léman 200ha với 36 hố, cùng hệ thống công viên ven nước dài đến 21km,... Cùng với đó là sự tích hợp trung tâm thương mại, giáo dục liên cấp, y tế và giải pháp đô thị thông minh 4.0, hình thành hệ sinh thái sống đồng bộ cho cư dân.

Bên cạnh đó, Vinhomes Saigon Park còn nằm trong khu vực đang hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược cấp quốc gia. Mặt tiền là quốc lộ 22 hiện là trục giao thương quan trọng kết nối TP.HCM với Tây Ninh và cửa khẩu Mộc Bài. Trong tương lai, các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Metro số 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực cho quá trình giãn dân và mở rộng không gian phát triển về phía Tây Bắc.

Sự cộng hưởng giữa quỹ đất, hạ tầng và mô hình đô thị bài bản được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho khu Tây Bắc. Trong bức tranh đó, Vinhomes Saigon Park không chỉ mở ra chuẩn sống hiện đại, mà còn mang đến cơ hội đầu tư dài hạn gắn với tiến trình đô thị hóa của TP.HCM.

