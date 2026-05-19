Coca-Cola Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng 2026

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp tổ chức, Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam (Công ty Coca-Cola Việt Nam) tiếp tục được vinh danh là một trong 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bền vững hàng đầu Việt Nam giai đoạn 2025-2026, đồng thời giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh trong ba năm liên tiếp (2024 – 2026). Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên trong Top 10, ghi dấu hành trình phát triển dựa trên nền tảng đầu tư dài hạn, chuyển đổi vận hành và cam kết tạo ra giá trị bền vững cho Việt Nam.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình thực thi chiến lược "Lựa Chọn Hôm Nay, Định Hình Tương Lai" của Công ty Coca-Cola Việt Nam, gắn chiến lược đầu tư dài hạn với mục tiêu phát triển bền vững. Có mặt tại Việt Nam hơn ba thập kỷ, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu không chỉ về quy mô và hiệu quả kinh doanh, mà còn về cam kết ESG xuyên suốt.

Bà Milly Cheng, Tổng Giám đốc Công ty Coca-Cola Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không còn là một sáng kiến riêng lẻ, mà phải trở thành cách doanh nghiệp vận hành, đầu tư và tăng trưởng mỗi ngày. Với nền tảng hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Công ty Coca-Cola Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên đổi mới, đầu tư bền vững và phát triển có trách nhiệm, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo."

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Công ty Coca-Cola Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính gồm: đầu tư dài hạn vào năng lực vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi giá trị, và tăng tốc các cam kết phát triển bền vững.

Ở khía cạnh vận hành, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư vào hệ thống sản xuất và logistics nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, tối ưu nguồn lực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường Việt Nam. Năm 2025, Công ty Coca-Cola Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đưa vào vận hành Nhà máy Coca-Cola miền Nam tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 136 triệu USD, nhà máy đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold. Song song đó, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản trị vận hành với hơn 90% năng lực kinh doanh cốt lõi đã được tự động hóa, từ tối ưu phân phối, dự báo nhu cầu đến nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Cam kết phát triển bền vững của Công ty Coca-Cola Việt Nam được thể hiện rõ qua chiến lược quản lý bao bì và tối ưu hóa tài nguyên, hướng đến kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu tác động của rác thải ra môi trường. Một trong những sáng kiến tiêu biểu nhất là việc loại bỏ màng co nhựa trên nắp chai Dasani; thay thế chai nhựa màu xanh lá đặc trưng của Sprite sang loại nhựa PET trong suốt, hay ra mắt bao bì làm từ 100% nhựa tái chế (rPET) (không bao gồm nắp và nhãn chai), giúp giảm 2.000 tấn nhựa nguyên sinh mỗi năm.

Trong năm qua, Công ty Coca-Cola Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chương trình tạo tác động tích cực dài hạn cho cộng đồng và môi trường tại Việt Nam. Nổi bật trong số đó là các chương trình trọng tâm xoay quanh ba lĩnh vực: bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, thúc đẩy mô hình bao bì và tiêu dùng bền vững, cũng như nâng cao năng lực và cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương. Các chương trình được triển khai theo định hướng hợp tác đa bên với sự tham gia của cơ quan quản lý, đối tác xã hội và cộng đồng nhằm tạo ra tác động dài hạn và có sức lan tỏa.

Trong năm 2026, Công ty Coca-Cola Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và gia tăng đóng góp của mình với ba dự án cộng đồng trọng điểm tại Tây Ninh, Đà Nẵng và Hà Nội, tập trung vào việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học, hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn và bảo tồn giá trị văn hóa đồng thời mở rộng sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.