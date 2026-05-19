Cổ phiếu IDJ, API tăng mạnh sau kiểm toán, triển vọng tiếp tục đi lên nhờ khởi động dự án

Đáng chú ý, nhiều mã thị giá thấp sau thời gian dài giảm sâu đang hình thành mô hình hai đáy và bật tăng mạnh trở lại. Trong đó, bộ ba cổ phiếu IDJ, API và APS nhà "Apec" thu hút đáng kể sự chú ý của giới đầu tư sau hậu Báo Cáo Kiểm Toán 2025 vừa mới được phát hành.

Cổ phiếu IDJ nằm ở vùng đáy nhiều năm, cổ phiếu mới bật tăng trở lại.

Chỉ trong ba phiên giao dịch từ ngày 11/5 đến 13/5, cổ phiếu CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) tăng 15,8% lên 4.400 đồng/cổ phiếu; CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) tăng 16,4% lên 6.400 đồng/cổ phiếu; còn CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS) tăng 13,8% lên 6.600 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, nếu so với vùng đỉnh trong vòng một năm trở lại đây, các cổ phiếu này vẫn đang ở khoảng cách khá xa từ 90% đến 95% so với vùng đỉnh. IDJ từng lên tới 48.000 đồng/cổ phiếu, API đạt 50.400 đồng/cổ phiếu, còn APS từng giao dịch cao nhất quanh 60.500 đồng/cổ phiếu.

Thực tế, điểm chung của 3 doanh nghiệp này đều đang phát đi tín hiệu mới liên quan tới hoạt động đầu tư và kế hoạch phục hồi kinh doanh của dòng họ Apec.

Tại IDJ Việt Nam, sau nhiều năm thị trường gần như không ghi nhận dự án mới đáng chú ý, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tái khởi động hoạt động đầu tư.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng tại lễ khởi công đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Sau thời gian dài gần như "ở ẩn", việc ông trực tiếp tham dự và đồng hành cùng dự án cho thấy quyết tâm đưa doanh nghiệp quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Tháng 2/2026, IDJ khởi công dự án căn hộ cao cấp OCT5 tại Bắc Giang với quy mô 22 tầng nổi, cung cấp hơn 500 sản phẩm gồm căn hộ, thương mại dịch vụ và tiện ích nội khu. Dự án dự kiến bàn giao vào quý I/2028.

Tiếp đó, tháng 3/2026, doanh nghiệp tiếp tục khởi công dự án Golden Palace Lạng Sơn - tổ hợp penthouse, căn hộ và khách sạn lưu trú cao cấp, cũng dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2028.

Các dự án mới giúp thị trường kỳ vọng IDJ có thể bước vào chu kỳ ghi nhận doanh thu mới trong vài năm tới, đặc biệt nếu thị trường bất động sản phục hồi thuận lợi.

Không chỉ vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 công bố ngày 13/5 của IDJ cũng ghi nhận một thay đổi đáng chú ý: không còn ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Theo Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, báo cáo tài chính năm trước của IDJ từng bị đưa ý kiến ngoại trừ liên quan tới khả năng thu hồi các khoản cho vay quá hạn với tổng dư nợ gốc và lãi hơn 560 tỷ đồng, cùng hơn 209 tỷ đồng tạm ứng triển khai dự án.

Tuy nhiên, các vấn đề này đã được doanh nghiệp xử lý trong năm tài chính 2025. Việc không còn ý kiến ngoại trừ được xem là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang từng bước xử lý tồn đọng tài chính sau giai đoạn khó khăn kéo dài.

Cổ phiếu API đang nằm vùng đáy nhiều năm.

Trong khi đó, tại Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API), doanh nghiệp cũng đang phát đi thông điệp phục hồi thông qua loạt kế hoạch triển khai dự án.

Công ty kỳ vọng dự án Apec Royal Park Huế sẽ được tháo gỡ vướng mắc và tái khởi động từ quý II/2026, với doanh thu dự kiến hơn 300 tỷ đồng trong năm nay.

Song song, API đã khởi công dự án 85 Lê Đại Hành tại Lạng Sơn, dự án OCT5 tại Bắc Giang và tiếp tục hoàn thiện thủ tục cho dự án Gia Sàng tại Thái Nguyên.

Ở mảng khách sạn và nghỉ dưỡng, các dự án Mandala Bắc Giang, Mandala Phú Yên… cũng được doanh nghiệp cho biết đang vận hành ổn định hơn sau giai đoạn khó khăn của thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Việc cả IDJ và API đồng loạt quay lại chu kỳ đầu tư sau thời gian dài "đóng băng" dự án phần nào tạo ra kỳ vọng về việc tái định giá quỹ đất cũng như triển vọng doanh thu trung hạn.

Câu chuyện còn lan sang APS, doanh nghiệp chứng khoán có liên hệ mật thiết với hai công ty nói trên.

APS hiện đặt mục tiêu trong 5 năm tới trở thành định chế tài chính đa nền tảng, không chỉ dừng ở mô hình công ty chứng khoán truyền thống mà hướng tới phát triển hệ sinh thái tài chính dựa trên công nghệ và dữ liệu.

Đặc biệt, nếu xét về cả nhóm, vào ngày 26/3/2026, APEC Group chính thức khởi công dự án Apec Golden Palace tại trung tâm TP Lạng Sơn với quy mô 30 tầng, gần 730 căn hộ cao cấp cùng tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây được xem là dự án mang tính biểu tượng cho giai đoạn tái khởi động của hệ sinh thái APEC sau thời gian dài đối mặt nhiều khó khăn.

Việc tái khởi động các dự án lớn như Apec Golden Palace đang được xem là tín hiệu cho thấy APEC Group muốn từng bước phục hồi hoạt động, củng cố niềm tin nhà đầu tư và hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới trong tương lai.

Cổ phiếu APS cũng đang nằm vùng đáy nhiều năm.

Điểm đáng chú ý hơn nữa là tại thời điểm 31/3/2026, APS đang sở hữu danh mục cổ phiếu niêm yết trị giá hơn 222 tỷ đồng, trong đó riêng cổ phiếu API và IDJ đã chiếm khoảng 130 tỷ đồng.

Điều này đồng nghĩa nếu nhóm cổ phiếu API và IDJ tiếp tục hồi phục mạnh, APS có thể ghi nhận hoàn nhập dự phòng hoặc gia tăng giá trị danh mục đầu tư, qua đó hỗ trợ kết quả kinh doanh trong các quý tới.

Với nhóm doanh nghiệp đang trong chu kỳ tái đầu tư, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng triển khai dự án thực tế, năng lực bán hàng và dòng tiền tài chính trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, thị trường bất động sản dù có tín hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước qua giai đoạn khó khăn. Các doanh nghiệp có quỹ đất lớn sẽ cần thêm thời gian để chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận thực tế.

Sự trở lại của cổ phiếu penny cho thấy dòng tiền đang chấp nhận rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, thị trường sẽ sớm phân hóa giữa doanh nghiệp phục hồi thực sự như cũ dưới sự dẫn dắt của "Thuyền trưởng Apec" hay tăng ngắn hạn bởi song đầu cơ là điều cần thời gian kiểm chứng.