Giải pháp khí nén AEMG: Vận hành thông minh - Tiết kiệm năng lượng

Nắm bắt xu hướng đó, Công ty Cổ phần Quốc tế AEMG đang từng bước khẳng định vị thế với các giải pháp thiết kế, thi công hệ thống khí nén toàn diện, đồng thời đưa công nghệ quản lý thông minh vào vận hành do đó đã góp phần tiết kiệm năng lượng.

Giải pháp khí nén toàn diện: Từ thiết kế đến vận hành

Khác với cách tiếp cận truyền thống chỉ cung cấp thiết bị đơn lẻ, AEMG đã và đang triển khai các giải pháp tổng thể cho hệ thống khí nén. Doanh nghiệp tham gia từ đầu dự án gồm các khâu khảo sát thực tế, tư vấn, thiết kế đến thi công và vận hành hệ thống.

Một hệ thống khí nén hoàn chỉnh do AEMG triển khai thường bao gồm: Máy nén khí trục vít công suất phù hợp, hệ thống xử lý khí (lọc, sấy, tách nước), thiết kế và thi công đường ống dẫn khí, hệ thống điều khiển và giám sát thông minh.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc thiết kế hệ thống đường ống khí nén. Đây là yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tổn thất áp suất và hiệu quả vận hành. AEMG tối ưu bố trí đường ống dựa trên mặt bằng nhà xưởng và vị trí máy móc sản xuất giúp khí được phân phối đồng đều, giảm hao hụt trên đường ống và hạn chế rủi ro gián đoạn.

Thay vì áp dụng một công thức tiêu chuẩn, mỗi hệ thống khí nén của AEMG được "may đo" theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, đảm bảo cân đối giữa chi phí đầu tư ban đầu và hiệu quả sử dụng lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Máy nén khí trục vít thế hệ mới: Tối ưu điện năng, nâng cao hiệu suất

Bên cạnh giải pháp tổng thể, AEMG tập trung phát triển và cung cấp dòng máy nén khí trục vít thế hệ mới - một trong những yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành.

So với các dòng máy truyền thống, máy nén khí trục vít hiện đại có nhiều cải tiến đáng kể: Hiệu suất cao hơn nhờ thiết kế trục vít tối ưu, tiết kiệm điện năng thông qua biến tần và hệ thống điều khiển thông minh từ xa, vận hành ổn định, liên tục trong môi trường công nghiệp, giảm tiếng ồn và độ rung, thân thiện hơn với môi trường làm việc.

Máy nén khí trục vít thế hệ mới của AEMG giúp doanh nghiệp tối ưu điện năng, vận hành ổn định và nâng cao hiệu suất sản xuất

Đặc biệt, các dòng máy do AEMG cung cấp được tích hợp bộ điều khiển thông minh, cho phép giám sát từ xa, tự động điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng khí thực tế. Điều này giúp tránh tình trạng tiêu hao năng lượng không cần thiết - một trong những nguyên nhân khiến chi phí vận hành tăng cao tại nhiều nhà máy.

Tối ưu chi phí từ góc nhìn hệ thống

Theo các chuyên gia kỹ thuật, chi phí điện cho hệ thống khí nén có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí vận hành nhà máy. Tuy nhiên, việc tối ưu không chỉ nằm ở thiết bị mà còn ở cách thiết kế tổng thể hệ thống.

AEMG tiếp cận bài toán này theo hướng đồng bộ: lựa chọn công suất máy phù hợp, tránh dư thừa, thiết kế đường ống hạn chế sụt áp, tích hợp thiết bị xử lý khí nhằm bảo vệ hệ thống, ứng dụng công nghệ điều khiển thông minh. Nhờ đó, hệ thống không chỉ hoạt động ổn định mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí điện năng trong dài hạn.

Tối ưu hiệu quả từ hệ thống đồng bộ

Trong nhiều nhà máy, việc chỉ tập trung vào máy nén khí mà chưa tối ưu hệ thống đường ống có thể dẫn đến sụt áp, rò rỉ và tiêu hao điện năng không cần thiết.

Tiếp cận từ góc độ tổng thể, AEMG đồng thời tối ưu cả nguồn tạo khí và hệ thống phân phối. Máy nén khí trục vít thế hệ mới kết hợp với thiết kế đường ống hợp lý giúp giảm tổn thất áp suất và giảm tải cho máy.

AEMG tối ưu đồng bộ từ máy nén khí đến hệ thống đường ống, giúp giảm thất thoát áp suất và tiết kiệm điện năng cho nhà máy

Nhờ đó, hệ thống không chỉ vận hành ổn định mà còn góp phần tiết kiệm điện năng, đặc biệt trong các nhà máy có tần suất sử dụng khí nén cao.

Góp phần nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Trong bức tranh chung của ngành công nghiệp, khí nén là yếu tố "thầm lặng" nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản xuất. Một hệ thống khí nén ổn định, tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn tạo nền tảng cho tự động hóa và mở rộng quy mô.

Với định hướng cung cấp giải pháp toàn diện và công nghệ hiện đại, AEMG đang từng bước đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình nâng cao năng lực sản xuất, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 154, đường Việt Hưng, Phường Việt Hưng, TP. Hà Nội

Hotline: 0983 926 892

Website: https://aemg.vn