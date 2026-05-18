DAO Music Entertainment hợp tác The Orchard đưa nhạc Việt ra thế giới

DAO Music Entertainment chính thức ký kết hợp tác chiến lược với The Orchard, đơn vị phân phối âm nhạc và cung cấp dịch vụ nghệ sĩ, hãng đĩa hoạt động tại hơn 50 thành phố trên toàn cầu.

Ở hai vị thế khác nhau nhưng cùng chung định hướng phát triển, DAO Music Entertainment đại diện cho một hệ sinh thái âm nhạc đang dẫn dắt thị trường trong nước, trong khi The Orchard giữ vai trò quan trọng trong chuỗi phân phối quốc tế. Sự kết hợp này không chỉ dừng ở một thỏa thuận thương mại, mà là bước đi mang tính chiến lược dài hạn, cùng hướng đến mục tiêu chung "đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu một cách bài bản và bền vững".

Nền tảng nào giúp DAO "đủ tầm" kết nối với đối tác toàn cầu?

Thành lập năm 2020 bởi CEO & Founder Đào Sỹ Chiến, DAO Music Entertainment được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái toàn diện, bao gồm sản xuất âm nhạc, phát triển nghệ sĩ, marketing, phân phối nhạc số & vật lý, quản lý và khai thác bản quyền xuất bản (publishing), cùng nền tảng thương mại trực tiếp đến người hâm mộ (Direct-to-Fan).

Sứ mệnh của DAO là xây dựng một hệ sinh thái trọng tâm âm nhạc bền vững, mang tư duy tiên phong bằng cách trao quyền cho nghệ sĩ, củng cố các mối quan hệ hợp tác và thúc đẩy đổi mới trong ngành. Đồng thời, hướng đến việc cung cấp các giải pháp sáng tạo, tạo tác động và phát triển một cộng đồng năng động, góp phần nâng tầm âm nhạc Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với định hướng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, DAO không chỉ là đối tác của thế hệ nghệ sĩ và hãng thu âm trong nước, mà còn đóng vai trò trong việc định hình mô hình vận hành chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Đây cũng chính là nền tảng giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng ra thị trường toàn cầu.

The Orchard có thể mang đến điều gì cho nhạc Việt?

Thông qua hợp tác, DAO có thể tiếp cận mạng lưới phân phối toàn cầu cùng hệ sinh thái dịch vụ đa tầng của The Orchard, từ phân phối & marketing (digital và vật lý), quảng cáo, hợp tác thương hiệu, quản lý bản quyền, kiếm tiền từ video, đồng bộ (sync), đến quản trị xuất bản, D2C và quyền liên quan.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, thế mạnh lớn của The Orchard nằm ở công nghệ và hệ thống dữ liệu minh bạch, nền tảng quan trọng giúp nghệ sĩ tối ưu doanh thu và phát triển khán giả quốc tế một cách có chiến lược. Hiện The Orchard là đối tác phân phối của nhiều hệ sinh thái âm nhạc độc lập lớn trên toàn cầu.

Đây cũng chính là mô hình DAO theo đuổi: một hệ sinh thái âm nhạc "Made in Vietnam", vận hành trên nền tảng quốc tế, hướng tới việc đưa nghệ sĩ Việt tham gia cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

Khi thị trường Việt sẵn sàng bước ra ngoài

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam tăng trưởng nhanh nhờ streaming và sự quan tâm từ quốc tế, hợp tác này giúp DAO nâng cao năng lực phân phối, tiếp cận hạ tầng, chuyên môn và mạng lưới toàn cầu.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để nghệ sĩ Việt được phát hành, quảng bá, tối ưu hóa doanh thu và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn ở thị trường quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng hợp tác với nghệ sĩ toàn cầu.

"Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác với The Orchard sẽ mở ra một hướng đi rõ ràng hơn cho âm nhạc Việt trên bản đồ quốc tế," ông Đào Sỹ Chiến chia sẻ. "DAO được xây dựng như một hệ sinh thái âm nhạc hoàn chỉnh, với mục tiêu kết nối Việt Nam với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Sự đồng hành của The Orchard sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa tầm nhìn đó."

CEO & Founder Đào Sỹ Chiến

Không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh, sự kiện này còn là tín hiệu cho thấy âm nhạc Việt Nam đã sẵn sàng bước ra thế giới bằng một chiến lược bài bản và dài hạn.

DAO Music Entertainment là hệ sinh thái âm nhạc hàng đầu Việt Nam, cung cấp giải pháp toàn diện cho nghệ sĩ và hãng thu âm trên toàn bộ chuỗi tạo giá trị âm nhạc, từ sản xuất, phát triển nghệ sĩ, phân phối đến publishing và Direct-to-Fan.

The Orchard là công ty phân phối âm nhạc toàn diện, thành viên của Sony Music Entertainment, hoạt động tại hơn 50 thành phố trên toàn thế giới, cung cấp dịch vụ phân phối, marketing, quản lý bản quyền và phát triển khán giả cho nghệ sĩ và hãng đĩa độc lập toàn cầu.

