LPBS thông báo chào bán 141.868.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

2. Tên viết tắt: LPBS

3. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank ("Cổ phiếu")

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 141.868.000 (một trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành đăng ký chào bán: 141.868.000 (một trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn) cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/thành viên đăng ký chào bán: 0 (không) cổ phiếu.

6. Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu.

7. Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu đối với mỗi Nhà đầu tư: 100 (một trăm) cổ phiếu.

8. Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua tối đa đối với mỗi Nhà đầu tư: không quá 70.433.300 (Bảy mươi triệu bốn trăm ba mươi ba nghìn ba trăm) cổ phiếu (tương đương dưới 5% vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau đợt chào bán) và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu.

9. Hình thức chào bán: Chào bán lần đầu ra công chúng.

10. Đối tượng chào bán: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ hiện hành và Phương Án Phát Hành của LPBS.

11. Tổng giá trị vốn huy động: 4.256.040.000.000 (bốn nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu) đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động dự kiến của tổ chức phát hành (tương ứng với số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành đăng ký chào bán): 4.256.040.000.000 (bốn nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi triệu) đồng.

- Giá trị vốn dự kiến thu được của cổ đông/thành viên (tương ứng với số lượng cổ phiếu cổ đông/thành viên chào bán): 0 (không) đồng.

12. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư thông qua Tổ chức phát hành và các đại lý phân phối, cụ thể:

(i) Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/02/2009

Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

(ii) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003

Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, số 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(iii) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank

Giấy phép thành lập và hoạt động số 106/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/04/2009

Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Toà nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 18/05/2026 đến hết ngày 08/06/2026.

14. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) được công bố trên website https://www.lpbs.com.vn cùng ngày với ngày công bố thông báo này.

15. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/06/2026 đến 16h ngày 15/06/2026.

16. Tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 8660074358

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

17. Để xem thêm chi tiết công bố Bản cáo bạch:

Website Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS): https://www.lpbs.com.vn

Về LPBS

Được thành lập năm 2009, LPBS ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn hàng đầu thị trường. Sau giai đoạn tái cấu trúc năm 2023, LPBS đã nâng vốn điều lệ lên 12.668 tỷ đồng, với tổng tài sản gần 30.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 13.168 tỷ đồng. Sở hữu lợi thế từ hệ sản phẩm dịch vụ phong phú, đa dạng và nền tảng công nghệ vượt trội, LPBS kiên định với tầm nhìn trở thành "Ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam", mang đến các giải pháp tài chính và đầu tư đa dạng, dễ tiếp cận cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.