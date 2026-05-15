Hà Long – Thanh Hóa: Điểm sáng mới của bất động sản công nghiệp phía Bắc Thanh Hóa

Sự xuất hiện đồng loạt của các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) quy mô, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng cùng định hướng phát triển đô thị đã mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản khu vực này trong giai đoạn 2026 – 2030.

Hình thành cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Bắc Thanh Hóa

Theo quy hoạch, KCN Hà Long có tổng diện tích nghiên cứu là 612,68 ha, trong đó gồm 544,55 ha đất KCN và 68,13 ha đất ngoài KCN. Dự kiến dự án sẽ tạo việc làm cho 21.300 lao động khi hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa trên bản đồ đầu tư của Việt Nam.

Tại Hội nghị xúc tiền đầu tư tỉnh Thanh Hoá diễn ra vào ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký thỏa thuận ghi nhớ 2 dự án tại KCN Hà Long bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu A - Khu công nghiệp Hà Long do Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn 2.000 tỷ đồng, quy mô 178,2 ha; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C - Khu công nghiệp Hà Long do Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 367,3 ha.

Tỉnh Thanh Hóa trao quyết định đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 42 dự án trị giá gần 4 tỷ USD tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 29/03/2026

Đáng chú ý, cả hai doanh nghiệp đều là những đơn vị có kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp tại Thanh Hóa. Trong đó, Tập đoàn Tân Phục Hưng hiện là chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng Nam khu A - Khu công nghiệp Bỉm Sơn với tổng vốn đầu tư gần 760 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lấp đầy đến 83,7%. Đây là dự án đã triển khai thực tế, giúp doanh nghiệp có sẵn kinh nghiệm vận hành cũng như tệp khách hàng công nghiệp hiện hữu.

Theo định hướng, KCN Hà Long sẽ phát triển theo mô hình KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao như công nghiệp điện tử, lắp ráp thành phẩm cơ khí chính xác và siêu chính xác. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo đột phá trong cơ cấu kinh tế khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hoá.

Hưởng lợi trực tiếp từ "thủ phủ công nghiệp" Bỉm Sơn

Hà Long cũng được đánh giá là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển mạnh mẽ của KCN Bỉm Sơn – trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc Thanh Hóa. Với vị trí liền kề phía Tây Nam KCN Bỉm Sơn, gần quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam, Hà Long được xem là điểm đến giàu tiềm năng nhờ vị trí kết nối trực tiếp và quỹ đất "rẻ".

Hiện trong bán kính khoảng 5 km quanh Hà Long đã hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô hơn 1.000 ha gồm các KCN và cụm công nghiệp hiện hữu. Trong đó, KCN Bỉm Sơn có tổng diện tích 524,29 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 72,8% và được dự báo sẽ lấp đầy hoàn toàn vào năm 2027. CCN Hà Long 1 với quy mô 74,8 ha đã đi vào hoạt động từ năm 2024, CCN Hà Long 2 và 3 hiện đang trong quá trình lập quy hoạch.

KCN Bỉm Sơn (Thanh Hoá) là KCN trọng điểm của tỉnh Thanh Hoá với tỷ lệ lấp đầy lên đến 72,8%

Khi quỹ đất công nghiệp ngày càng hạn chế, nhu cầu mở rộng sản xuất sang các khu vực lân cận như Hà Long được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Sự phát triển đồng bộ của công nghiệp được kỳ vọng sẽ kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại dịch vụ và logistics, tạo dư địa tăng trưởng đáng chú ý cho bất động sản Hà Long trong những năm tới.

Động lực từ hạ tầng và quy hoạch đô thị

Không chỉ hưởng lợi từ công nghiệp, Hà Long còn đang đứng trước bước ngoặt lớn về hạ tầng và quy hoạch đô thị. Được hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Hà Long với xã Hà Bắc và xã Hà Giang, xã Hà Long hiện nay có tổng diện tích 65,43 km2 và quy mô dân số 23.247 người.

Quá trình nâng cấp hành chính kéo theo hàng loạt hạng mục đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển dịch vụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy tốc độ đô thị hóa và gia tăng giá trị bất động sản trong trung và dài hạn. Hà Long nằm ngay nút giao cao tốc Gia Miêu, điểm kết nối quan trọng giữa Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn và Thạch Thành. Đồng thời, Hà Long còn có khả năng kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 217B và tỉnh lộ 522B. Bên cạnh hệ thống đường bộ, tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy qua khu vực cũng tạo lợi thế lớn cho vận tải hàng hóa và logistics.

Sự phát triển đồng thời của công nghiệp, hạ tầng và quy hoạch đô thị đang tạo lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản Hà Long. Nhu cầu nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và hàng chục nghìn lao động công nghiệp được dự báo sẽ gia tăng mạnh khi các KCN hoàn thiện và đi vào vận hành. Trong bối cảnh mặt bằng giá tại nhiều khu vực công nghiệp lớn đã tăng cao, Hà Long đang nổi lên như một thị trường mới còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt khi khu vực này đang bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn.