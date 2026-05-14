Vì sao tour giá rẻ tiềm ẩn rủi ro lớn?

Cuộc đua giá và cách hình thành tour giá rẻ

Sự phục hồi của du lịch kéo theo cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt ở phân khúc tour đại chúng. Trong bối cảnh đó, giá tour trở thành công cụ thu hút khách hàng nhanh chóng, nhất là trên các nền tảng trực tuyến nơi người tiêu dùng có xu hướng so sánh giá theo thời gian thực.

Trên thị trường, nhiều tour được chào bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp trong ngành, mức giá này không phản ánh đầy đủ cấu trúc chi phí thực tế của một chương trình du lịch hoàn chỉnh. Thông thường, giá tour tiêu chuẩn bao gồm chi phí vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vé tham quan, hướng dẫn viên và chi phí vận hành. Khi một sản phẩm có mức giá thấp bất thường, phần chi phí bị "nén" thường nằm ở một hoặc nhiều yếu tố trong chuỗi này.

Tour giá rẻ thường được hình thành thông qua việc cắt giảm tiêu chuẩn dịch vụ, lựa chọn đối tác chi phí thấp hoặc sử dụng mô hình bán lại qua nhiều lớp trung gian. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể áp dụng chiến lược "giá mồi" – đưa ra mức giá ban đầu thấp để thu hút khách, sau đó bổ sung các khoản phụ phí trong quá trình triển khai nhằm bù đắp chi phí.

Một số chương trình có thể giảm tiêu chuẩn khách sạn từ 4 sao xuống 2–3 sao, rút ngắn thời gian tham quan hoặc tăng mật độ điểm mua sắm trong lịch trình. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm nhưng thường không được thể hiện rõ trong quảng cáo ban đầu.

Một du khách từng tham gia tour giá rẻ chia sẻ rằng tổng chi phí thực tế cao hơn dự kiến do nhiều khoản phí bổ sung không được thông báo rõ từ đầu. Trường hợp này phản ánh một thực tế phổ biến, khi giá tour ban đầu chỉ là một phần của tổng chi phí mà khách hàng phải chi trả.

Rủi ro đối với khách hàng và bài toán doanh nghiệp

Trong mô hình tour giá rẻ, khách du lịch là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Những rủi ro không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm không như kỳ vọng mà còn liên quan đến tính ổn định của toàn bộ hành trình.

Một số tour giá rẻ được xây dựng bằng cách tối ưu chi phí, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Một trong những vấn đề lớn là khả năng kiểm soát dịch vụ. Khi tour được vận hành qua nhiều trung gian, thông tin dễ bị sai lệch và trách nhiệm bị phân tán. Điều này dẫn đến tình trạng khi xảy ra sự cố, việc xử lý thường chậm trễ hoặc thiếu nhất quán.

Một số người tiêu dùng phản ánh việc liên hệ hỗ trợ gặp khó khăn khi phát sinh vấn đề, đặc biệt trong các chuyến đi quốc tế. Với tour outbound, các yếu tố như visa, chuyến bay, lịch trình liên quốc gia đòi hỏi sự điều phối chặt chẽ. Nếu đơn vị bán tour không trực tiếp tổ chức, việc xử lý các tình huống như trễ chuyến, thay đổi lịch trình hoặc sự cố tại điểm đến có thể gặp nhiều hạn chế.

Ở góc độ doanh nghiệp, cạnh tranh bằng giá thấp đặt ra áp lực lớn lên biên lợi nhuận. Trong ngành lữ hành, biên lợi nhuận vốn đã không cao do phụ thuộc vào nhiều nhà cung cấp dịch vụ. Khi giảm giá sâu, doanh nghiệp buộc phải tối ưu chi phí hoặc chấp nhận giảm chất lượng ở một số khâu.

Một số đơn vị lựa chọn đầu tư vào năng lực vận hành và trực tiếp tổ chức tour nhằm kiểm soát chuỗi giá trị, từ đó giảm phụ thuộc vào trung gian. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động hơn về chất lượng, nhưng đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn và chiến lược dài hạn.

Theo nhận định trong ngành:

"Tour giá thấp thường đi kèm với giới hạn trong việc đảm bảo chất lượng, đặc biệt khi phụ thuộc vào nhiều bên trung gian."

Xu hướng thị trường và thay đổi hành vi người tiêu dùng

Thị trường du lịch đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi người tiêu dùng. Nếu trước đây yếu tố giá đóng vai trò quyết định, thì hiện nay khách hàng có xu hướng cân nhắc tổng thể giữa chi phí và giá trị nhận được.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng dịch vụ và tính minh bạch khi lựa chọn tour du lịch.

Sự phát triển của các nền tảng đánh giá và mạng xã hội khiến thông tin về trải nghiệm du lịch trở nên minh bạch hơn. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận phản hồi thực tế từ những người đi trước, từ đó đưa ra quyết định thận trọng hơn.

Một khách hàng cho biết họ sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lấy trải nghiệm ổn định và hạn chế rủi ro. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển từ "du lịch giá rẻ" sang "du lịch có chọn lọc", nơi yếu tố chất lượng và uy tín doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu.

Ở góc độ thị trường, xu hướng này buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc chiến lược cạnh tranh. Thay vì chỉ tập trung vào giá, nhiều đơn vị chuyển sang đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng và khả năng vận hành.

Một chuyên gia trong ngành nhận định:

"Giá rẻ có thể thu hút khách hàng ban đầu, nhưng chất lượng mới là yếu tố quyết định sự quay lại."

Trong bối cảnh đó, tour giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh bền vững nếu không đi kèm với chất lượng tương xứng. Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp không chỉ là bán được tour, mà còn là duy trì niềm tin của khách hàng trong dài hạn.

