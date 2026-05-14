7 người Việt tiên phong lấy bằng Tiến sĩ Mỹ mà không cần rời quê nhà

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia có số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ cao, với 25.584 sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục Đại Học Mỹ (IIE Open Doors, 2025), chứng kiến giáo dục quốc tế vẫn tăng mạnh trong nhiều năm qua.

Dù vậy, phần lớn người học vẫn phải đối mặt với các rào cản chi phí, thủ tục visa hoặc gián đoạn công việc. Điều này khiến việc học các chương trình Tiến sĩ quốc tế trở nên khó tiếp cận cho đối tượng người đi làm.

Tuy nhiên, 7 nhân sự chuyên môn Việt Nam đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Golden Gate University (GGU) mà không cần rời Việt Nam. Họ vừa học tập, vừa làm việc ngay tại quê hương, đồng thời cũng vừa thực hiện nhiều nghiên cứu về những thách thức mà các ngành nghề tại Việt Nam đang phải đối mặt.

Golden Gate University: Chuẩn mực đào tạo quốc tế cho nhân sự cấp cao

Thành lập năm 1901 dưới sự bảo trợ của YMCA San Francisco, Golden Gate University (GGU) là trường luật đầu tiên tại California được phép tổ chức các lớp học buổi tối dành cho người đi làm. Những lớp học buổi tối đầu tiên từng được tổ chức tại trung tâm San Francisco hơn một thế kỷ trước. Họ chính là những người không thể tạm dừng công việc hay cuộc sống cá nhân để theo một chương trình học toàn thời gian.

Trong gần ba thập kỷ qua, GGU phát triển mạnh mô hình giáo dục linh hoạt, hiện đã có mặt tại 27 quốc gia. Chương trình DBA được triển khai với hệ thống cố vấn học thuật, giảng viên hướng dẫn luận án và đội ngũ hỗ trợ vận hành xuyên múi giờ, linh hoạt để người học duy trì công việc toàn thời gian và theo đuổi bằng cấp quốc tế.

Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, mô hình này giải quyết một vấn đề đã tồn tại suốt nhiều năm: nhu cầu theo đuổi bằng cấp được công nhận quốc tế, tuy nhiên không thể rời bỏ công việc, gia đình hay cuộc sống và đi du học toàn thời gian.

Theo Statista, thị trường giáo dục trực tuyến tại Việt Nam đạt khoảng 365 triệu USD năm 2024 và được dự báo tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 11,46% đến năm 2029. Hơn 70 triệu người dùng Internet, và các chương trình học trực tuyến chuẩn quốc tế dành cho người đi làm đang tăng nhanh.

Chương trình DBA của GGU hiện được triển khai thông qua upGrad, gíup mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục quốc tế cho người đi làm tại Việt Nam.

upGrad : Nền tảng kết nối giáo dục quốc tế - cho người đi làm

Để một người đi làm tại Việt Nam có thể theo học chương trình Tiến sĩ được kiểm định tại Mỹ trong khi vẫn duy trì công việc toàn thời gian, cần một hệ sinh thái đủ khả năng hỗ trợ học tập xuyên biên giới.

UpGrad đang đóng vai trò quan trọng trong việc này, thông qua upGrad, học viên được hỗ trợ từ tuyển sinh, học thuật đến hướng dẫn nghiên cứu trong suốt quá trình học. Mô hình giúp người đi làm tiếp cận các chương trình quốc tế linh hoạt, không bị giới hạn bởi thời gian hay địa lý, và thực hiện hoá các nghiên cứu gắn với môi trường doanh nghiệp thực tế, giải quyết bài toán mỗi ngày.

Hai đại diện với nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Nhật Thanh - Hiện điều hành một doanh nghiệp về trà và một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Song song, chị theo học chương trình DBA và Tiến sĩ Giáo dục (EdD). Đề tài nghiên cứu tập trung đến tác động phong cách lãnh đạo ảnh hưởng hiệu suất nhân sự trong các doanh nghiệp SME Việt Nam, mang lại góc nhìn mới cho hoạt động quản trị tại doanh nghiệp của chị.

Anh Trần Minh Việt với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị thương mại và vận hành bán lẻ tại BAT, Unilever và Samsung. Nghiên cứu tập trung các yếu tố tạo động lực phi tài chính đối với hiệu suất bán hàng tại Samsung Home Appliances Việt Nam. Hiện nay, kết quả nghiên cứu của anh đã được ứng dụng thực tiễn tại doanh nghiệp.

Đông Nam Á: Trung tâm của làn sóng học tập mới

7 học viên DBA tại Việt Nam đã phản ánh một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trên khắp Đông Nam Á. Trong khóa DBA 2026 của Golden Gate University, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore là những quốc gia có số lượng học viên lớn nhất, cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong cách tiếp cận giáo dục bậc cao tại khu vực. Các đề tài tổt nghiệp của anh/chị xuất phát từ thực tiễn đang công tác:

Các yếu tố thúc đẩy phi tài chính và hiệu suất bán lẻ tại Samsung Home Appliances Việt Nam.

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo thích ứng đến các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Tác động của phong cách lãnh đạo đến hiệu suất của nhân viên kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tác động của bán hàng dựa trên sự chính trực của lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp thiết bị rạp chiếu phim đến niềm tin, ý định mua và lòng trung thành của khách hàng trong ngành rạp chiếu phim tại Việt Nam.

Riêng 2025, đã có 107 học viên từ Việt Nam và Thái Lan hoàn thành chương trình MBA của GGU thông qua upGrad, hình thành một trong những cộng đồng học viên sở hữu bằng kinh doanh được kiểm định tại Mỹ lớn nhất khu vực.

Điểm chung của học viên là tận dụng kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết trực tiếp các vấn đề trong ngành nghề đang công tác. Một số nghiên cứu đã được ứng dụng tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Giáo dục sau đại học: Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường Đông Nam Á

Theo Technavio, thị trường giáo dục đại học tại Việt Nam dự kiến tăng thêm 616,5 triệu USD với CAGR đạt 15,6% đến năm 2029. Trong bối cảnh nhu cầu chuyên môn ngày càng gia tăng, các chương trình Tiến sĩ quốc tế linh hoạt đang trở thành lựa chọn phù hợp cho người đi làm.

Sự kiện 7 học viên hoàn thành chương trình GGU DBA khóa 2026 cho thấy khả năng tiếp cận giáo dục quốc tế mà không làm gián đoạn sự nghiệp. Các nghiên cứu của nhóm học viên đều tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và đã bắt đầu ứng dụng.

"Chúng tôi đang nỗ lực để giúp các chương trình đào tạo Tiến sĩ trở nên dễ tiếp cận hơn với người đi làm trên khắp Đông Nam Á. Người học có thể kết hợp giữa sự nghiệp, gia đình và mong muốn học tập. Những nghiên cứu mà các học viên này thực hiện có tính thực tiễn cao, gắn liền với bối cảnh thực tế và có khả năng tạo ra tác động tích cực đến cộng động đang làm" - Bà Myleeta Aga Williams, CEO upGrad International.

"Điều tôi ấn tượng nhất ở các học viên DBA tại Việt Nam không chỉ là việc hoàn thành một cột mốc học thuật quan trọng, mà còn là cách họ vận dụng kiến thức để tạo ra những thay đổi thiết thực: từ phương thức lãnh đạo, lối sống cá nhân cho đến cách vận hành tổ chức. Một hình mẫu của những nhà quản trị thực tiễn, những người theo đuổi tham vọng bằng phương pháp nghiên cứu dựa trên số liệu và sự tỉ mỉ." - Ông Vũ Lê, Giám đốc upGrad Việt Nam & Thái Lan, chia sẻ.

