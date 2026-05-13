CEO Nhà thuốc Bảo Châu: Lợi ích tối ưu tồn kho trong kinh doanh nhà thuốc

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong ngành, một trong những "điểm nghẽn" lớn của không ít nhà thuốc lại không nằm ở việc cạnh tranh, mà là ở khả năng quản trị hàng hóa, đặc biệt là bài toán tồn kho.

Khi lợi nhuận không mất ở quầy bán mà mất trong kho

Ông Dương Công Đông - Nhà sáng lập Nhà thuốc Bảo Châu chia sẻ. Ảnh: DNCC

Nhiều chủ nhà thuốc cho biết, việc sở hữu danh mục hàng hóa lên tới hàng nghìn mã sản phẩm (SKU) từng được xem là một lợi thế cạnh tranh, giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy, danh mục càng lớn nếu thiếu dữ liệu quản trị thì càng dễ dẫn đến tồn kho kéo dài, vốn bị "đóng băng", phát sinh áp lực hàng cận hạn, chi phí tài chính và chi phí cơ hội.

Không ít nhà thuốc vẫn quản lý tồn kho chủ yếu bằng kinh nghiệm, cảm tính hoặc dựa trên thói quen nhập hàng từ nhiều năm trước. Trong bối cảnh nhu cầu thị trường thay đổi nhanh, mô hình này đang bộc lộ nhiều hạn chế.

Theo ông Dương Công Đông - nhà sáng lập Nhà thuốc Bảo Châu, nhiều người cho rằng nhà thuốc khó tăng trưởng vì thiếu khách hàng, nhưng trên thực tế, không ít đơn vị vẫn có lượng khách ổn định, doanh thu không thấp, song biên lợi nhuận ngày càng bị bào mòn bởi chi phí tồn kho.

"Có những khoản chi phí không nằm ở quầy bán, mà nằm im trong kho. Nếu không nhìn ra điều đó, nhà thuốc càng bán nhiều đôi khi càng chịu áp lực vốn lớn", ông Đông chia sẻ.

Tối ưu tồn kho không chỉ là bài toán tài chính

Tại Nhà thuốc Bảo Châu, việc rà soát lại danh mục sản phẩm được triển khai theo hướng dữ liệu hóa, phân tích vòng quay từng nhóm hàng, tần suất mua thực tế, yếu tố mùa vụ và nhu cầu khách hàng tại từng khu vực.

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu của quá trình này không đơn thuần là giảm số lượng hàng tồn hay giải phóng vốn, mà là xây dựng một danh mục "đủ sâu, đủ đúng và đủ nhanh".

Những sản phẩm có tốc độ luân chuyển thấp, công năng trùng lặp hoặc không còn phù hợp với nhu cầu thị trường sẽ được đánh giá lại, thay vì tiếp tục duy trì chỉ vì "đã từng bán".

Khách hàng là người hưởng lợi trực tiếp

Khách hàng được hưởng lợi trực tiếp khi nhà thuốc kiểm soát tốt vòng quay hàng hoá. Ảnh: DNCC

Theo giới chuyên môn, khi nhà thuốc kiểm soát tốt vòng quay hàng hóa, lợi ích không chỉ dừng ở hiệu quả vận hành mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm người tiêu dùng.

Thứ nhất, sản phẩm đến tay khách hàng có vòng đời sử dụng tốt hơn, hạn chế nguy cơ mua phải hàng cận hạn.

Thứ hai, danh mục được tinh gọn giúp quá trình tư vấn trở nên rõ ràng hơn. Thay vì đứng trước quá nhiều lựa chọn tương đồng, khách hàng dễ được định hướng đến giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thứ ba, dòng tiền được luân chuyển tốt hơn giúp nhà thuốc có khả năng cập nhật nhanh các sản phẩm mới, công nghệ mới hoặc những giải pháp chăm sóc sức khỏe thế hệ mới.

Bên cạnh đó, việc dự báo nhu cầu bằng dữ liệu cũng giúp hạn chế tình trạng khách cần mua sản phẩm thiết yếu nhưng nhà thuốc lại hết hàng.

"Quản trị tồn kho không phải để bán nhanh hơn, mà để khách hàng được mua an tâm hơn, chọn đúng hơn và luôn có sản phẩm khi cần," đại diện Nhà thuốc Bảo Châu nhấn mạnh.

Nhà thuốc thời dữ liệu

Trong bối cảnh ngành dược bán lẻ bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm và hiệu quả vận hành, nhiều chuyên gia cho rằng nhà thuốc sẽ khó phát triển bền vững nếu tiếp tục quản trị bằng kinh nghiệm đơn thuần.

Từ một bài toán tưởng như thuần túy nội bộ, tồn kho đang trở thành thước đo năng lực vận hành của mỗi đơn vị. Và ở góc độ người tiêu dùng, sự thay đổi này có thể được cảm nhận rõ ràng nhất qua những điều rất cụ thể: sản phẩm mới hơn, tư vấn dễ hiểu hơn, giá bán ổn định hơn và hàng hóa luôn sẵn sàng khi cần.

Với những mô hình đang theo đuổi hướng quản trị dữ liệu như Nhà thuốc Bảo Châu, bài toán tồn kho dường như không còn là câu chuyện của kho hàng, mà đang trở thành một phần trong cam kết nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ Nhà thuốc Bảo Châu:

Địa chỉ: Số 24 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, TP.HCM

Hotline/ Zalo: 039 888 3456

Website: nhathuocbaochau.com

Fanpage: facebook.com/pharmacybaochau