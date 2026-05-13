Sơn Cầu Vồng hướng đến phát triển xanh với sơn gốc nước thế hệ mới

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn phủ, doanh nghiệp đã từng bước chuyển đổi từ sơn hệ gốc dầu sang sơn hệ gốc nước cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Theo ông Mai Quốc Huy - Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Sơn Cầu Vồng, đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao của thị trường.

Sơn gốc nước Cầu Vồng

Hệ sơn gốc nước với ưu điểm ít mùi, hàm lượng VOC thấp, an toàn khi sử dụng, dễ thi công và thân thiện môi trường đang dần thay thế các hệ sơn dung môi truyền thống. Ngoài ra, sản phẩm ít phụ thuộc vào dung môi nhập khẩu, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát giá thành hợp lý.

"Các sản phẩm sơn gốc nước của Cầu Vồng không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mà còn vượt trội về độ bền, độ bám dính và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu so với nhiều dòng sơn gốc dầu trước đây", Ông Mai Quốc Huy cho biết.

Việc chuyển đổi được Sơn Cầu Vồng triển khai đồng bộ, ứng dụng trên nhiều lĩnh vực từ sơn công nghiệp cho kết cấu sắt thép, sắt mạ kẽm đến các bề mặt đặc thù như kính, inox, gỗ…

Song song đó, doanh nghiệp cũng đầu tư nhà máy cùng dây chuyền sản xuất tiên tiến đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và xuất khẩu. Đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Đáng chú ý, Sơn Cầu Vồng đã ký kết hợp tác với một số trường đại học trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Trong chiến lược sản phẩm, dòng sơn chống nóng gốc nước Cầu Vồng được xem là điểm nhấn nổi bật. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu chính là vật liệu xanh Colloida Silica được chiết xuất từ vỏ trấu – nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào tại Việt Nam, giúp tăng khả năng phản xạ nhiệt, giảm hấp thụ nhiệt cho công trình. Nhờ đó, không gian bên trong được làm mát tự nhiên, tiết kiệm chi phí điện năng và mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người dùng.

Bên cạnh dòng sơn chống nóng, công ty cũng cung cấp đa dạng các dòng sơn phủ khác như sơn đa năng, sơn chuyên dụng, sơn phủ epoxy… phục vụ cho công nghiệp và dân dụng. Những năm qua, các sản phẩm sơn Cầu Vồng đã được lựa chọn và thi công cho hàng trăm công trình và dự án quy mô lớn trên cả nước.

Chia sẻ về phương châm hoạt động, ông Mai Quốc Huy cho biết, một sản phẩm tốt không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn phải mang lại giá trị lâu dài cho môi trường.

"Việc theo đuổi chiến lược phát triển xanh và bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường và an toàn hơn cho cộng đồng", ông Mai Quốc Huy nói.

