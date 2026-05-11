“Nút thắt" của 100.000 đại lý bảo hiểm được người Việt dùng AI hóa giải

Nhưng khi thị trường chuyển dịch sang nền tảng số, chính quy mô lớn lại trở thành điểm nghẽn khiến tăng trưởng chững lại trong nhiều năm. Bài toán chỉ thực sự được tháo gỡ khi một nền tảng công nghệ AI do người Việt phát triển vào cuộc, thống nhất quy trình của hệ thống đại lý đồ sộ này tại 20 quốc gia.

Khi quy mô trở thành điểm nghẽn

Mặc dù là trụ cột của hệ thống kinh doanh nhưng lực lượng hơn 100.000 tư vấn viên của hãng bảo hiểm 100 năm tuổi, hoạt động tại 20 quốc gia vẫn phải xoay xở với các công cụ rời rạc, dữ liệu khách hàng phân tán, thông tin sản phẩm thiếu đồng bộ. Mỗi quyết định tư vấn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân hơn là dữ liệu và trải nghiệm của khách hàng. Tư vấn viên loay hoay giữa các nguồn thông tin, mất thời gian tìm kiếm và khó đưa ra đề xuất phù hợp cho khách hàng. Còn doanh nghiệp chứng kiến đà tăng trưởng chững lại ngay cả khi dư địa vẫn còn lớn. Áp lực chuyển đổi không còn là lựa chọn mà trở thành vấn đề sống còn.

Đây không phải bài toán riêng của doanh nghiệp bảo hiểm này. Theo khảo sát của Baringa, 76% khách hàng bảo hiểm sẵn sàng tương tác hoàn toàn qua kênh số, nhưng chỉ khoảng 35% hài lòng với trải nghiệm hiện tại.

Bài toán đặt ra không còn là số hóa từng công đoạn, mà là làm sao thống nhất vận hành trên quy mô toàn cầu, đồng thời tăng hiệu quả bán hàng. Những "nút thắt" trong hệ thống càng siết chặt.

Thống nhất quy trình bảo hiểm tại 20 quốc gia bằng AI

Thay vì bổ sung các giải pháp đơn lẻ, nền tảng bảo hiểm toàn trình iSuite của FPT tích hợp toàn bộ các quy trình nghiệp vụ cốt lõi trên một hệ thống thống nhất giúp tập đoàn bảo hiểm toàn cầu này tái cấu trúc toàn bộ hành trình bán hàng, từ tiếp cận khách hàng, tư vấn đến chốt hợp đồng.

Quá trình tư vấn không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân, mà dần được chuẩn hóa và dẫn dắt bởi dữ liệu khách hàng được cập nhật, phân tích theo thời gian thực bằng AI.

Chỉ sau một năm triển khai, giá trị hợp đồng mới của Tập đoàn bảo hiểm này tăng 33%, trong khi số lượng MDRT – danh hiệu quốc tế dành cho các tư vấn viên xuất sắc – tăng 25%. Không chỉ doanh thu cải thiện, chất lượng đội ngũ cũng được nâng lên: quyết định trở nên nhất quán hơn, thời gian xử lý rút ngắn, và khả năng chốt hợp đồng cải thiện rõ rệt.

Từ một công cụ hỗ trợ phía sau, AI dần trở thành "lớp vận hành" mới, hiện diện trong từng tương tác hàng ngày giữa doanh nghiệp, đại lý và khách hàng.

Dễ dàng nhân rộng

Thành công của iSuite tại châu Mỹ không phải là trường hợp cá biệt. Tại một tập đoàn bảo hiểm toàn cầu có trụ sở tại châu Âu, "điểm nghẽn" tương tự xuất hiện ở khâu bồi thường – nơi các bước xử lý phân mảnh, phụ thuộc nhiều vào thủ công, khiến thời gian giải quyết kéo dài và chi phí vận hành tăng cao.

Với cách tiếp cận tương tự, toàn bộ quy trình được tái thiết kế với sự tham gia của các AI agent ở từng khâu, từ tiếp nhận hồ sơ, đánh giá đến chi trả. Kết hợp với hệ thống xử lý tài liệu thông minh (IDP) và "rule engine" tự động, mọi bước được kết nối và vận hành liền mạch theo thời gian thực. Nhờ đó, hiệu suất xử lý tăng 60%, trong khi mức độ hài lòng của khách hàng đạt 96,3%.

Sau hơn một năm ra mắt, đến nay iSuite đã được triển khai tại hơn 10 khách hàng là các tập đoàn bảo hiểm và doanh nghiệp insurtech hoạt động trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh. Với nền tảng kinh nghiệm sâu cùng khả năng triển khai linh hoạt, FPT đã trở thành đối tác công nghệ uy tín trong ngành bảo hiểm quốc tế. Đội ngũ kỹ sư có thể nhanh chóng thích ứng với quy trình kỹ thuật đặc thù của từng doanh nghiệp chỉ trong vài tuần, từ đó tạo ra giá trị ngay từ những vòng phát triển đầu tiên.

Những con số biết nói

Theo ông Trương Hoàng Phúc, Giám đốc đơn vị Giải pháp cho dịch vụ bảo hiểm, tài chính và ngân hàng FPT Software, Tập đoàn FPT, ngành bảo hiểm đang chuyển dịch từ mô hình vận hành dựa trên quy trình cố định sang mô hình được dẫn dắt bởi dữ liệu và AI.

Báo cáo của McKinsey cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đã ứng dụng AI ở ít nhất một khâu, nhưng đa số vẫn dừng ở quy mô thử nghiệm; trong từng chức năng, tỷ lệ triển khai sâu thường không vượt quá 10%. Trong khi, nhu cầu ứng dụng AI trong ngành được dự báo tăng trưởng hơn 35% mỗi năm, phản ánh một cuộc chuyển dịch đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với khả năng thích ứng của các hệ thống hiện hữu.

Câu chuyện của iSuite cho thấy một thực tế rõ ràng: lợi thế cạnh tranh không còn đến từ việc sở hữu công nghệ, mà từ khả năng đưa công nghệ đó vào vận hành. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được chuẩn hóa và AI tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định, doanh nghiệp không chỉ cải thiện hiệu suất, mà còn hình thành một cách vận hành mới: nhanh hơn, nhất quán hơn và có thể mở rộng.

Nền tảng iSuite của FPT nhận giải thưởng "Đổi mới sáng tạo về AI & học máy" InsurInnovator Connect Asia 2026.

Ra đời đúng thời điểm ngành bảo hiểm cần một giải pháp toàn diện cho các bài toán đặc thù, iSuite không chỉ mang về 2 triệu USD doanh thu trong năm qua từ các tập đoàn bảo hiểm toàn cầu, mà còn là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ chiến lược của doanh nghiệp Việt.

Đằng sau iSuite là bề dày kinh nghiệm của FPT khi đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn cầu trong 20 năm qua, cùng với đó là đội ngũ hơn 3.000 chuyên gia và hơn 500 chứng chỉ chuyên ngành. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp không chỉ triển khai mà còn chủ động thiết kế, tối ưu và phát triển các hệ sinh thái công nghệ lõi.

Quan trọng hơn, iSuite cho thấy luật chơi đang thay đổi: trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không thuộc về những doanh nghiệp lớn nhất, mà thuộc về những doanh nghiệp vận hành thông minh nhất.