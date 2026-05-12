Phân khúc nệm cao cấp gia nhập thị trường Hà Nội tại MComplex

Sự xuất hiện của thương hiệu nệm hàng đầu tại Mỹ - Sealy thông qua nhà phân phối độc quyền Uuviet Solutions tại sự kiện M-Expo 2026 ở MComplex cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng giấc ngủ của người tiêu dùng Hà Nội.

Khi giấc ngủ trở thành ưu tiên mới của người Hà Nội

Những năm gần đây, thị trường nội thất Hà Nội chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu tiêu dùng. Nếu trước đây yếu tố thẩm mỹ và hình thức được đặt lên hàng đầu, thì nay người dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sự thư giãn và trải nghiệm sống lâu dài. Trong đó, giấc ngủ trở thành một trong những yếu tố được ưu tiên đầu tư trong không gian sống hiện đại.

Nệm ngủ không còn chỉ là vật dụng nghỉ ngơi thông thường mà dần trở thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại gia. Người tiêu dùng hiện đại sẵn sàng chi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho các dòng nệm cao cấp nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ cột sống và nâng cao khả năng phục hồi năng lượng sau ngày dài làm việc.

Phân khúc nệm hạng sang tại thị trường Hà Nội đang ngày càng tăng trưởng tích cực

Theo xu hướng thị trường, phân khúc nệm hạng sang tại Hà Nội đang tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại các khu đô thị cao cấp phía Tây và phía Đông thành phố. Không chỉ giới thượng lưu, tầng lớp trung lưu thành thị cũng bắt đầu chú trọng hơn đến những sản phẩm giúp nâng cấp chất lượng sống.

Tuy nhiên, đây cũng là nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe về công nghệ nâng đỡ, chất liệu, độ bền và khả năng thích ứng cơ thể. Chính điều đó khiến Hà Nội trở thành điểm đến của nhiều thương hiệu nệm quốc tế cùng các công nghệ giấc ngủ tiên tiến.

M-Expo 2026 và không gian trải nghiệm cao cấp

Tại triển lãm M-Expo 2026 diễn ra ở MComplex, khu trưng bày của Sealy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và giới chuyên môn. Không gian được thiết kế theo phong cách trải nghiệm, tái hiện cảm giác nghỉ dưỡng chuẩn khách sạn cao cấp thay vì chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm.

Không gian nghỉ dưỡng 5 sao hiện diện ngay tại triển lãm M-Expo 2026 tại MComplex

Đặc biệt, Uuviet Solutions đã mang đến bộ sưu tập nổi bật của thương hiệu Sealy trong không gian kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và hương thơm thư giãn. Cách bài trí này giúp khách tham quan trực tiếp cảm nhận khả năng nâng đỡ cơ thể, độ êm ái và nhiều lý do tạo nên sự khác biệt.

Nhiều khách trải nghiệm đánh giá cao cảm giác cân bằng và thư giãn khi nằm thử sản phẩm. Đây cũng được xem là yếu tố giúp các thương hiệu nệm cao cấp gia tăng sức hút trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Việc lựa chọn MComplex làm nơi giới thiệu các dòng sản phẩm mới được xem là bước đi chiến lược. Với định vị là tổ hợp kiến trúc hiện đại và phong cách sống cao cấp, MComplex được đánh giá phù hợp với nhóm khách hàng mà thương hiệu hướng tới.

Uuviet Solutions mở rộng dấu ấn tại miền Bắc

Với hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực nội thất và giải pháp không gian sống, Uuviet Solutions hiện là đối tác của nhiều dự án bất động sản, khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp như Lumi Hà Nội, Pullman Ninh Bình, Hyatt Regency Hạ Long, Hyatt Place Hạ Long Bay hay Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Doanh nghiệp không chỉ phân phối sản phẩm mà còn định hướng cung cấp giải pháp tổng thể cho không gian sống, từ thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp đến nệm, chăn ga gối và sàn gỗ cao cấp.

Toàn cảnh khu vực trưng bày của Uuviet Solutions tại triển lãm M-Expo 2026

Đại diện doanh nghiệp cho biết mục tiêu là đưa những tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế vào không gian sống của người Việt. Sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường miền Bắc lần này được xem là bước mở rộng quan trọng nhằm tiếp cận nhóm khách hàng đang có nhu cầu nâng cấp chất lượng sống tại gia.

Theo giới chuyên môn, xu hướng "nghỉ dưỡng tại nhà" đang ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn. Điều này mở ra dư địa tăng trưởng cho các thương hiệu nội thất và chăm sóc giấc ngủ cao cấp trong thời gian tới.

Sealy: Di sản 140 năm cùng công nghệ nâng đỡ độc quyền hàng đầu tại Mỹ

Ra đời tại bang Texas (Mỹ), Sealy hiện là một trong những thương hiệu nệm lò xo lớn trên thế giới với lịch sử hơn 140 năm phát triển. Thương hiệu này đã xuất hiện tại nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Khu vực trưng bày nệm Sealy của Uuviet Solutions thu hút đông đảo quan khách đến trải nghiệm và cảm nhận độ chân thực kết cấu lò xo bên trong

Điểm nổi bật của Sealy là sản phẩm được ứng dụng công nghệ cao cùng sự đồng hành và phát triển với các chuyên gia chỉnh hình, với mục tiêu tạo ra giải pháp hỗ trợ cột sống ở trạng thái tự nhiên trong suốt quá trình ngủ. Bên cạnh đó, hệ thống lò xo AlignSupport® hai giai đoạn thông minh có khả năng cảm nhận trọng lượng cơ thể và phản hồi với độ nâng đỡ phù hợp, giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên của cơ thể.

Đặc biệt, thiết kế hệ thống lò xo của Sealy được bảo hộ bằng sáng chế (patent/Intellectual Property), tạo nên khác biệt công nghệ mà các đơn vị khác khó có thể sao chép trong thời gian bảo hộ lên đến 20 năm. Mỗi sản phẩm đều trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm nghiêm ngặt nhằm tối ưu chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng phục hồi năng lượng cho cơ thể.

Sự xuất hiện của Sealy thông qua Uuviet Solutions không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Hà Nội mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của thị trường miền Bắc, đặc biệt ở phân khúc chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe tại gia.