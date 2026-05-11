Triple Treatment – Điều trị sẹo rỗ công nghệ hàng đầu Âu Mỹ tại LG Clinic

Giải mã Triple Treatment – phác đồ điều trị sẹo rỗ hàng đầu từ Âu Mỹ tại LG Clinic

Điều trị sẹo rỗ ngày nay không còn gắn liền với những phương pháp xâm lấn đau đớn, mà đang dần chuyển sang các giải pháp công nghệ cao, tối ưu hiệu quả và rút ngắn thời gian hồi phục. Nắm bắt xu hướng này, LG Clinic đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào các công nghệ điều trị sẹo rỗ tiên tiến từ châu Âu và Hoa Kỳ, xây dựng phác đồ Triple Treatment với ba tác động: phá vỡ – lấp đầy – hồi sinh, giúp tái sinh làn da từ gốc với mức xâm lấn tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa.

Đáng chú ý, cả ba công nghệ trên đều sở hữu các chứng nhận uy tín như FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE (chứng nhận tiêu chuẩn an toàn, chất lượng lưu hành tại châu Âu). Đây là những tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực thiết bị y khoa – thẩm mỹ, cho thấy thiết bị đã được chấp thuận về mức độ an toàn và hiệu quả trước khi đưa vào ứng dụng.

Bộ ba công nghệ trị sẹo rỗ triệu đô tại LG Clinic mang lại hiệu quả cải thiện rõ rệt

Trung tâm của phác đồ là Discovery Pico Derm VarioPulse – công nghệ laser pico giây hàng đầu thế giới đến từ Ý. Thiết bị này ứng dụng đầu Deep Fractional trong điều trị sẹo, được xem là giải pháp thay thế cho kỹ thuật bóc tách đáy sẹo thủ công, khắc phục hoàn toàn cảm giác đau rát khi điều trị và không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Discovery Pico Derm VarioPulse hoạt động dựa trên cơ chế tác động cơ học, tạo ra các xung năng lượng pico giây cực ngắn để phá vỡ mô xơ sẹo một cách chính xác mà không làm tổn thương lớp thượng bì. Nhờ đó, quá trình tăng sinh collagen và elastin được kích hoạt mạnh mẽ ở tầng sâu, đồng thời hỗ trợ cải thiện sắc tố và làm mịn bề mặt da. Thời gian nghỉ dưỡng được rút ngắn đáng kể, chỉ khoảng 2–3 ngày, trong khi hiệu quả cải thiện có thể đạt hơn 80% chỉ sau 2 lần điều trị.

Kết quả điều trị sẹo rỗ bằng phác đồ Triple Treatment tại LG Clinic

Phác đồ còn được hỗ trợ bởi Gold RF Needle, công nghệ vi kim RF với đầu kim mạ vàng giúp lấp đầy sẹo rỗ từ bên trong. Thiết bị sử dụng hệ thống vi kim dẫn sóng vô tuyến (RF) xuyên qua bề mặt da và phát nhiệt trực tiếp ở đầu kim. Trong khi độ sâu của mô xơ sẹo thường khoảng 2,5mm, kim RF Needle có thể tác động tới 4mm, giúp tiếp cận chính xác đáy sẹo.

Nhờ công nghệ kim cách điện, nhiệt lượng chỉ tập trung tại đầu kim ở tầng trung bì, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lớp thượng bì. Ở mức nhiệt 50–60°C, năng lượng RF tạo hiệu ứng đông tụ protein, giúp co rút collagen cũ và kích thích tăng sinh collagen mới mạnh mẽ. Đặc biệt, đầu kim mạ vàng giúp dẫn truyền năng lượng ổn định, đồng thời giảm nguy cơ kích ứng và nhiễm trùng, góp phần nâng cao hiệu quả và độ an toàn của liệu trình.

Mảnh ghép thứ ba trong phác đồ là đèn Celluma – công nghệ ánh sáng sinh học từ Hoa Kỳ giúp tối ưu giai đoạn phục hồi sau điều trị sẹo rỗ. Nhờ kết hợp bước sóng xanh, đỏ và cận hồng ngoại cùng thiết kế ôm sát bề mặt da, Celluma hỗ trợ tăng năng lượng tế bào, thúc đẩy sửa chữa mô, tái tạo collagen và rút ngắn thời gian da hồi phục. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh dương còn hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn P. acnes ở những làn da còn mụn ẩn, từ đó giúp da phục hồi trong môi trường vô khuẩn và ngăn ngừa mụn tái phát hay tăng sắc tố sau laser.

Liệu trình điều trị sẹo rỗ Triple Treatment tại LG Clinic do bác sĩ trực tiếp thực hiện

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả điều trị sẹo rỗ, Triple Treatment còn giúp trẻ hóa da, làm mịn bề mặt, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm nếp nhăn, cải thiện sắc tố và hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn. Sau liệu trình, làn da vừa được lấp đầy hư tổn vừa trở nên đều màu, săn chắc, mịn màng và khỏe mạnh từ bên trong.

Tiềm lực nào giúp LG Clinic khai thác tối đa sức mạnh công nghệ?

Với vị thế là phòng khám da liễu – thẩm mỹ được Sở Y tế cấp phép, LG Clinic hiện sở hữu hệ thống 10 chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương và Vũng Tàu, vận hành theo mô hình đồng bộ về công nghệ, phác đồ điều trị và quy chuẩn chuyên môn.

LG Clinic sở hữu hệ thống 10 chi nhánh tại Việt Nam với cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế

Hệ thống quy tụ hơn 30 bác sĩ da liễu – thẩm mỹ nội khoa tốt nghiệp từ các trường y khoa uy tín và sở hữu chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Mỗi ca điều trị sẹo rỗ Triple Treatment đều do bác sĩ trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ cá nhân hóa và thực hiện thao tác máy.

Bên cạnh bộ ba công nghệ Discovery Pico Derm VarioPulse, Gold RF Needle và đèn Celluma, LG Clinic còn kết hợp linh hoạt các giải pháp như tiêm trẻ hóa nội sinh, điều trị sắc tố, tái tạo da, thu nhỏ lỗ chân lông và phục hồi da chuyên sâu nhằm tối ưu hiệu quả điều trị sẹo rỗ, đồng thời cải thiện tổng thể chất lượng làn da.

Phác đồ điều trị sẹo rỗ Triple Treatment tại LG Clinic hiện có mức giá niêm yết 30 triệu đồng, đồng thời thường xuyên đi kèm các chương trình ưu đãi nhằm giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn.

