FPT, InFlow và Visa hợp tác ra mắt nền tảng thương mại agent-native

Khi AI Agent trở thành "khách hàng"

Sự phát triển của AI Agents đang mở ra một giai đoạn mới của thương mại số, nơi các hệ thống AI không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, mà còn có thể thay mặt người dùng thực hiện các tác vụ phức tạp như so sánh lựa chọn, đưa ra quyết định, kích hoạt dịch vụ và hoàn tất giao dịch theo các chính sách đã được thiết lập.

Trong bối cảnh đó, agentic commerce (còn gọi là thương mại thuần tác nhân) đang nhanh chóng chuyển từ khái niệm sang thực tiễn. Đây là tiền đề cho mô hình B2AI, công nhận AI Agent là chủ thể thương mại hợp lệ. Từ đó, hệ thống AI tập trung thực thi tác vụ với tốc độ cao, còn con người định hướng chiến lược, chịu trách nhiệm về mục đích và kết quả.

Giống như hạ tầng đám mây từng mở ra kỷ nguyên SaaS, nền tảng thương mại thuần tác nhân đang mở ra một thị trường hoàn toàn mới, nơi doanh nghiệp không chỉ phục vụ con người hay tổ chức, mà còn phục vụ các AI Agent, và các nhà phát triển có thể đưa các hệ thống này vào vận hành thương mại tức thì.

Phát triển nền tảng thương mại agent-native toàn diện

Mối hợp tác giữa FPT, InFlow và Visa Intelligent hội tụ đầy đủ các cấu phần cần thiết gồm định danh, thông tin xác thực thanh toán và năng lực tính toán để các AI Agent hoàn thiện giao dịch trên nền tảng thương mại agent-native. Đây cũng là những điều kiện cực kỳ quan trọng để các giao dịch do AI khởi tạo có thể được xác thực, kiểm soát, truy vết và thực thi an toàn.

InFlow cung cấp hạ tầng định danh, onboarding và thanh toán dành riêng cho AI Agent, đảm bảo mỗi hệ thống được xác thực và vận hành như một thực thể giao dịch hợp lệ.

Visa Intelligent Commerce cung cấp thông tin xác thực thanh toán đáng tin cậy cùng mạng lưới thanh toán toàn cầu, giúp các giao dịch do AI Agent khởi tạo được thực hiện an toàn, minh bạch, tuân thủ chính sách và có khả năng kiểm toán đầy đủ.

FPT AI Factory là nền tảng AI Developer Cloud quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ của FPT, cung cấp năng lực điện toán hiệu năng cao và suy luận AI (AI inferencing) mạnh mẽ, cho phép các AI Agent truy cập tài nguyên tính toán, thực thi các lệnh gọi API tần suất cao, lựa chọn mô hình phù hợp và vận hành liên tục trong các luồng tác vụ thực tế.

Hạ tầng AI Cloud cung cấp năng lực tính toán và xử lý AI quy mô lớn.

Sự kết hợp này cho phép hình thành một chu trình thương mại khép kín cho AI Agent: được định danh, được cấp quyền giao dịch, lựa chọn dịch vụ, thanh toán, sử dụng tài nguyên AI và ghi nhận toàn bộ lịch sử vận hành theo chính sách đã thiết lập.

B2AI - Tái định hình ngành công nghiệp AI

Với các nhà phát triển AI Agent, B2AI tự động hóa toàn bộ luồng mua sắm, onboarding và thanh toán, có kiểm soát và truy vết đầy đủ, không cần con người can thiệp từng bước. Nhờ đó, nhà phát triển có thể trung nhiều hơn vào việc xây dựng sản phẩm, tối ưu trải nghiệm và tạo ra các ứng dụng AI có giá trị thực tiễn.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ AI có cơ hội tiếp cận tệp khách hàng hoàn toàn mới. Thay vì phụ thuộc vào quy trình bán hàng truyền thống, doanh nghiệp có thể cho phép AI Agent tự lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, onboard và vận hành liên tục mà không gián đoạn.

Vận hành AI Agent liền mạch với FPT AI Factory

Trong hợp tác này, FPT AI Factory (NVIDIA Cloud Partner) giữ vai trò hạ tầng AI nền tảng, cung cấp năng lực GPU Cloud và các dịch vụ AI, phục vụ toàn bộ vòng đời phát triển, huấn luyện, tinh chỉnh, triển khai và suy luận mô hình. Nền tảng được xây dựng trên hạ tầng NVIDIA HGX B300, H200 và H100, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao cho các bài toán AI thế hệ mới.

Với nền tảng thương mại agent-native, AI Agent lựa chọn và chuyển đổi linh hoạt giữa hơn 25 mô hình trên FPT AI Factory dựa trên các yêu cầu đặc thù về chi phí, độ trễ hoặc hiệu năng, trong khi InFlow xử lý thanh toán và quyết toán liên tục theo từng yêu cầu suy luận.

Kết quả là một quy trình vận hành liền mạch: AI Agent xác định năng lực cần thiết, tự động onboard, giao dịch qua mạng lưới thanh toán toàn cầu của Visa Intelligent Commerce và thực thi suy luận ở quy mô lớn mà không cần bất kỳ bước phê duyệt thủ công nào.

Việc tham gia vào hạ tầng thương mại B2AI cũng thể hiện rõ định hướng của FPT trong việc làm chủ các lớp công nghệ lõi của kỷ nguyên AI, từ hạ tầng tính toán, nền tảng phát triển AI, mô hình AI đến khả năng kết nối với các hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Thay vì chỉ ứng dụng AI ở lớp bề mặt, FPT đang từng bước xây dựng năng lực nền tảng để doanh nghiệp, nhà phát triển và cộng đồng AI có thể chủ động tạo ra, vận hành và thương mại hóa các ứng dụng AI ở quy mô quốc tế.