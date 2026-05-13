ABBank 33 năm – Hành trình Triệu dấu ấn hạnh phúc

Ở tuổi 33, ABBank chọn tiếp nối hành trình của mình bằng những "dấu ấn hạnh phúc" như thế.

Khi hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Tháng 5 này, một công trình đặc biệt dự kiến sẽ được khởi công tại thôn Botgrek, xã Kdang, tỉnh Gia Lai: hai phòng học mới dành cho Trường Mầm non Hnol.

Nơi đây hiện có 275 học sinh, trong đó hơn 80% là trẻ em dân tộc thiểu số. Trường mầm non có tới 5 điểm trường lẻ nằm rải rác, điểm xa nhất cách trung tâm 5 km. Một nửa lớp học vẫn là phòng bán kiên cố mái tôn; có lớp học tận dụng lại căn phòng cũ đã xuống cấp từ nhiều năm trước.

Khi phòng học mới được dựng lên đồng nghĩa sẽ góp phần cùng địa phương đưa 2 điểm trường lẻ gom về trường chính. Con đường đến trường của nhiều đứa trẻ sẽ ngắn lại, nơi lớp học các em ngồi sẽ khang trang hơn, có điều kiện tốt hơn cho hành trang học tập thêm rộng mở.

Dự án được ABBank đồng hành với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, trong đó có phần đóng góp trực tiếp từ chính cán bộ nhân viên ngân hàng. Ngày khởi công và khánh thành, các em học sinh sẽ nhận thêm balo và hỗ trợ dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Việc xây phòng học mới không phải những điều lớn lao, nhưng đã tạo nên một "dấu ấn hạnh phúc" rất thật.

Trước Trường mầm non Hnol, hành trình ấy từng hiện diện ở những điểm trường vùng cao như Chiềng Ân (Sơn La) – nơi ABBank góp phần mang đến nhà bán trú mới cho trẻ em miền núi. Những câu chuyện nối tiếp nhau theo năm tháng, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính cách ABBank lựa chọn đồng hành với cộng đồng.

Một ngân hàng tăng tốc nhưng không rời "DNA phụng sự"

Ở dấu mốc 33 thành lập, ABBank đang bước vào một giai đoạn tăng tốc mới.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng, hướng tới niêm yết trên HOSE, đồng thời mở rộng mạnh mẽ chiến lược bán lẻ, công nghệ và hệ sinh thái tài chính tích hợp.

Nhưng giữa những kế hoạch tăng trưởng ấy, điều ABBank nhiều lần nhắc đến vẫn là khách hàng.

Ở mọi giai đoạn, ABBank luôn đặt khách hàng làm trung tâm

"Khách hàng tốt thì ngân hàng mới tốt", Chủ tịch Vũ Văn Tiền khẳng định khi nói về định hướng phát triển của ngân hàng. Theo ông, mọi sản phẩm dịch vụ phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của khách hàng, thậm chí cần đi trước nhu cầu đó. Chỉ khi làm được thế, triết lý "Tài chính vì con người" mà ngân hàng luôn theo đuổi mới thực sự "đi vào cuộc sống".

Định hướng ấy đang hiện diện trong nhiều thay đổi của ABBank.

Không chỉ đầu tư mạnh cho nền tảng số với mục tiêu đạt 5 triệu khách hàng cá nhân trong năm 2026, ABBank còn bắt đầu thay đổi cả trải nghiệm vật lý tại quầy giao dịch – nơi được xem là "điểm chạm truyền thống" của ngành ngân hàng.

Đó không đơn thuần là thay đổi thiết kế, mà là thay đổi trải nghiệm của khách hàng. Mô hình quầy giao dịch đứng được ABBank nghiên cứu triển khai theo hướng tối ưu sự tương tác, rút ngắn khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng, rút ngắn thời gian chờ đợi, thay bằng sự thân thiện và linh hoạt hơn trong phục vụ.

Trải nghiệm khách hàng không ngừng được hoàn thiện ở mọi điểm chạm

Ở góc độ sản phẩm, ABBank đẩy mạnh hệ sinh thái tài chính tích hợp, cá nhân hóa sản phẩm theo từng nhóm khách hàng – từ cá nhân, hộ kinh doanh tới SME. Cách tiếp cận ấy giúp ngân hàng không chỉ cung cấp một dịch vụ tài chính đơn lẻ, mà trở thành một phần trong hành trình cuộc sống của khách hàng với sự hiện diện "đúng lúc, đúng chỗ" nhất.

Kiên định phụng sự, đến nay, ABBank đã phục vụ hơn 2,5 triệu khách hàng, với tỷ lệ khách hàng gắn bó ở mức hơn 90% – một con số cho thấy niềm tin không đến từ những chiến dịch ngắn hạn, mà được tích lũy qua thời gian.

Những "dấu ấn hạnh phúc" được viết từ chăm sóc tận tâm

Xuyên suốt hành trình 33 năm vun đắp, ABBank không nhìn "hạnh phúc" như một khái niệm lớn lao. Cùng với những hành trình đóng góp với cộng đồng và những chiến lược sản phẩm cho mọi nhu cầu, dấu ấn hạnh phúc của ABBank còn được tiếp nối bằng những chiến dịch chăm sóc khách hàng tận tâm.

ABBank bền bỉ tinh thần phụng sự

Tiếp nối điều đó, mùa sinh nhật năm nay, ABBank mang đến cho khách hàng toàn hệ thống chương trình "Siêu party sinh nhật" quy mô lớn, 100% trúng quà với hàng loạt quà tặng và ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc thông qua ngân hàng số.

Trước đó, ABBank hướng đến khách hàng bằng chuỗi sự kiện "Vùng đất hạnh phúc" hay chương trình "Trăm phần trăm hạnh phúc" – nơi mọi khách hàng tham gia đều rinh quà thiết thực.

Có thể thấy, mọi hành động và chiến lược đều được ABBank kết nối bằng cùng một tinh thần: tạo ra những giá trị thiết thực và bền bỉ cho khách hàng và cộng đồng. Đúng như Chủ tịch Vũ Văn Tiền nhiều lần nhấn mạnh, một ngân hàng không thể chỉ hướng tới tăng trưởng lợi nhuận, mà cần trở thành một thành phần tích cực trong hệ sinh thái kinh tế – xã hội. Và đây cũng là cách một ngân hàng, sau 33 năm phát triển, vẫn giữ cho mình tinh thần phụng sự như những ngày đầu tiên.