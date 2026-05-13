Nhu cầu cải thiện răng miệng không còn giới hạn ở một nhóm thu nhập nhất định. Theo CEO Phạm Thăng, người điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Phong Thuỷ Việt Nam, ngày càng nhiều khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp tìm đến các giải pháp thẩm mỹ nha khoa, trong đó có làm răng sứ.

CEO Phạm Thăng nhận định rằng trước đây, chi phí là rào cản lớn khiến nhiều người chấp nhận sống chung với các vấn đề về răng miệng, từ mất răng, xỉn màu đến lệch lạc khớp cắn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các hình thức thanh toán linh hoạt, chẳng hạn trả trước một phần chi phí - phổ biến khoảng 30% - đã giúp một bộ phận khách hàng có thêm lựa chọn.

CEO Phạm Thăng cho biết luôn trao đổi kỹ với khách hàng về kế hoạch điều trị răng sứ và khả năng chi trả theo từng giai đoạn.

"Khả năng tiếp cận dịch vụ đang rộng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng nên làm ngay khi có thể", CEO Phạm Thăng nói. Theo CEO Phạm Thăng, việc quyết định làm răng sứ cần dựa trên chỉ định chuyên môn, không nên bị chi phối hoàn toàn bởi việc có thể chi trả theo từng giai đoạn.

CEO Phạm Thăng cho rằng một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay là tâm lý "có thể trả góp nên làm sớm", trong khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng răng miệng. Theo CEO Phạm Thăng, với những người có thu nhập hạn chế, nếu lựa chọn sai phương pháp hoặc cơ sở không đảm bảo, hậu quả tài chính và sức khỏe có thể nghiêm trọng hơn.

Ở góc độ xã hội, CEO Phạm Thăng nhìn nhận việc mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ nha khoa là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, CEO Phạm Thăng nhấn mạnh rằng điều này kéo theo trách nhiệm lớn hơn từ phía các đơn vị cung cấp dịch vụ.

CEO Phạm Thăng cho rằng việc tiếp cận dịch vụ nha khoa cần đi kèm đánh giá chuyên môn và tư vấn minh bạch từ cơ sở điều trị.

"Không thể vì khách hàng có nhu cầu và có phương án tài chính mà bỏ qua các nguyên tắc chuyên môn," CEO Phạm Thăng nói. Theo CEO Phạm Thăng, nha khoa cần đóng vai trò "lọc" thông tin và đưa ra khuyến nghị phù hợp, kể cả trong trường hợp khách hàng mong muốn làm nhưng chưa đủ điều kiện.

CEO Phạm Thăng cũng đề cập đến tính minh bạch trong tư vấn. Theo CEO Phạm Thăng, với các khách hàng thu nhập thấp, việc hiểu rõ tổng chi phí, thời gian thanh toán và các phát sinh có thể xảy ra là đặc biệt quan trọng. "Nếu thông tin không rõ ràng, người chịu rủi ro nhiều nhất vẫn là khách hàng", CEO Phạm Thăng nhận định.

Một vấn đề khác được CEO Phạm Thăng nhắc đến là chất lượng dịch vụ. Theo CEO Phạm Thăng, áp lực cạnh tranh có thể khiến một số cơ sở cắt giảm chi phí ở những khâu quan trọng để đưa ra mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, CEO Phạm Thăng cảnh báo rằng điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị và sức khỏe lâu dài.

CEO Phạm Thăng nhấn mạnh trách nhiệm của nha khoa trong việc bảo đảm chất lượng điều trị và an toàn lâu dài cho khách hàng thu nhập thấp.

CEO Phạm Thăng cho biết đã có những trường hợp khách hàng phải sửa chữa lại sau khi lựa chọn dịch vụ giá rẻ không đảm bảo. "Đối với người có thu nhập thấp, việc phải làm lại không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là gánh nặng tài chính lớn hơn", CEO Phạm Thăng nói.

Ở chiều ngược lại, CEO Phạm Thăng cho rằng nếu được thực hiện đúng cách, việc hỗ trợ tài chính có thể mang lại giá trị thực sự. Theo CEO Phạm Thăng, điều quan trọng là phải đảm bảo chất lượng chuyên môn không bị ảnh hưởng, đồng thời xây dựng lộ trình điều trị phù hợp với khả năng chi trả của từng người.

CEO Phạm Thăng cũng nhấn mạnh vai trò của chăm sóc sau điều trị. Theo CEO Phạm Thăng, với những khách hàng đã lựa chọn hình thức trả góp hoặc thanh toán từng phần, việc duy trì kết quả lâu dài càng trở nên quan trọng để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Bên cạnh đó, CEO Phạm Thăng cho rằng ngành nha khoa cần nhìn nhận lại cách tiếp cận khách hàng. Theo CEO Phạm Thăng, thay vì tập trung vào thông điệp "ai cũng có thể làm", cần chuyển sang "ai nên làm và khi nào nên làm". Đây là cách giúp thị trường phát triển bền vững hơn.

Nhìn tổng thể, theo CEO Phạm Thăng, việc người thu nhập thấp có thể tiếp cận dịch vụ làm răng sứ là một bước tiến, nhưng không phải là yếu tố duy nhất cần quan tâm. CEO Phạm Thăng nhấn mạnh rằng trách nhiệm của nha khoa không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ, mà còn ở việc bảo vệ lợi ích và sức khỏe lâu dài của khách hàng.

"Tiếp cận dễ hơn là điều tốt, nhưng quyết định đúng mới là điều quan trọng", CEO Phạm Thăng nói. Theo CEO Phạm Thăng, chỉ khi cả hai yếu tố này được đảm bảo, dịch vụ nha khoa mới thực sự mang lại giá trị cho người sử dụng.

