The Emerald Boulevard: Định danh chuẩn sống xa xỉ cùng đặc quyền Luxury Layered Living

Lấy cảm hứng từ giác cắt Emerald trứ danh, dự án kiến tạo ba lớp giá trị: Vị thế – Tận hưởng – Tĩnh tại, nơi mỗi không gian là một tầng cảm xúc, dẫn dắt hành trình sống từ dấu ấn bên ngoài đến chiều sâu nội tâm.

Lớp Vị thế - Tọa độ độc tôn, khởi nguồn mạch sống phồn vinh

Câu chuyện về người dẫn đầu luôn bắt đầu bằng sự hiện diện đầy ấn tượng. Lớp Vị Thế chính là tầng không gian phản chiếu trọn vẹn dấu ấn cá nhân, phong cách sống và vị thế của giới thượng lưu.

Tọa lạc tại tâm điểm "vàng" Đại lộ Bình Dương và Vĩnh Phú 10, dự án hiện diện như điểm khởi đầu trên trục đại lộ huyết mạch lớn nhất Đông Nam Bộ. Đây là cửa ngõ độc tôn dẫn lối vào thủ phủ công nghiệp lớn nhất cả nước, mọi dòng chảy giao thương và thịnh vượng đều phải đi ngang qua.

Dưới bàn tay của CUBIC – Top 10 công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam, mặt đứng tòa nhà được tạo tác như những khối tinh thể ngọc bích vững chãi. Khi hoàng hôn buông xuống, hệ thống chiếu sáng do GOLight phát triển được kích hoạt, biến công trình thành một "ngọn hải đăng" lộng lẫy bên sông, tựa Marina thứ hai bừng sáng đường chân trời.

The Emerald Boulevard là căn hộ cao cấp duy nhất trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương sở hữu khoảng cách tiếp cận sông Sài Gòn gần nhất, kết nối trực tiếp trục đường ven sông. Tọa lạc trong vùng quy hoạch xanh, bao quanh bởi các resort danh tiếng như Phương Nam, An Lâm Retreats Sài Gòn…, dự án tách biệt khỏi đám đông bằng khí chất không thể sao chép. Vị thế ấy còn được cộng hưởng bởi khả năng kết nối nhanh chóng qua tuyến Metro huyết mạch đến Hàng Xanh và các trục Vành đai trọng điểm.

Dự án The Emerald Boulevard sở hữu vị thế "tứ diện hướng thủy" đắt giá.

Một tọa độ kết nối đa chiều, nơi mọi nhịp sống được rút ngắn chỉ trong vài phút: 1–5 phút đến Bệnh viện Hạnh Phúc, Lotte Mart, chợ đầu mối Thủ Đức; 15 phút đến Gigamall và Ngã tư Hàng Xanh; 20 phút về trung tâm phường Sài Gòn; và 25 phút di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Không dừng ở đó, tầm nhìn triệu đô ôm trọn bốn hướng sông nước bao la mở ra một tâm thế thu trọn thế giới vào trong tầm mắt.

Lớp Tận hưởng - Kết nối những năng lượng cùng tần số

Nếu Lớp Vị thế là cách thế giới nhìn vào diện mạo, thì Lớp Tận hưởng chính là nơi đánh thức những trải nghiệm sống tinh tế nhất.

Khối đế sống động với quảng trường Eden Square và trung tâm thương mại Emerald Plaza sở hữu 2 mặt tiền lớn bậc nhất khu vực. Bước qua sảnh đón 5 sao sang trọng, biệt lập, âm thanh ồn ào của phố thị dần lùi xa, nhường chỗ cho chuỗi trải nghiệm được phân lớp có chủ đích và nâng tầm cảm xúc.

Tại tầng 4 và 5, một thiên đường tiện ích liên thông mạch lạc được thiết kế may đo cho cả hoạt động ngoài trời và trong nhà. Cư dân đắm mình thư giãn trong tổ hợp hồ bơi Boulevard Pool dài 30 mét cùng bồn sục Jacuzzi. Prime Gym hiện đại, câu lạc bộ giải trí Game Commons, khu yoga tạo nên một tổ hợp tái tạo năng lượng đa lớp.

Điểm thăng hoa nhất chính là Lifestyle Hub tại tầng 20. Như một ốc đảo giữa tầng không với thư viện đầy ánh sáng, rạp chiếu phim riêng tư, phòng golf giả lập hiện đại, mọi áp lực sẽ nhường chỗ cho sự an yên.

Đặc biệt, vườn thượng uyển Skyline Garden tầng 20 chính là khán đài để thu trọn toàn cảnh thành phố lung linh. Đây chính là không gian dành cho những kết nối cùng tần số gặp gỡ, chia sẻ và tận hưởng cuộc sống một cách liền mạch, thư thái.

Lớp Tĩnh tại - Nơi chiều sâu được gìn giữ trong lòng di sản cá nhân

Không gian sống bên trong căn hộ được tính toán tỉ mỉ, với 100% khu vực chính tiếp xúc trực tiếp mặt thoáng, tạo nên bề thế sang trọng.

Giải pháp nhà thông minh tích hợp hệ sinh thái Samsung SmartThings cho phép chủ nhân tự động hóa chiếu sáng, điều hòa và rèm cửa theo nhu cầu. Kết hợp tiêu chuẩn bàn giao khắt khe cùng vật liệu tinh tuyển quốc tế, mỗi không gian đều giữ trọn vẻ đẹp nguyên bản, mang đến sự bình yên tuyệt đối trong tâm trí.

Vượt xa tiện ích thông thường, Lifestyle Hub tại tầng 20 là điểm chạm thượng tầng vỗ về tâm trí và kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Bằng việc tái định danh chuẩn mực sống thông qua 3 lớp trải nghiệm vô giá, The Emerald Boulevard thực sự chạm đến bản nguyên của sự xa xỉ. Một chất sống có chiều sâu, không thể sao chép sẽ là niềm vinh hiển và vượt xa giá trị của một chốn an cư thông thường.