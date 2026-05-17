Trường SenTia gia nhập tập đoàn giáo dục Taylor’s Education Group

Sự kết hợp này đồng pha với định hướng xây dựng hệ sinh thái giáo dục chất lượng cao của TEG. Tại trường SenTia, triết lý "Trưởng thành Hạnh phúc" và "Bản sắc Việt Nam - Chất lượng quốc tế" và chương trình song ngữ được trợ lực bởi chuyên môn và nguồn lực đầu tư từ TEG vào đội ngũ cũng như cơ sở vật chất.

Đặc biệt, trong hệ sinh thái này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) là một trụ cột chuyên môn quan trọng, gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học chuẩn quốc tế. Là trường đại học đạt kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA), BUV sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho các chương trình đang triển khai tại SenTia. Điều này cho học sinh SenTia sở hữu lợi thế kép: có nền tảng kiến thức vững chãi theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa có năng lực tiếp cận tinh hoa giáo dục toàn cầu.

Việc gia nhập TEG mở ra những đặc quyền học tập và trải nghiệm phong phú cho học sinh SenTia: được tham gia vào mạng lưới giao lưu, trao đổi văn hóa, phát triển kỹ năng lãnh đạo và học tập tại Malaysia hay Singapore. Đội ngũ giáo viên SenTia cũng được tạo điều kiện tối đa tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trong hệ thống và thực hiện đối sánh chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực.

Trong hệ thống các trường thuộc mạng lưới Taylor’s, học sinh luôn được định hướng và chuẩn bị từ sớm cho lộ trình học tập tại các trường đại học danh tiếng thế giới. Đối với học sinh SenTia, lộ trình này giờ đây linh hoạt và rộng mở hơn bao giờ hết. Các em có thể lựa chọn học tại các đại học hàng đầu trong nước hoặc chuyển tiếp sang các chương trình quốc tế tại Đại học Taylor’s (Malaysia), Trường Đại học BUV hay mạng lưới các trường đại học đối tác uy tín của BUV trên toàn cầu.

Xuyên suốt quá trình phát triển, trường SenTia luôn nhất quán với triết lý 4C giúp hình thành năng lực học tập bền bỉ và sự phát triển toàn diện về cả trí tuệ lẫn tâm hồn cho mỗi học sinh. 4C gồm: Tình yêu thương (Care), Trí tò mò (Curiosity), Thử thách (Challenge) và Nhân cách (Character).

Từ góc nhìn dài hạn, ông Karl Engkvist - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Taylor’s, chia sẻ: "Taylor’s tập trung kiến tạo những môi trường học tập nuôi dưỡng tiềm năng và khơi dậy khát vọng học tập. Việc SenTia School gia nhập Tập đoàn góp phần hoàn thiện một hệ sinh thái giáo dục liền mạch từ bậc phổ thông đến đại học, giúp học sinh Việt Nam tự tin chuyển tiếp từ nền tảng bản địa tới các cơ hội toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng SenTia để phát huy những nền tảng và chuẩn bị tốt nhất tương lai của các em học sinh".

Bà Trần Nhật Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường liên cấp song ngữ SenTia, nhấn mạnh: "Hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của SenTia School. Nhà trường tiếp tục đặt các giá trị bản sắc Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông quốc gia làm nền tảng xuyên suốt trong định hướng. Với sự đồng hành của Taylor’s và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), SenTia có thêm điều kiện mở rộng các lộ trình học thuật đồng thời tạo nền tảng phát triển toàn diện cho học sinh trên cơ sở gìn giữ bản sắc Việt."

GS. Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ - những công dân được bồi đắp từ cội nguồn và các giá trị dân tộc, đồng thời có năng lực hội nhập toàn cầu và sẵn sàng đóng góp tích cực cho tương lai đất nước.

Về Tập đoàn Giáo dục Taylor’s (TEG)

Tập đoàn Giáo dục Taylor’s (TEG) là một trong những tập đoàn giáo dục tư thục uy tín hàng đầu tại Đông Nam Á, với hơn 50 năm kinh nghiệm giáo dục chất lượng cao. Hệ sinh thái giáo dục của Taylor’s bao gồm nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng như trường đại học Taylor, trường cao đẳng Taylor, trường Quốc tế Úc tại Malaysia, trường Quốc tế Garden, trường Quốc tế Nexus, trường Quốc tế Taylor’s và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, trường Quốc tế Lexel. Taylor’s theo đuổi cam kết mang đến nền giáo dục đổi mới, đạt chuẩn quốc tế, trang bị cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng và giá trị để tự tin thích ứng và thành công trong bối cảnh toàn cầu không ngừng biến động.

Về Trường SenTia (SenTia School)

Trường SenTia xây dựng chương trình song ngữ trên nền tảng kết hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và chương trình quốc tế Oxford. Với triết lý "Trưởng thành Hạnh phúc", hệ giá trị 4C và sự trân trọng dành cho bản sắc Việt, trường SenTia đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành, giúp các em tự tin hội nhập quốc tế mà vẫn gìn giữ những giá trị và truyền thống Việt Nam.