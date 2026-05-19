Schneider Electric và ESEC kiến tạo Trung tâm Dữ liệu Xanh – Số

Đây cũng là chủ đề được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cùng thảo luận tại Hội thảo chuyên đề "Powering the Green - Digital Data Center with Advanced Software Platforms" (Kiến tạo Trung tâm Dữ liệu Xanh – Số với các nền tảng phần mềm tiên tiến) do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Biển Đông (ESEC) phối hợp cùng Schneider Electric Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 12/05/2026 vừa qua.

AI không "sống trong đám mây", AI sống trong Trung tâm dữ liệu

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thu Hằng – Giám đốc Phát triển Kinh doanh & Quan hệ Chính phủ Schneider Electric Việt Nam cho biết, phía sau mỗi ứng dụng AI là hệ thống Trung tâm dữ liệu vận hành liên tục với mức tiêu thụ điện năng rất lớn.

"AI không ‘sống trong đám mây’ một cách vô hình. Mỗi câu hỏi AI trả lời, mỗi hình ảnh được tạo ra hay mỗi dự báo chúng ta nhận về đều được vận hành bởi các Trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ suốt 24/7", bà Lê Thu Hằng chia sẻ.

Theo các chuyên gia, điều này đang tạo ra "áp lực kép" cho ngành Trung tâm dữ liệu: Vừa phải đảm bảo hiệu năng và độ sẵn sàng cao, vừa phải tối ưu năng lượng và hướng đến phát triển bền vững. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn đang vận hành hạ tầng bằng các hệ thống rời rạc, thiếu khả năng kết nối dữ liệu và giám sát xuyên suốt.

Cách thức mới giải quyết "áp lực kép" cho Trung tâm dữ liệu

Trước những thách thức này, sự kiện lần đầu tiên mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới – hệ sinh thái nền tảng số hợp nhất (Unified Digital Platform Ecosystem) giúp hợp nhất dữ liệu, xóa bỏ sự rời rạc, thiết lập khả năng giám sát toàn diện và tăng tốc hành trình Xanh hóa & Số hóa cho Trung tâm dữ liệu.

Sự kiện lần này đánh dấu thêm một bước hợp tác chiến lược giữa Schneider Electric Việt Nam – tập đoàn toàn cầu về quản lý năng lượng và tự động hóa công nghiệp cùng ESEC - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng điện và số hóa năng lượng tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, hệ sinh thái giải pháp tiên tiến bao gồm: EcoStruxure Power Monitoring Expert, ETAP Electrical Digital Twin, EcoStruxure Building Operation, Schneider Electric EcoStruxure IT/DCIM và AVEVA Unified Operations Center đã được giới thiệu như những nền tảng bổ trợ lẫn nhau trong toàn bộ vòng đời vận hành trung tâm dữ liệu. Sự kết hợp này cho phép doanh nghiệp đồng bộ từ mô phỏng và tối ưu hệ thống điện, giám sát hạ tầng theo thời gian thực, quản trị không gian và tài nguyên Trung tâm dữ liệu đến phân tích dữ liệu vận hành tập trung, từ đó nâng cao hiệu quả năng lượng, tăng cường khả năng dự báo rủi ro và thúc đẩy lộ trình phát triển Trung tâm dữ liệu xanh – số hóa – bền vững.

Theo các chuyên gia, việc tích hợp dữ liệu đa tầng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu năng lượng, cải thiện các chỉ số ESG và giảm chi phí vận hành (OPEX).

Đại diện ESEC, ông Trần Thanh Khang - Chủ tịch Hội đồng Thành viên ESEC chia sẻ: "Hội thảo không chỉ giới thiệu công nghệ mà còn mở ra góc nhìn thực tiễn về tương lai của Trung tâm dữ liệu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình hiện thực hóa mô hình Trung tâm dữ liệu Xanh – Số bằng những giá trị vận hành cụ thể và có thể đo lường được."

Điểm nhấn đối thoại và trải nghiệm trực quan tại sự kiện

Không chỉ dừng lại ở phần chia sẻ công nghệ, hội thảo còn thu hút sự quan tâm với các phiên đối thoại chuyên sâu về những bài toán thực tế trong triển khai Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Đặc biệt, trong Phiên thảo luận này, còn có sự tham dự của ông Nguyễn Đình Tuấn – Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Viettel IDC và ông Vũ Yên Thao - Trưởng Bộ phận Thiết kế Trung tâm Dữ liệu Công ty First Green Engineering. Đây đều là những chuyên gia trực tiếp tham gia phát triển hệ sinh thái Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và khu vực. Các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các thách thức đặc thù của Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời mang đến lời giải tối ưu cho bài toán hiệu năng và bền vững của Trung tâm dữ liệu.

ESEC - Đồng hành chuyển hóa tầm nhìn thành giá trị thực tiễn

Với thế mạnh am hiểu đặc thù hạ tầng trong nước cùng năng lực triển khai đồng bộ hệ sinh thái phần mềm tích hợp, ESEC hiện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam có khả năng triển khai toàn diện từ quản lý năng lượng, mô phỏng hệ thống điện đến vận hành thông minh cho các Trung tâm dữ liệu hiện đại. Schneider Electric mang đến các nền tảng công nghệ toàn cầu và ESEC đóng vai trò cầu nối đưa các giải pháp vào triển khai thực tiễn tại Việt Nam. Năng lực này đã được khẳng định qua nhiều dự án ESEC triển khai thành công.

Không khí trao đổi sôi nổi xuyên suốt chương trình cho thấy nhu cầu chuyển đổi xanh và số hóa Trung tâm dữ liệu đang ngày càng trở nên rõ nét tại Việt Nam. Đây được xem là nền tảng để ESEC và Schneider Electric tiếp tục thúc đẩy các mô hình xanh hóa và số hóa Trung tâm dữ liệu hiện đại, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong hành trình xây dựng hạ tầng số hiện đại và bền vững cho nền kinh tế số Việt Nam.

