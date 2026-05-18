Fintech Australia đặt cược vào khoảng trống 16 tỉ USD của Việt Nam

Bài toán kiều hối 16 tỷ USD và lợi thế phân phối có sẵn

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam nhận khoảng 16 tỷ USD kiều hối mỗi năm, thuộc top 10 thế giới và top 3 châu Á. Riêng tại TP.HCM, lượng kiều hối năm 2025 đã vượt 10,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.

Chi phí kiều hối trung bình toàn cầu vẫn ở mức khoảng 6%, theo World Bank, cao hơn mục tiêu 3% mà Liên Hợp Quốc đặt ra trong Mục tiêu Phát triển Bền vững. Dòng tiền đi qua nhiều trung gian, mỗi điểm chuyển tiếp tốn phí, người gửi thường khó biết chính xác số tiền đến tay người nhận.

Sau 6 năm hoạt động, EzyRemit có khoảng 2 triệu người dùng, theo nhà sáng lập Allan Nguyễn. Đây được xem là nền tảng phân phối cho ví điện tử mới EzyWallet. "EzyWallet được xây dựng như phiên bản kế tiếp của EzyRemit, và toàn bộ cơ sở người dùng sẽ được chuyển sang," Allan Nguyễn cho biết.

Mục tiêu của công ty là chuyển đổi 50% người dùng hiện tại thành người dùng thường xuyên trong năm đầu, tương đương khoảng 1 triệu người. Theo tính toán dựa trên giả định mỗi người thực hiện trung bình hai giao dịch xuyên biên giới mỗi tháng với giá trị khoảng 500 USD, nền tảng có thể xử lý khoảng 12 tỷ USD giao dịch mỗi năm. Với biên lợi nhuận ngoại hối và phí giao dịch tổng hợp khoảng 1-1,5%, doanh thu tiềm năng có thể đạt 120-180 triệu USD.

"Với định vị 'công ty công nghệ tài chính của người Việt, phục vụ cho người Việt', chúng tôi khai thác lợi thế hiểu biết văn hóa và nhu cầu tài chính đặc thù," Allan Nguyễn nói. Người Việt tại Úc thường gửi tiền về dịp Tết Nguyên đán, ngày giỗ, đám cưới. Họ cần tích hợp với hệ thống thanh toán nội địa Việt Nam và theo dõi tỷ giá VND/AUD theo cách cụ thể mà sản phẩm đại trà khó nắm bắt.

Bối cảnh chính sách số hóa thanh toán Việt Nam

Cơ hội của EzyWallet diễn ra trong bối cảnh hạ tầng thanh toán số tại Việt Nam đang tăng tốc. Theo NHNN trích qua Thời báo Ngân hàng, Việt Nam có hơn 200 triệu tài khoản thanh toán cá nhân tính đến đầu năm 2025. Riêng năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 17 tỷ giao dịch không tiền mặt, theo công bố của NHNN.

Mạng 4G đã phủ sóng khoảng 95% dân số, theo Bộ Thông tin và Truyền thông trích qua Báo Điện tử Chính phủ. Theo Mordor Intelligence trích qua InnoLab Asia, thị trường fintech Việt Nam dự kiến tăng từ 39 tỷ USD năm 2024 lên 72 tỷ USD năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 13,11%.

Tháng 10/2025, NHNN đã giao Viettel và MobiFone nghiên cứu khả năng phát hành tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC), theo VnEconomy. Nếu một dạng e-VND tương lai có thể kết nối với các hành lang thanh toán ASEAN đang xây dựng, chi phí kiều hối có thể giảm xuống dưới 1%, theo ước tính của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Trong bối cảnh đó, EzyWallet có thể trở thành lớp hạ tầng tài chính cho cộng đồng hơn 5 triệu người Việt ở nước ngoài, đồng thời tạo ra dữ liệu thực tế về hành vi tài chính xuyên biên giới của người Việt, tham chiếu quan trọng cho lộ trình e-VND trong tương lai.

Khung thông tin EzyRemit Worldwide

Tên công ty: Công ty TNHH EzyRemit Worldwide

Trụ sở chính: Úc

Năm thành lập: 11/2020

Người sáng lập: Allan Nguyễn và Ngô Quốc Anh

Sản phẩm chính: chuyển tiền quốc tế, ví điện tử EzyWallet (đang triển khai)

Quy mô: khoảng 2 triệu người dùng (2025)

Tại Việt Nam: được NHNN cấp phép cung ứng dịch vụ ngoại hối